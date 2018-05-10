Пять необычных рецептов из привычных продуктов. Блог Евгения Клопотенко

Для открытий нужно совсем немного – перестать верить в то, что продукты можно использовать только в одном блюде

Каждая кухня мира имеет свои особенности. Это касается, например, сочетания продуктов в разных блюдах. Вы, наверное, замечали, что есть такие классические соединения и в нашей кухне. К примеру, яблоки зачастую готовят с корицей, к гречке принять добавлять сливочное масло, супы сложно представить без зажарки, а плов без куркумы или карри.

На самом деле, ничего плохого в таких канонах нет. Разрушать их – значит разрушать вековую традицию нашей кухни. Но и зацикливаться на них тоже нельзя. Нужно открывать для себя новые возможности и новые сочетания продуктов.

Для открытий нужно совсем немного – перестать верить в то, что продукты можно использовать только в одном блюде. Наше подсознание изначально не будет верить в то, что можно соединить, например, карамель и мясо. Но если вы переступите через это убеждение и попробуете приготовить – у вас получится изумительное блюдо.

Это же правило касается термической обработки продуктов. Если взять традиционные рецепты салатов и овощи не жарить, а запечь – вы уже получите новое, более насыщенное и ароматное блюдо. Или же не жарить мясо, а приготовить его с помощью техники конфи (ее очень легко повторить даже дома). Для этого вам понадобятся только мясо, специи и время. Вся суть состоит в том, что мясо нужно готовить при низкой температуре. Вам достаточно поместить мясо в воду, поддерживая при этом одну и ту же температуру жидкости (меньше 100 градусов). Вы удивитесь насколько нежной и деликатной может быть структура любого мяса.

Для того, чтобы создать вкусную еду, нужно начать пробовать. Хочу поделиться с вами своим собственным списком таких примеров, которые я просто обожаю.

Картофель с корицей. Чаще всего мы готовим картофель с зеленью, грибами или мясом. Но знали ли вы, что молодой отварной картофель просто изумительно сочетается с корицей и мускатным орехом? Тем более, что сезон молодой картошки уже не за горами – так что, такой рецепт просто must-have. Чтобы приготовить это блюдо, просто отварите картофель и заправьте его корицей, можно добавить немного чеснока или паприки.

Ватрушки с сыром дорблю. К классическому рецепту ватрушек я добавил немного сыра дорблю и сам удивился тому, что получилось. Ведь сладкая выпечка идеально сочетается с умеренно соленым и пряным вкусом дорблю. Тем более, его сливочная структура делает ватрушки еще более нежными.

Гречка со специями. Это кашу мы незаслуженно обделяем вниманием, добавляя туда только масло, перец и соль. Раскрыть крупу по-новому вам поможет корица, анис или перец чили, которые нужно добавить уже в готовую крупу. Такой вариант гречки очень приятно удивит и вернет любовь к ней.

Свинина с любистком. Для маринада мяса используют абсолютно все, что угодно, но только не украинские ингредиенты. Но любисток изменит ваше представление о свинине. Его маринад очень пряный, сначала сладковатый, а потом с легкой горчинкой. Добавьте к мясу любисток, любые любимые специи, немного оливкового масло и, по желанию, сок лайма. Оставьте мариноваться мясо на несколько часов и приступайте к готовке. Такой рецепт очень актуален весной и летом, ведь вы можете добавить любисток к маринаду шашлыков и получите совершенно другой вкус этого блюда.

Маринованные в чае яйца намного ароматней и вкуснее, чем обычные вареные

Яйца в маринаде из чая. Эта закуска популярна в мире, однако не очень распространена у нас. Маринованные в чае яйца намного ароматней и вкуснее, чем обычные вареные. Для маринада нужен сам чай, бальзамический уксус и соевый соус (можно добавить и специи – корицу, бадьян или анис). Такие маринованные яйца можно есть, как полноценное блюдо или же добавлять в салаты.

Попробуйте приготовить по маленькой порции каждого из этих сочетаний. Главное, не слушайте свое подсознание, которое будет приходить в ужас от ваших идей.

Благодаря таким экспериментам вы больше никогда не будете задавать себе вопрос о том, что приготовить на завтрак или ужин. Ведь вы не будете ограничивать себя абсолютно ни в чем, а ваша еда с каждым днем будет становиться все более разнообразной и вкусной. Главное – пробуйте!

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