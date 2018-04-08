Пять блюд для идеального завтрака. Блог Руслана Сеничкина

Эти легкие, полезные и необычные на вкус блюда станут лучшим началом любого дня

Пирог крем-брюле

Все привыкли к мини-порциям этого десерта. А я предлагаю, особенно если у вас в этот день семейный праздник, день рождения или просто воскресенье, — организовать сладкий и очень вкусный завтрак. Лимонный крем-брюле с карамельной корочкой — самый вкусный контраст и аппетитный десерт на завтрак к чаю. Чтобы сделать карамельную корочку, можно посыпать блюдо сахаром и ненадолго поставить в духовку на 200° C, установив подогрев сверху.

Коронный красивый завтрак

Вкусно, полезно и витаминно. В составе: шпинат, петрушка, лосось, яйца, мука, сливочный сыр, желатин, желтки и специи. Можно самим сделать майонез, чтобы улучшить вкус. В любом случае получится нежнейший рулет, очень похожий на японские роллы. К тому же готовится быстро, и его можно хранить в холодильнике пару дней. Рекомендую с шампанским или другим игристым вином.

Тоффи-пудинг

Любимый десерт Кейт Миддлтон, который, как уверяют, она любит готовить сама. Так что если утром хотите почувствовать себя королем или королевой — приготовьте тоффи-пудинг. Это английский десерт с ярким вкусом, который подается с карамельно-сливочным соусом. Последний придает данному блюду приятную сладость. А в основе десерта — богатая витаминами курага.

Я не сладкоежка, но, попробовав шоколадный десерт в виде мусса, понял, что это совсем другое

Шоколадный мусс

Замечательный завтрак для влюбленных. Романтика, энергия, отличное настроение и гормоны радости гарантированы. Я не сладкоежка, но, попробовав шоколадный десерт в виде мусса, понял, что это совсем другое. Не приторно, однако насыщенно и заряжает праздничным настроением на 100%. Советую приготовить шоколадно-апельсиновый вариант этого мусса. Зимой — супер!

Куриный рулет с песто в беконе

Если хотите с утра почувствовать себя в Италии, рекомендую приготовить этот рулет — запах невероятный. В состав входит куриное филе, бекон, моцарелла, специи и самый знаменитый соус в мире — песто. Такой рулет — абсолютно универсальное блюдо, которое можно подавать на завтрак в бутербродах, как холодную закуску на обед или горячее блюдо на ужин гостям.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 8 марта 2018 года. Републикация полной версии текста запрещена

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