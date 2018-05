Пять важных навыков, которые дает американское образование. Блог Татьяны Ворожко

Писать понятно, аргументировать свое мнение и уважать других – ценные навыки американцев

Любое образование дает не только знания, но и навыки, которые потом используются в работе и повседневной жизни. Например, обучение на факультете истории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко помогло мне развить краткосрочную память: после запоминания к экзамену целых книг, теперь, когда я как журналистка освещаю то или иное событие, мне очень быстро собрать информацию, запомнить и без запинки рассказать в прямом эфире. Также я научилась смотреть на любой феномен – социальный, культурный, или политический – в историческом контексте и полюбила читать исторические книги.

В США я училась в аспирантуре или на магистерской программе (graduate degree) на факультете журналистики Огайского Университета. Но навыки, о которых речь пойдет ниже, не являются характерными именно для журналистов. Они являются универсальными, их приобретаешь благодаря американскому и вообще западному образованию. На некоторых из этих умений начали акцентировать в современных украинских школах, но они отсутствовали в советских школах и большинство взрослых ими не владеет или владеет плохо. Кстати, они не являются распространенными и в других странах незападного мира - нас, иностранных студентов, отправляли на специальные дополнительные классы, чтобы мы их осваивали в ускоренном режиме. Впрочем, я считаю, что сегодня эти навыки нужны каждому, чтобы быть полноценным членом современного, глобального общества.

Правильное понимание текста и написание удобных для понимания текстов

В американских школах не замеряется с секундомером, сколько слов в минуту читает первоклассник. Главное – понимание текста. Даже предмет в младших классах так и называется – Reading and Comprehension (чтение и понимание). Под текстом для самых младших будут вопросы, которые требуют от ребенка ответа, кто является главным героем, что он сделал и, главное, почему. А уже со второго класса детей просят писать краткое содержание произведений (summary).

Писать такие краткие конспекты от нас, иностранных студентов, требовали на специальных дополнительных уроках. Интересно, что для меня и других учеников из Восточной Европы в нашем классе это не было проблемой. А вот для студентов из азиатских стран эта задача была настоящей пыткой. "Как это выделить главное в тексте?» – не понимали они преподавателя. "Если бы там было что-то лишнее, автор бы этого не писал!"

Школьников и студентов учат читать и понимать научные статьи, в первую очередь, – социологию и статистику. Что такое статистическая выборка? Чем среднестатистическая величина отличается от средневзвешенной? Как отличить качественное исследование от некачественного? (Подсказка – смотреть на методологию). И мы должны без конца писать аннотации научных статей.

Кстати, советское "Что хотел сказать автор своим произведением?" я считаю вредным упражнением. Школьников таким образом учили искать социально-политический подтекст, который там мог быть, а мог и не быть – то есть, додумывать за автора. Лучше рассматривать то, что автор своим произведением сумел сказать.

В США также учат писать максимально понятные тексты. С первого же абзаца – желательно с первого предложения – читателю должно быть ясно, о чем этот текст. Одна мысль – одно предложение. Один аргумент – один абзац, где в первом предложении аргумент приводится, а в остальных – подкрепляется. В журналистской статье все главное – кто, что, когда, где, почему и как (принцип 5 W + H – who, what, when, where, why, and how) – в начале.

Четкая структура текста упрощает понимание и экономит время. Американские преподаватели нам объясняли, что не обязательно полностью читать научные статьи – можно только первые предложения в каждом абзаце. В крайнем случае достаточно ознакомиться с аннотацией. Так же газету можно посмотреть всю, а внимательно прочитать – 3-6 статей, чтобы быть в курсе основных событий.

Конечно, не все эти принципы распространяются на художественную литературу и поэзию.

Презентация

"Первое, чему вас научат в американском университете, – сказала нам, получателям стипендии на обучение в США, на ориентации в Киеве бывшая выпускница, – выступать с речами, где угодно и на любую тему".

И это правда. Делать презентации американские ученики начинают уже со второго класса. И это не перевод главы из учебника, а самостоятельно подготовленный текст, который самому хочется, чтобы внимательно выслушали.

У меня с публичными выступлениями проблем никогда не было – в группе продленного дня в первом классе учительница ставила меня к доске, чтобы я развлекала сказочками, которые я на месте придумывала, одноклассников – но какие-то дополнительные приемы в американском университете я все же усвоила. Например, задать в начале выступления аудитории вопрос или рассказать историю. Сказать сразу, какова цель выступления и о чем в результате узнают слушатели. Каждые 7-10 минут – шутка. Смотреть та на одного слушателя, то на другого. Всего на эту тему написано множество книг, и, если есть что говорить, технику освоить несложно, но важно ею не пренебрегать.

Кстати, многие даже в Штатах поражены красноречием школьников, переживших стрельбу во Флоридской школе, а теперь выступающих за ограничение оборота оружия. Так их этому учат в школе! Мы, в украинской редакции Голоса Америки, много раз замечали, что американцы, которым задаешь на улице вопрос, могут и не владеть темой, но все равно что-то скажут на камеру – уверенно и завершенными предложениями. В Украине даже эксперты, которые говорят на знакомую для них тему, часто с трудом пробираются к основной мысли через заросли лишних слов и звуков.

Быстрое печатание на компьютере

В американских университетах значительную часть библиотек занимают столы с компьютерами, за которыми студенты работают над письменными работами. В первый раз, открыв Word и начав печатать, я вдруг почувствовала, что другие посетители прекратили свою работу и смотрят на меня. В чем дело ?! Посмотрела в зеркало – с лицом все ОК. Одежда – тоже на месте. Все, что должно быть застегнуто – застегнуто. Вдруг до меня дошло – я печатала двумя пальцами. Все остальные – со скоростью профессиональной машинистки.

"Ты так долго не протянешь", – пришла к выводу моя научная руководительница. Она посоветовала немедленно идти в лабораторию, где стояли компьютеры со специальной программой для освоения быстрой печати. Там я нашла других несчастных иностранных студентов без правильной "распальцовки" для клавиатуры. Всеми десятью пальцами я так и не научилась печатать, но все равно делаю это гораздо быстрее, причем на английском у меня получается лучше, чем на украинском. И это действительно важно. Нам в неделю, в среднем, надо было писать 30-40 страниц различных письменных работ.

Ходить в пижаме – можно, спорить с преподавателями – можно, списывать – нет

В США детей учат печатать уже в школе. Американская журналистка Меган Келли (FOX, NBC) в своих мемуарах писала, что мама заставила ее взять классы по быстрой печати дважды. И, частично, именно этому навыку она обязана карьерными успехами – сначала в юриспруденции, а затем – на телевидении.

С предложением ввести в украинских школах классы быстрой печати к премьер-министру Владимиру Гройсману, во время его общения с украинской диаспорой, обратилась тогда 10-летняя девушка Мила Ламах, временно проживавшая с мамой в Вашингтоне. Премьер, мне показалось, ее не понял.

Абсолютное табу на плагиат и списывание

Самый легкий способ вылететь из университета или разрушить свою карьеру на Западе – это выдать чужие мысли за свои, списать или иным способом жульничать. Американские студенты и так это знают, а нам, иностранцам, об этом все время напоминали. Существуют программы проверки научных текстов на плагиат (кстати, одна из самых популярных разработана украинцами) и нет ничего хуже, чем быть пойманным на плагиате. Ходить в пижаме – можно, спорить с преподавателями – можно, списывать – нет.

Большое внимание в американском образовании уделяется работе с источниками, правильному их обозначению в тексте, а также – навыкам перефразировки. Длинные цитаты не приветствуются, а при пересказе чужих мыслей собственными словами все равно надо ссылаться на их автора.

Даже в третьем классе при подготовке презентации о бульдогах мой сын должен был отметить источники. Он написал "Интернет", что сойдет для девятилетнего ребенка, но дальше будет требоваться большая конкретика.

Сейчас у меня это уже настолько сидит в подкорке, что я начинаю паниковать, даже если вдруг кто-то реагирует на чужую статью, которую я разместила в своей ленте в Фейсбук, как на мою собственную.

Умение дебатировать – логика и уважение к оппоненту

В США с самых младших классов детей учат формулировать, представлять и защищать свою позицию. И делать это так, чтобы не поссориться с оппонентом.

Любимые занятия моего сына в школе – "сократические" семинары. Их главные принципы, как объяснили нам на родительских собраниях, – структурированность, применения правильных логических приемов и гибкость. Дети обращаются друг к другу на мистер и мисс и учатся оппонировать чрезвычайно вежливо.

Также разбирают, какие аргументы можно использовать, а какие – нет. Предполагаю, что "все так думают" или "всегда так было" – не аргумент. Конечно, формальные законы логики изучают и учат ими пользоваться уже в старшем возрасте. И главное – детей учат не бояться изменить свою точку зрения, если оппонент имеет лучшие аргументы!

Дебаты в США – это и часть учебного процесса, и вид внешкольной деятельности в виде клубов дебатов. В университете нам, конечно, выводы собственных исследований тоже надо было защищать перед остальными курса и профессорами – грамотно и без агрессии.

Умение дебатировать вообще в США, где профессия юриста является чрезвычайно престижной, а суд – это практически представление, очень ценится. Но также ценится и умение избегать дебатов там, где они не нужны. "Let`s agree to disagree" (согласимся в том, что наши мнения расходятся) – золотые слова в английском языке.

Все эти навыки прививают уважение к другому человеку, другой точке зрения и интеллектуальному продукту, который ценится не меньше, а часто даже больше, чем материальные объекты.

Конечно, не все американцы точно обладают всеми этими навыками. Но критическая масса людей делает это достаточно хорошо, и это дает возможность обществу анализировать и проговаривать различные явления и изменения, избегая или исправляя крайности, а также, уважение к мыслям и идеям способствует прогрессу.

