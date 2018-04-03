Пять навыков, которые должен освоить каждый руководитель. Объясняет психолог

Мы всегда заслуживаем тех сотрудников, которыми управляем

Корпоративная культура – это кровь бизнеса. Она основывается на ценностях и принципах, которые обеспечивают жизнедеятельность компании.

Основная задача руководителя – закладывать такие ценности и нормы поведения людей, которые бы раскрывали их потенциал и обеспечивали надлежащий уровень выполнения бизнес-процессов в соответствии со стандартами компании. Корпоративная культура есть везде, правда, в одних коллективах хочется поселиться, а из других – бежать как от цунами.

Многолетний управленческий опыт заставил меня смириться с утверждением, что сотрудники приходят в компанию, а уходят от руководителя. Речь, конечно, о хорошем сотруднике. Руководитель – это ключевая управленческая фигура, а профессиональный сотрудник бессознательно следует управленческим привычкам своего руководителя.

Так каким следует быть руководителю, чтобы команда добивалась результатов и в то же время была счастливой?

Во-первых, вы четко должны понимать какую корпоративную культуру хотите создать в коллективе: как люди должны себя чувствовать в рабочих процессах, по каким чувствами они на самом деле ходят на работу, какие ценности в жизни клиентов они готовы создавать своим трудом.

Во-вторых, избавьтесь от иллюзий:

О призрачном времени стабильности: стабильные только изменения. Примите это как данность и позвольте себе меняться, и чем быстрее вы научитесь это делать, тем лучше. Не тратьте свою энергию на сопротивление изменениям, сделайте их своими союзниками – и станете непобедимым.

О себе идеальном: позвольте себе ошибаться. К сожалению, страх ошибки – самый коварный из всех страхов, потому что он лишает нас сил действовать и пробовать, а также точно исправлять допущенные ошибки. Успех лежит за пределами привычных дорог, а если вы боитесь действовать, то найдете ли свой уникальный путь? Ваша идеальность относительно обстоятельств и задач будет лишь мгновением. Затем все равно придется меняться, чтобы поддерживать развитие системы.

Об идеальном подчиненном: таких не бывает. Сотрудник может обладать одними компетенциями лучше, другими – хуже. Будьте терпеливыми к нему. Гнев и раздражение здесь неуместны. Ознакомьтесь с подходами ситуативного лидерства, это может стать хорошим решением для нестандартных ситуаций. Для здоровой корпоративной культуры критически важные личные качества работника, так учитывайте этот ключевой критерий при формировании команды.

В-третьих, никогда не относитесь к сотрудникам как к детям. Это взрослые, которые имеют свою ответственность и полномочия для решения рабочих задач. Будьте справедливы, не жалейте. Коллеги имеют достаточно знаний и навыков, чтобы выполнять свои задачи на должном уровне. Оценивайте результат.

Ключевые эмоциональные навыки, которые нужны руководителю, чтобы создавать качественную корпоративную культуру:

Понимать собственные эмоции и эмоции других людей: осознавать что я чувствую здесь и сейчас, каковы мои эмоциональные реакции на ситуации, почему я чувствую именно эти эмоции? Как я выбираю действовать в этих эмоциональных состояниях? Управленческие решения я принимаю под импульсом эмоций? Что могут чувствовать другие люди в этих ситуациях? Честность с самим собой даст вам возможность изменить автоматические реакции, которые составляют 95% нашей жизни. Только тогда, когда мы принимаем себя, мы позволяем другим быть самими собой. Соответственно исчезает напряжение и завышенные ожидания между людьми.

Это позволит повысить эмоциональную чувствительность, которая будет быстро указывать вам на возможные точки изменений еще до того, как они проявятся. Чувствительность обеспечивает внутреннюю эмоциональную безопасность и силу доверия к себе, и совсем не равна слабости (как об этом привыкли думать руководители-мужчины).

Сотрудники приходят в компанию, а уходят от руководителя

Уметь балансировать свои эмоциональные состояния. Критически важный навык для руководителя – уметь переключать свои состояния, выбирать необходимые эмоции в соответствии с поставленной задачей и имеющимся давлением внешних обстоятельств. Это также умение сознательно извлекать себя из эмоционального болота, справляться со стрессом. Чувствовать усталость, апатию – это нормально, главное, что вы потом с этим сделаете: измените или понесете в коллектив.

Поддерживать надлежащий уровень собственной мотивации и страсти: уметь себя «зажигать» идеей снова, даже когда все катится по наклонной и сил не так много. Вдохновение – ключевая лидерская задача. И лидеры ежесекундно это бессознательно делают, правда могут вдохновлять на новые свершения или на разочарование. Осознайте, вы ежедневно вдохновляете ваших коллег на эмоции.

Навык честности: говорить о себе и от себя. Техника "я-сообщения", когда мы говорим открыто о том, что чувствуем, а не нападаем на других, потому что они не такие, как мы ожидаем.

Эмпатия – умение создать такое поле взаимодействия и коммуникации, где каждый чувствует себя свободным и защищенным. Ключевой критерий: сотрудник может проявлять себя истинного не боясь осуждения, но не надевая лишние маски. А это возможно только тогда, когда мы как руководители проявляем уважение к достоинству других и являемся личным примером открытости и корректности.

Как результат, вы сможете легко разрешать конфликты, держать себя на должном уровне внутренней энергии и создавать эмоциональную стабильность в коллективе.

Обращайте внимание на свои эмоции, изучайте себя и свои автоматические поведенческие реакции, и вы получите ключ к качественным внутренним изменениям, которые обязательно поддержат вас на пути к новым свершениям.

Впервые текст опубликован в журнале "Частный врач" за февраль 2018 года

Публикуется с разрешения автора и издания. Републикация полной версии текста запрещена

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