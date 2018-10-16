Отомстить изменой: почему это не помогает. Объясняет психолог

Обида и конфликты несут много последствий, и измена – одно из них

«Сегодня он действительно подтвердил, что не любит меня» – навзрыд проговорила молодая женщина на семейной консультации. Муж неловко начал оправдываться: «Я люблю тебя, но есть вещи, которые я не могу принять в тебе. Ты кричишь, ты не можешь быть нежной». Я уточнил: «Как ваш муж сегодня подтвердил, что не любит вас?» Последовала пауза. «Он оскорбляет меня и обвиняет, не принимает. Я не могу с этим жить дальше. Это длится не один год! Десять лет назад произошло следующее...» Позже выяснилось, что давняя обида супругов была обоюдная. Но вдруг, спустя десять лет, она всплыла как подводная лодка со сложной системой управления. Как вы думаете, что было дальше с этой парой? Однако давайте вернемся к их истории позже.

Об обиде как о психологическом феномене я задумался несколько лет назад в результате анализа причин развода, измен и унижений партнерами друг друга. Обида лежит в основе деструктивного поведения в браке. Она – скрытая причина недовольства и критики. «Я начал задумываться о другой женщине из-за обиды на свою жену». «Я так на него злюсь, и мне хочется ему изменить. Хочу, чтобы ему было больно». Если в основе конфликтов и измены лежит чувство обиды, мы должны на него взглянуть более пристально.

Обида – скрытая причина недовольства и критики

В нашей культуре обиду чаще воспринимают как несостоятельность, слабость того, кто переживает обиду. При этом предполагается деление на сильного и слабого: тот, кто обижает и тот, кто испытывает боль и горечь. В других языках значение «обиды» схожее – ранить, причинять боль, делать больно. «Рана» и «обида» – синонимы. Когда мы ранимся, течет кровь, если мы сломали руку или ногу, тогда нам необходимо специальное лечение. Обиды нужно лечить. Они бывают разные и лечение, соответственно, разное.

Когда возникает обида:

В результате обесценивания партнера. Например: «Ты никогда не был/-ла нежным/-ой»; «Ты всегда меня унижал/-ла»; «С тобой я не чувствую себя мужчиной/женщиной». Негативные эмоции (агрессия, злость, гнев) воспринимаются как негативные, запретные. Например, одна клиентка призналась, что в детстве её отец взрывался и кричал, и это приводило её в состояние оцепенения. Поэтому, когда начинал кричать муж, эта реакция повторялась. Стратегия общения в браке у этой женщины была следующая: я буду скрывать свои настоящие чувства, чтобы никак не провоцировать мужа на крик. В результате каждый живет в эмоциональной изоляции. В таком браке нет места настоящим чувствам. Партнеры не говорят о своих желаниях. В романе Джонатана Фоера точно описана жизнь такой пары. Обида разводит партнеров на разные берега, откуда они не слышат друг друга. Автор описывает ситуацию супругов, которые не могли сказать о том, что хотят заниматься сексом. Обида порождает неловкость, затем изоляцию, а затем второй круг обиды и тихой злости. Один мужчина признался, что он прибегает к услугам проституток, поскольку можно реализовать все фантазии, и нет обязательств.

Что такое обида и как она возникает?

Обида – действия или слова, направленные на обесценивание границ другого человека. Внутренняя сторона обиды – спрятанная агрессия, которая возникает как защита моей ценности. Каждый переживает обиду субъективно, по-разному. Я часто слышу: «Мой муж не представляет, как меня унизил». В то время муж говорит: «Подумаешь, я пошутил и сказал, что ты дура».

Цепочка обиды: неприятное чувство (я не принят другими) — неуверенность в себе (возможно, я не такой как другие?) — чувство беспомощности — другой странный и не нормальный — чувство отдаленности (одиночество) — пустота, рождающая беспокойство — непринятость (не причалил к другому) — обида.

Обида подобна торнадо: вдруг приходит, принося разрушения, и уходит, не оставив живого места.

Как определить обиду в отношениях:

У вас скандалы, но вы не можете понять причины. Что бы вы ни делали, конфликты остаются. Вы хотите причинить партнеру боль. Например, при партнере листаете сайт знакомств. Вы перестали говорить друг другу о своих чувствах. Считается, что женщины понимают, когда мужья изменяют. Понимать что-то и говорить о своих чувствах – большая разница. Вы потеряли эмоциональный контакт и перестали общаться как близкие друзья. Тогда вы либо находите кого-то на стороне (коллегу, друга), либо проявляете раздражение, но не говорите главную причину обиды. Когда один из партнеров уходит с головой в работу. Трудоголизм – способ избежать невыносимых чувств в одном пространстве с неприятным человеком. Желание изменить не появляется за один день. Оно коренится в обиде, приводящей человека к одиночеству. Измена – путь облегчения этого одиночества. В своих поступках вы вините другого. Самообвинение и обвинение другого – деструктивный путь, уводящий от продуктивных решений. Когда обвиняешь партнера в своем желании изменить ему, то как бы получаешь право на это действие. Однако это лишь сохранение агрессии и злости к партнеру. Ваше здоровье в результате обид (особенно самообвинения) ухудшается. Здесь мы можем говорить о психосоматике, то есть о физических болезнях в результате психологического напряжения. Когда проявляете те чувства, которые ожидает от вас партнер, но не те, которые вы по-настоящему испытываете. Мысленно вы все время возвращаетесь к одной и той же теме – недоговоренной с партнером. Вы чувствуете, что неудобно заговорить об этом. Забыть об обиде – не то же самое, что решить вопрос. Забыть об обиде – похоронить часть себя со своими чувствами, плюнуть на себя, сказать самому себе: «Ты не важен для меня, твоя жизнь пуста, не стоит и одной гривны».

Что же делать с обидой?

Супружеская пара, описанная в начале колонки, к сожалению, развелась. Было больно и грустно. А все потому, что они надолго отложили свои обиды. Действительно, порой возникает вопрос: а стоит ли трогать этот взрывоопасный сундук и доставать старые вещи? Решать вам. Но если ваши отношения в настоящем времени терпят крах, если вы подумываете об измене партнеру или уже общаетесь с девушкой или парнем с целью изменить, тогда нужно открывать этот сундук. Чем сильнее вам не хочется доставать старые вещи, тем дольше вы их откладывали.

Один из эффективных путей работы с обидой – прощение. В американской академической психологии и психотерапии эта область сегодня – одна из быстро развивающихся за последние восемь лет. Благополучие вас и ваших близких – в ваших руках. Мы не можем всё контролировать, но мы можем сделать что-то со своей стороны. Попробовать поговорить об обидах и попытаться простить – значимый шаг справиться с разрушительной болью, которую приносит обида. Измена – это лишь временный способ облегчить боль, разрушительный наркотик. Измена – не решение, а усугубление боли.

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