Пять инструментов маркетинга, которые пригодятся в личной жизни

Регулярно убеждаюсь в том, что на любую задачу можно найти решение в маркетинговых инструментах

Иногда, когда я вижу человека, у которого есть задача и он мается в поисках путей ее решения, мне хочется биться головой о стену, ведь все ответы даны заранее и ничем иным, как маркетингом.

Один из самых моих любимых и уважаемых инструментов – маркетинг микс 5Р. И счастья в личной жизни более чем возможно достичь именно с его помощью.

В 1960-х, когда человечество уже более-менее пришло в себя после Второй мировой войны, рынок начал наполнятся товарами. Тогда цивилизации пришла пора задуматься, как же эти товары продвигать целевому потребителю, ибо у потребителя наконец-то появился выбор. Джером МакКарти собрал имеющиеся на тот момент исследования и материалы и предложил концепцию Маркетинг Микс, как комплекс действий, обозначающих позиционирование продукта на рынке. В силу того, что все 4 компонента микса начинались на Р их так и назвали – 4Р:

Product (продукт, товар, услуга) – в принципе все, что выдвигается на рынок, как предложение. Если человек хочет найти себе партнера в жизни, можно ли назвать его продуктом, который выходит на рынок невест/женихов? Я считаю, что не просто можно, а это он и есть. Для создания конкурентных преимуществ, продукт должен постоянно улучшаться, совершенствоваться, следить за инновациями и, конечно же, не пренебрегать упаковкой. Любой продукт всегда необходимо рассматривать с точки зрения маркетинга и всегда учитывать оптимальное соотношение ключевых характеристик: качество, полезность, удобство, ценность и стоимость, брендинг (упаковка – тоже часть брендинга). И не забываем о гарантиях. Если вы обещаете человеку хранить ему верность во всем, везде и всегда, но командировка вносит альтернативы в обещание, не жалуйтесь потом, если вас вернут на рынок.

Price (цена) – это и цена покупки, и цена потребления (содержания). Анекдот на эту тему: Бросил муж свою первую жену, нашел ей замену в два раза свежей, да ненадолго его хватило – попросился обратно через пару лет. В качестве компенсации за моральный ущерб купил первой жене дом в Испании у моря. Узнала об этом юная брошенная пассия и вопрошает, мол, как же так? Я, мол, два года с тобой провела и ты меня никак не отблагодарил за это. На что бывший немолодой ей парирует: "Мне содержание тебя за два года обошлось дороже, чем этот дом".

Цена — это чуть ли не самое универсальное средство маркетинга, с помощью которого можно манипулировать восприятием целевого потребителя, рынка, исследовать поведение конкурентов и поставщиков, да вообще всех стейкхолдеров.

Особо хочу обратить ваше внимание на то, что в цену обязательно должна входить и ценность продукта. В плане персонального брендинга – это самая важная составляющая. Если вы требуете от своего партнера высокую цену за себя в его жизни, какие его потребности вы удовлетворяете? Какую ценность для него вы из себя представляете. И речь не о готовке или глажке. Правда. Сейчас море недорогих, но очень качественных столовых, а стирка и глажка блузки/рубашки обойдется в 38 гривен.

Ценность в том, что вы можете дать партнеру и чего не может дать никто другой. Мой муж – очень интравертивен и у него нет друзей. Все наши друзья – это мои друзья. Мы общаемся, ездим, развлекаемся, пересекаемся только с теми людьми, которых я ввожу в нашу жизнь. Моя ценность для моего мужа, кроме всего прочего, – я делаю его жизнь намного ярче, насыщенней и интересней, чем она была бы, если бы в ней не было меня. Именно это он во мне любит, именно в этом одна из моих ценностей для него.

Place (место на рынке) – это близость и удобство доступа. Помню, рассказывал мне мой двоюродный брат: "С такой классной барышней в клубе познакомился. Умница, красавица, все хорошо. Но, блин, проводил ее пару раз на Лесной, – это отдаленный район в Киеве, а живет он в другом конце города, - и думаю, нет, не настолько она хороша, чтобы полтора часа на дорогу в один конец тратить". И постарайтесь, чтобы ваш продукт всегда был действительно доступен целевой аудитории, при этом не упуская из виду вторую Р. То есть надо быть очень аккуратным с price (ценой, стоимостью, ценностью).

Promotion (продвижение) – это ничто иное как инструменты маркетинговых коммуникаций и каналы коммуникаций. Тут очень важно осознание того, на каких каналах находится ваш целевой потребитель. Кого именно вы хотите? Какой он? Да, совсем неплохо было бы до начала работы с пятым Р поработать с аватаром целевого клиента, профайлингом, с сегментацией. Это тоже инструменты маркетинга и тоже очень действенные и эффективные. Потому что если ваш клиент – женщина 27 лет, творческих наклонностей, из мегаполиса и обеспеченной семьи, то это одни каналы привлечения и увлечения. Если же это мужчина за 40 – то он живет совсем в других местах, слушает, читает и смотрит совсем другие каналы информации.

Время шло, мы эволюционировали и развивались, и в 1990-х годах цивилизация начала входить в постиндустриальную эпоху – мозг стал приносить намного больше денег, чем руки. Пришло время, когда промышленность и материальные ценности стали стоить намного меньше, чем ноу-хау и репутационные активы. И тогда в 4Р было добавлен пятый и на сегодняшний момент главный.

Всем, кто вас окружает, необходимо знать о ваших намерениях

People (люди) – это все и любые люди, вовлеченные в жизнедеятельность продукта. Сейчас их еще принято называть стейкхолдерами – сотрудники компании, включая менеджмент (корпоративная культура и сервис); персонал поставщиков, подрядчиков, фондов, государственных учреждений, всех властных и общественных организаций; клиенты, потребители, покупатели – все, кто может хоть каким-то образом повлиять на принятие решений или внести любые изменения в процессы.

Если мы берем вас, как продукт на рынке обустройства личного счастья, ваш people – это все, кто вас окружает. Ваши родные, друзья, приятели, френды в соцсетях и, собственно, ваше позиционирование должно быть им известно, прежде всего. Им необходимо знать о ваших намерениях.

В принципе, ситуация с маркетинг миксом напоминает ситуацию с определениями маркетинга – каждый, кто считает себя гуру маркетинга, считает своей святой обязанностью дать свое собственное определение, и поэтому их уже больше 3 тыс. Не гуру, а определений. У Р определений, конечно поменьше и намного, но уже 9 есть. К пяти, которые мы обсуждали выше, добавились:

Process, Physical Evidence, Packaging, Payment.

И я видела еще попытки втиснуть туда Planning, Partners, Presentation, Passion – впечатление, что в этот старый и добрый инструмент пытаются втиснуть все более-менее подходящие по смыслу слова на букву Р.

Я же до сих пор уверена, что 5Р более чем достаточно, в достижении каких-то персональных целей так точно:

Product: Кто я? Мое позиционирование.

Place: Где я? Где мое место в этом мире?

Price: Чего я хочу? Сколько я стою?

People: Для кого я? Для кого я делаю то, что я делаю?

Promotion: Как я буду это делать? Как я буду достигать своих people?

Применяйте, пользуйтесь, и буду благодарна, если найдете минутку рассказать мне об этом.

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