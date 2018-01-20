Пять основных трендов в мужской моде сезона весна/лето-2018

Главным трендом нового сезона станет цвет – подбирая деловой костюм, больше не стоит бояться красок, а еще –контрастной клетки и полоски

В 2018 году мужчине, который следит за модой, предстоит быть как никогда открытым к экспериментам: с цветами, крупными деталями, четкими линиями и фактурными тканями. Черный, серый и синий по-прежнему останутся популярными. Но особое место в следующем сезоне ведущие дизайнеры уделили красному.

Узкие брюки все также актуальны. Они одинаково хорошо смотрятся, как с однотонным пиджаком в цвет, так и контрастным – в клетку или полоску. Вспомогательные детали в одежде выйдут на первый план, поэтому дизайнеры советуют запастись яркими аксессуарами. Но обо всем по порядку.

Цвет – один из главных трендов мужской моды сезона весна-лето 2018. Нежные оттенки голубого и розового, а также более яркие тона желтого и зеленого органично вписались в мужские коллекции. Подтверждением тому стал синий костюм Ermenegildo Zegna, аметистовые брюки Giorgio Armani и горчичные куртки Salvatore Ferragamo. Главным же героем будет красный: Prada, Alexander McQueen, Dior Homme и другие модные дома выделили для него особое место в своих коллекциях.

Если же вы пока не готовы к настолько ярким экспериментам, советую обратить внимание на костюмы из тканей следующих цветов:

Темно-коричневый. Глубокий и спокойный. Такой цвет пиджака хорошо гармонирует с бежевым – например, отлично будут сочетаться сорочка цвета охры и бежевые (или темно-коричневые в тон) брюки в тандеме с замшевыми туфлями в тон верху.

Индиго. Одежда в этом оттенке синего практична и хорошо сочетается с элементами гардероба в других цветах. Причем, индиго будет крайне популярен, как в сорочках, так и в пиджаках.

Карамельный ирис. Оттенок особенно хорошо подходит мужчинам с карими глазами и русыми волосами. К тому, же пиджак в этом оттенке не только стройнит, но и придает силуэту мягкости.

Графитовый получит новый виток популярности и будет использован в совершенно различных вариациях. Например, мужские костюмы в глубоком графитовом оттенке с примесью лилового хорошо сочетать со светлыми или яркими аксессуарами.

Жилет классического кроя. В 2018 жилет классического кроя станет как никогда популярен. Кстати, напоминаю, что его можно носить и без пиджака. Но в костюме-тройке он особенно хорош.

Советую весной и летом 2018 года не забыть о нагрудном платке и ярком галстуке

Пиджак. Короткий, по фигуре, с узкими бортами – так выглядит мужской пиджак для весны-лета 2018. Большую заметность ему придадут яркие цвета и фактурные ткани. Но поскольку в моде последнее время царит контроверсия, то одновременно с приталенными пиджаками в коллекциях снова присутствует и свободный крой в стиле 1980-х. Вернулись даже подплечники. Хотя я все же отдаю предпочтение первому варианту.

Брюки. Удобство и практичность стали девизом грядущего сезона. Причем речь не только о комфортном крое брюк, но и о разработке нового текстиля. Например, ведущие итальянские и британские мануфактуры создают коллекции тканей специально для часто путешествующих бизнесменов. Конечно же, укороченными или брюками с подворотом (манжетами) в этом году уже никого не удивишь, но, если они будут ярко-красные, зеленые, фиолетовые или в яркую контрастную клетку, то станут весьма современным и оригинальным выбором.

Аксессуары. Советую весной и летом 2018 года не забыть о нагрудном платке и ярком галстуке. Говоря о платках, необходимо отметить, что также в следующем сезоне будет популярен небольшой шейный платок. Хотя для классического стиля я бы рекомендовал всё же элегантный аскот.

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