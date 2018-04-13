Пить алкоголь и худеть: реально ли это? Объясняет фитнес-тренер

Можно ли употреблять алкоголь, не саботируя при этом потерю лишнего веса и построение мышц?

Этот вопрос стар, как мир. Многие надеются услышать “да”, но предполагают, что услышат “нет”.

Правда в том, что ответ лежит где-то посередине. С одной стороны, алкоголь действует с некоторым разрушительным эффектом, однако его можно минимизировать. Позволить себе включить алкоголь в рацион, не навредив спортивным успехам, вполне реально.

Лично я пью нечасто, но время от времени могу пропустить бокальчик. Знаете, холодное пиво с первым летним барбекю или пару бокалов вина во время встречи с друзьями или семьей. Я всегда жду этих моментов.

У многих людей алкоголь ассоциируется с эмоциональными связями, возможностью быть собой и забыть обо всех стрессах мира, пускай только на мгновение.

Речь идет не просто об “алкоголе” или “выпивке”. Скорее – о моменте и опыте, сопутствующем им. Поэтому, когда вы слышите, что ваш новый план тренировок и диеты предполагает отказ от алкоголя, то начинаете сопротивляться, а прогресс исчезает.

Я не буду советовать вам оставаться трезвенниками.

Когда кто-то говорит “не пей”, то кажется, будто это легко. В принципе, так и есть. Но ведь алкоголь – это необязательно запой до тошноты. Для многих это возможность на время отвлечься и насладиться моментом.

Так что я планирую не только рассказать вам о фактах, но и предложить план действий для тех случаев, когда вы захотите выпить, но при этом свести к минимуму негативные последствия.

Что происходит, когда вы употребляете алкоголь?

Когда вы пьете, алкоголь попадает в желудок и кишечник, откуда перенаправляется в кровь, несущуюся по сосудам. Около 20% алкоголя всасывается в желудке, остальные 80% – в кишечнике.

Затем алкоголь перерабатывается печенью, ферменты которой превращают его в ацетат.

Как алкоголь влияет на ваше здоровье?

Алкоголь часто ассоциируется с плохим здоровьем и быстрым набором веса. И хотя негативные последствия его употребления действительно существуют, исследования показывают, что дела обстоят не так уж плохо и некоторые выгоды для здоровья от употребления алкоголя все-таки есть.

Один-два напитка пару раз в неделю показали свою эффективность для снижения риска гипертензии, предотвращения некоторых сердечно-сосудистых заболеваний и даже для улучшения иммунной системы.

Впрочем, я не предлагаю вам выпивать каждый день. Я говорю лишь о том, что согласно ряду исследований, редкое употребление алкоголя может быть полезней, чем абсолютная трезвость.

Что все это значит для потери лишнего жира?

Алкоголь – это 7 ккал на грамм. Это приблизительно вдвое больше, чем у протеина и углеводов, энергетическая ценность которых около 4 ккал на грамм. И чуть меньше, чем у жиров, каждый грамм которых дает 9 ккал. Однако исследования показывают, что из-за высокого термического эффекта алкоголя фактическое количество, метаболизируемое организмом, составляет около 80%. То есть, фактически, алкоголь дает около 5,5 ккал на грамм.

Когда вы употребляете алкоголь, печень перерабатывает его в ацетат. Это токсичное вещество. В результате организм делает приоритетным метаболизм алкоголя. Как следствие, переваривание жира, углеводов и протеинов откладывается до тех пор, пока из организма не будет выведен весь алкоголь.

Так, исследование показало, что употребление алкоголя уменьшило окисление жира на 79%, белков – на 39%, а окисление углеводов “прекратилось почти полностью”.

Теперь вам, вероятно, интересно, насколько же толстым сделает вас алкоголь.

Правда в том, что алкоголь приводит к потреблению больших объемов пищи, но сам по себе не обязательно является главным фактором увеличения веса. В этом плане исследователи обращают внимание на “характер человека и его алкогольные предпочтения”.

Так что, если каждый вечер вы пьете высококалорийные напитки, то, скорее всего, наберете вес. К этому стоит добавить, как опьянение повлияет на ваш выбор закусок. Наверняка вы будете переедать.

Получайте удовольствие и знайте о своей норме

Однако, если пьете некалорийный алкоголь и учитываете эти калории в своей суточной норме, то выпивка необязательно приведет к набору веса. Помните, что алкоголь подавляет окисление жира, что позволяет телу легче запасать этот самый жир и углеводы. Но превращение самого по себе алкоголя в жировые отложения ничтожно, если и вовсе происходит.

А это значит, что:

Если вы пьете алкоголь и превышаете суточную норму калорий, то наберете вес;

Если пьете алкоголь, но сохраняете необходимый для потери веса дефицит калорий, то это не повлияет на ваш результат.

Как алкоголь влияет на строительство мышц?

Исследования показали, что умеренные дозы алкоголя не только не усугубляют повреждение мышечной ткани, происходящее при тренировках, но также не влияют на мышечную силу. Хорошие новости. Но это еще не все. Для получения полной картины нужно изучить также влияние, оказываемое алкоголем на тестостерон, восстановление организма и на результаты тренировок.

Алкоголь, тестостерон и синтез протеина

Ошибочно было бы считать, что капля алкоголя уничтожит тестостерон и шансы на построение мышц, превратив вас в слабого ребенка.

В ходе одного исследования, 10 мужчин и 9 женщин среднего и пожилого возраста, имеющих хорошее здоровье и не курящих, употребляли алкогольное и безалкогольное пиво в течение двух последовательных периодов длинной в три недели. В это время ежедневная порция употребленного алкоголя составляла 40 г для мужчин и 30 г для женщин.

В результате эксперимента ученые выяснили, что уровень тестостерона у мужчин снизился лишь на 6,8%, а у женщин сохранился на прежнем уровне.

В другом исследовании восемь волонтеров-мужчин употребили около 120 г, то есть около 10 порций пива, в течение трех часов. Это привело к падению уровня тестостерона на 23% в течение 10-16 часов после начала принятия алкоголя.

Что это значит? Думаю, можно с абсолютной уверенностью сказать, что, если вы не собираетесь уходить в трехнедельный запой, то пара стаканов, время от времени пропущенная после работы, не навредит строительству мышц.

А как обстоят дела с синтезом протеина?

Исследований в этой сфере довольно мало. Я нашел одно, да и то было проведено на крысах. Согласно его результатам, влияние алкоголя на синтез протеина не было выявлено, хотя довольно трудно применить эти знания к людям, ведь наш организм не обязательно будет реагировать так же.

Я нашел описание другого эксперимента – с участием людей. Из него можно сделать вывод, то после тренировок лучше не пить алкоголь. А если все же выпивать, то очень умеренно.

Алкоголь, восстановление и результаты

Проанализировав существующие исследования, могу сделать такой вывод. Если вы не планируете совершать спортивные подвиги и выпивать при этом по десять и более напитков за раз, что вам не стоит переживать. Это вовсе не значит, что вы можете выпить, скажем, шесть напитков и ожидать от организма бодрости. Но один-три напитка время от времени никак не повлияют на восстановление вашего организма.

Итак, предлагаю такой план, чтобы не отказываться время от времени от алкоголя при встрече с друзьями, но не набрать вес.

Шаг 1. Постарайтесь знать наперед, когда планируете выпить.

Шаг 2. В день, когда планируются посиделки за стаканчиком, жиры должны составлять 5-10% вашей суточной нормы калорий (или 0,3 г на кг веса).

Шаг 3. Углеводы должны составлять 10-15% от суточного объема калорий (или 1,5 г на кг).

Шаг 4. Ешьте в этот день много протеинов, всю свою дневную норму.

Шаг 5. Выбирая алкоголь, отдайте предпочтение низкокалорийным его видам, например, белому сухому вину.

Шаг 6. Не сходите с ума. Получайте удовольствие и знайте о своей норме. Не позволяйте одному вечеру выбить вас из колеи на следующие два-три дня.

Подытожим. Не переживайте, если выпили слишком много или нарушили диету. Вместо того чтобы винить себя, устраивать голодание и вводить прочие ограничения, сосредоточьтесь на более быстром возвращении к привычному режиму.

И главное. Если вы не пьете много и регулярно, то воздействие алкоголя на сжигание жира и построение мышц будет минимальным.

Перевод НВ.

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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