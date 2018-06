Перелом мозга. 10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева

Все любят детективы, неудивительно, что это - самый популярный жанр в кино. После супергероев и порно, конечно.

Посмотрев на днях парочку свежих триллеров, я в очередной раз поймал себя на мысли, что это сложный жанр, классику переплюнуть тяжело и новые достойные фильмы появляются не часто.

Вот десять фильмов, которые являются вершинами жанра и помогут скоротать выходные, если вы предпочитаете домашний уют шашлыкам или кормлению комаров на рыбалке.

Специально беру фильмы последнего десятилетия (плюс минус пару лет), чтобы не забить всю десятку классическими и непревзойденными триллерами Кубрика, Хичкока и Полански.

Лучшее предложение

La Migliore Offerta

2012

Тонкий, со вкусом снятый детективный триллер о стареющем аукционном дельце, который с помощью хитрых афер пополняет свою частную коллекцию редких картин.

Однажды в его жизнь врывается сумасбродная клиентка, запустив цепь событий, которые изменят жизнь героя навсегда.

Гениальный Джеффри Раш в главной роли и живой классик Джузеппе Торнаторе в режиссерском кресле. Не фильм, а просто шедевр.

Престиж

The Prestige

2006 год

Один из моих самых любимых фильмов всех времен. Триллер о затяжном противостоянии двух фокусников Викторианской эпохи. Один из них начинает показывать неимоверный трюк, нарушающий законы природы. И чтобы соответствовать ему, второй фокусник прибегает к помощи самого Никола Тесла.

Очень атмосферное, мастерски снятое кино (я считаю Престиж лучшим фильмом Нолана). Потрясающие актерские работы - один Кристиан Бэйл чего стоит. И Майкл Кейн как всегда прекрасен.

Пожары

Incendies

2010 год

Фильм талантливого канадца Дени Вильнева о брате и сестре, которые хотят выполнить предсмертную волю своей матери и узнать правду о своем отце, которого они не знали, и брате, о существовании которого вообще не подозревали.

Детективная история разворачивается на фоне палестино-израильского конфликта и имеет настолько непредсказуемую концовку, что я просто не верю в то, что есть на свете человек, который смог бы ее предсказать. Не то, что в начале или середине фильма, но даже за 10 минут до финала.

Тайна в его глазах

El secreto de Sus Ojos

2009 год

Отличный испанский триллер. Полноценное погружение в атмосферу тайны гарантировано. Это история о судебном приставе, который решает написать книгу о подзабытом деле 20-летней давности об изнасиловании и убийстве.

Девушка в поезде

The Girl On the Train

2016 год

Этот фильм почему-то много критиковали, когда он шел в прокате. А мне он сразу понравился. И не только из-за Эмили Блант, к которой я весьма неравнодушен :)

Очень напряженный и красивый фильм из серии “все не так кажется” с непредсказуемым финалом и даже некоторым философским подтекстом.

Тело

El Cuerpo

2012 год

Машина сбивает ночного сторожа, который в ужасе бежал из морга. В морге по странному стечению обстоятельств пропал труп женщины, которая была убита накануне при странных обстоятельствах. Муж женщины решает выяснить истину.

Этакий фильм-самородок, снятый в Испании малоизвестным режиссером с далеко не звездным составом актеров.

Я получил массу удовольствия. Любитям жанра смотреть обязательно.

Транс

Trance

2013 год

Сотрудник аукциона приходит в себя в больнице после ограбления, в котором он возможно принимал участие. У него амнезия и он не может вспомнить, куда подевалась картина стоимостью в миллионы долларов.

Это необычный фильм для режиссера Дэнни Бойла (На игле, Пляж, Пекло, 28 дней спустя). И сразу после просмотра мне показалось, что фильм довольно посредственный.

Но у него оказалось довольно стойкое послевкусие. Позже мне захотелось пересмотреть фильм, даже несмотря на то, что я уже знал концовку. А это о многом говорит.

Шпион, выйди вон

Tinker Tailor Soldier Spy

2011

Я когда-то зачитывался шпионскими романами Джона Ле Карре. И это - экранизация одной из лучших его книг. Действие разворачивается в разгар Холодной войны. Отставной разведчик возглавляет тайное расследование, призванное выяснить, кто из руководителей британской разведки - советский шпион.

Очень стильный фильм с целой армией выдающихся актеров, среди которых выделяются Гэри Олдман, Колин Ферт, Марк Стронг и Бенедикт Камбербэтч.

Исчезнувшая

Gone Girl

2014 год

Дэвид Финчер, снявший бессмертные Семь, Игру и Бойцовский клуб, все еще кое-что может.

Исчезнувшая - это непредсказуемый и психологически достоверный детектив об идеальной супружеской паре, которая на поверку оказывается не такой уж идеальной.

Пленницы

Prisoners

2013

Еще один фильм Вильнева, который я считают состоявшейся классикой. Хью Джекман играет отца, который отказывается смириться с потерей дочери.

Один из тех детективов, в которых психологическая составляющая не менее важна, чем детективная интрига.