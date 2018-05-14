Пять лучших выступлений Евровидений 2018. Блог Евгения Филатова

Я солидарен с телезрителями – Melovin заслужил шестое или седьмое место конкурса

Как и для всех, кто смотрел Евровидение в этом году, для меня тоже осталось большой загадкой механика голосования стран.

Очень жаль, что многие из них дали такие низкие оценки нашему конкурсанту и, что мало кто из них поддержал нас.

Украина очень талантливая страна и мы заслуживали большего.

Melovin’а абсолютно не в чем винить, напротив мы все должны его поддержать, потому что он показал себя очень достойно и представил страну на должном уровне. Об этом свидетельствуют многочисленные голоса телезрителей.

Начиная от Нацотборов в Украине и вплоть до финала в Лиссабоне, выступления Melovin можно охарактеризовать как стабильно-хорошие и уверенные.

Если бы мне снова пришлось судить номера и выставлять оценки всем, кого мы увидели в финале, я бы, пожалуй, присудил ему 6 или 7 место, в этом я солидарен с телезрителями.

Что же касается топ-5 самых интересных выступлений финала, для меня он выглядела так:

Франция

Израиль

Швеция

Германия

Австралия

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