Отпуск в Иране: когда ехать и что смотреть. Гид путешественника

В колыбель восточных традиций стоит ехать, чтобы увидеть быт кочевников и попробовать их домашние блюда

Роскошные дворцы, старинные мечети с мозаичными куполами и караваны верблюдов, пересекающие пустыню — нет, это не пейзажи из арабской сказки, это вполне реальный Иран — колыбель восточных традиций. Рассказываю, как спланировать путешествие в эту страну.

Как подготовиться

В Иран лучше всего ехать весной или осенью. Летом здесь будет слишком жарко: температура воздуха достигает +40 градусов. А с ноября по апрель длится сезон дождей, что тоже может испортить впечатление.

Оптимальные периоды для путешествий — с середины апреля до начала июня либо с конца августа до конца октября. В прибрежные районы можно отправляться в любое время года, однако, чтобы застать хорошо прогретое море, рекомендую ехать в Иран осенью.

Граждане Украины могут оформить визу в Иран по прибытии в страну либо в консульстве в Киеве. При выборе любого варианта для начала необходимо получить визовое разрешение. Для этого нужно подать заявку на сайте МИД Ирана. В ответ придет письмо с анкетой. Примерно через неделю после заполнения МИД пришлет шестизначный номер разрешения на получение визы.

С этим кодом получить визу в выбранном месте можно уже через три дня. Рекомендую перестраховаться и сделать это заранее. Малейшие ошибки в переводе или неточности в ответах могут стоить целого путешествия.

Оформление визы за 7 дней обойдется 70$; за 3 дня — 140$.

При въезде в страну женщинам необходимо соблюдать дресс-код: ноги и руки максимально закрыты, волосы покрыты головным убором.

Как рассчитать бюджет

На еду берите деньги из расчета минимум $30 в день. Чашка кофе в Иране стоит $1, комплексный обед в McDonald’s потянет на $8, а обед из трех блюд в аутентичном ресторане среднего уровня обойдется в $15.

Как продумать логистику

В огромной стране с очень дешевым бензином комфортнее всего передвигаться на автобусе — удобно, прохладно, недорого. На популярных направлениях, например, Исфахан-Тегеран, автобусы отправляются каждые полчаса. Цена за переезд длительностью 5-6 часов составит $4-8.

Перелет в Иран обойдется от $250. Если вы экономите — бронируйте рейс азербайджанских авиалиний на среду. Такой полет будет с пересадкой.

Чуть дороже — за $300 можно долететь прямым рейсом МАУ. Это займет всего 4 часа. Рейсы осуществляются несколько раз в неделю.

Забронировать жилье

В Иране есть два типа отелей — классические европейские и традиционные караван-сараи, где можно устроить аутентичный отдых. При выборе последнего типа отелей стоит учитывать особенности местной культуры:

вы вряд ли встретите прайс-лист на ресепшене. Хозяин сам назовет цену за номер. Будет ли она завышенной — останется тайной;

мужчину и женщину могут не поселить в один номер без подтверждения родства или брака.

Цены на жилье в Иране начинаются от $20. Однако за такую сумму вам вряд ли предложат чистое белье и личный санузел. Уже за $30 шансы на комфорт значительно возрастают. Привычный “стандарт” в отеле европейского типа обойдется в $50-70, “комфорт” — около $100. Такие отели пользуются наибольшим спросом. Атмосфера атмосферой, а после жаркого дня хочется принять душ и зарядить телефон.

Тем, кто стремится почувствовать себя настоящим шахом, придется заплатить около $300 за ночь.

Что делать в Иране

Иран знаменит своей архитектурой. Огромные мечети и богато украшенные дворцы правителей — визитная карточка страны.

Для начала погуляйте по Площади Имама в Исфахане. Это вторая по величине площадь в мире. Вокруг нее находятся несколько известных строений, среди которых дворец шаха Али Гапу и две мечети — Имама и шейха Лютфуллы.

Побывайте в Кашане. Именно здесь производят знаменитую розовую воду. Вы сможете увидеть старинную технологию и приобрести пару флаконов в качестве сувенира.

Еще один must see — деревня Абьяне. Местные дома — мечта фотографа. Каждое здание выполнено из красной глины, образуя единый ансамбль с домами по соседству.

В Иране обязательно нужно побывать в пустыне

Посетите самые красивые мечети Ирана — Зеркальную и Розовую. Первая украшена сверкающими осколками стекла и драгоценными камнями. А во второй нужно встречать рассвет. Утренние лучи просачиваются сквозь цветные витражи, превращая комнаты в калейдоскоп.

Озеро в Верзене тоже не стоит пропускать. Обилие соли и идеально ровная гладь создают ощущение замерзшей воды. Белая вода контрастирует с ярко-голубым небом.

В Иране обязательно нужно побывать в пустыне. Узнать получше жизнь кочевников можно во время прогулки на верблюдах. А когда станет совсем жарко и захочется ветерка, пересаживайтесь на джипы. Скоростные заезды по дюнам здесь весьма распространены.

Самое необычное развлечение вы найдете в Йезде. Глиняные дома здесь стоят вплотную, и перешагивать с одной крыши на другую — привычное дело для местных жителей. А вот для нас это возможность почувствовать себя Аладдином.

Национальные блюда

Кухня Ирана считается одной из самых вкусных в мире. Здесь очень ценятся домашние блюда. Поэтому за гастровпечатлениями отправляйтесь не в дорогие рестораны, а в лагерь к кочевникам. Вас угостят приготовленным на открытом огне рисом с травами и мясом, а также домашними лепешками.

Во время путешествия попробуйте несколько самых известных блюд:

фесенджан — утиное мясо в густом орехово-гранатовом соусе;

багали полоу — рис с бобами и травами;

горме сабзи — тушеная фасоль с бараниной, приправленная различными травами.

зерешк полоу — плов, который в Иране готовят с кислинкой, добавляя больше барбариса.

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