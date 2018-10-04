Откуда берется тревога и как с ней бороться. Объясняет психолог

Любой человек, в чем-то долгое время не удовлетворенный и не находящий выход этой энергии, по определению накапливает тревогу

В гештальт-терапии существует взгляд на переживание тревоги, как на остановленное возбуждение. Конечно, под возбуждением в психотерапии понимается не общепринятая ассоциация с сексуальным напряжением, вернее не столько и далеко не только это.



Возбуждение – это чувственный импульс к действию, еще не приведенный в исполнение. Импульс, касающийся любого переживания. То есть возбуждение в нас присутствует практически постоянно. Хотим что-то сказать, хотим есть, в туалет, мечтаем о повышении на работе, хотим кого-то поцеловать, или дать в морду, испугались от громкого звука, хотим секса, или что-то спросить, или заплакать – все это есть возбуждение. Оно предшествует любому не машинальному действию. И оно должно находить выход, разрядку; иначе этот импульс превращается в тревогу.



Тревога, особенно длительная, тяжело переносимая, мешающая в работе или семейной жизни, или просто та, которая фоном выматывает и истощает – это много остановленного вами вашего возбуждения. Каких-то желаний, чувств, не достигающих сознания переживаний.



Так, долгая фрустрация в зоне самореализации, когда женщине домохозяйке муж постоянно твердит, что ей не надо на работу, а она все равно хочет, но почему-то не идет – может приводить к тревоге.



Приступы тревоги могут посещать очень вежливых, хорошо воспитанных людей, которым их внутренние установки не позволяют открыто выражать раздражение, несогласие, злость, если они не ходят для компенсации на секцию карате или танцы. Особенно перед важным собранием. Особенно – в компании этих прекрасных людей, которых нужно всегда иметь в виду. Крамола какая!

Наша тревога – это часть нас самих, которая говорит с нами



У травматиков тревога – почти постоянный спутник жизни, если они не в терапии. Опыт травмы очень фонит, как его ни вытесняй из сознания, множеством не пережитых чувств, а значит – невыраженных импульсов возбуждения.



Любой человек, в чем-то долгое время не удовлетворенный и не находящий выход этой энергии, по определению накапливает тревогу.



- “Я боюсь отвержения или, что меня плохо оценят”. Любой страх можно перевести в желание. Например, этот в – “Я очень хочу принятия и положительной оценки себя”.



- “Я боюсь, что не справлюсь, что у меня ничего не получится”. Возможные варианты остановки возбуждения: “Я хочу поддержки”, или “Я хочу подтверждения, что у меня получается”, или “Я хочу разобраться – почему у меня не получается, и для этого мне нужна поддержка”.



- “Я боюсь смерти”. Или часто описываемый иррациональный страх несуществования, небытия. Такая тревога при исследовании раскладывается на такие же простые конструкты, как и в предыдущих случаях, но в большем количестве. Например: за страхом смерти одновременно может стоять и страх прожить неправильную, не свою жизнь, и страх одиночества и страх открываться в отношениях, быть живым и много чего еще. А за страхом несуществования может скрываться желание быть увиденным и принятым, без попытки поглотить или разрушить.



Эти простые вещи очень закономерны. Если я что-то долго не получаю из важного для себя, а еще и не очень понимаю, что – будет расти моя тревога. Если я стану справляться со своими желаниями, подавляя и отрицая их – тревога возрастет в разы. Если продолжить вытеснять ее, можно получить симптом – паническую атаку, например.



У нас в обществе не принято обращать внимание на нашу психическую жизнь. Это считается иногда чем-то почти стыдным. Но мы не машины, не роботы, мы не живем в фантастических мирах писателей и режиссеров блокбастеров. Мы живые люди с живой психикой, которая, хотим мы или нет, работает по своим законам. И мы от нее зависим, потому, что это часть нас.



Наша тревога – это часть нас самих, которая говорит с нами. Важно слушать.



Еще один немаловажный момент. Тревожность растет, когда наше внимание направлено либо в прошлое, либо в будущее.



Например, яблоки. Если я хочу откусить яблоко, которое свежее, помытое уже у меня в руках, я, скорее всего, не столкнусь с тревогой. Я просто начну есть. Действие минимально отсрочено во времени. Я понимаю, что хочу яблоко. Оно под рукой. Я откусываю сочный ароматный хрустящий кусок и жую, наслаждаюсь. Если яблока нет, я могу начать думать: а есть ли в это время в магазинах яблоки; а как мне его достать; а что подумают люди, если я выйду в магазин в старых лосинах. Подставляя вместо желания съесть любую потребность: достоин ли я этого яблока; а может, вкуснее банан; может, яблоки – это не мое, слишком рискованно; или не престижно, или – к чему это приведет в будущем, или – как же плохо мне будет житься без яблок, я без них пропаду. Конфликт растет, растет и тревога.



Я так же могу столкнуться с выбором: идти в час ночи за желанным яблоком в дождь пару темных кварталов, или смириться с тем, что прямо сейчас придется обойтись и уснуть голодным. Выбрал – не пойду ночью на улицу, честно расстроился, что яблок не поем, смирился и уснул. Если я в этой точке сознательно не выбираю отказаться на время от затеи, а начинаю крутить мысли из серии: почему магазин так далеко от моего дома; почему чертовы яблоки так трудно достать; я яблокозависим и моя жизнь катится под откос; а вот у Таньки всегда яблоки под рукой; у всех нормальных людей яблоки дома в вазонах растут, но только не у меня; за что мне все это! Если я часто обхожусь со своими желаниями и эмоциями таким способом, коплю неудовлетворенность, долго это не замечаю – то превращаю в тревогу.



Можно так хотеть яблок и жить при этом где-нибудь в пустыне, или в антарктике (куда их не завозят вобщем) и надеяться – вдруг завезут яблоки через полгода? Представляете, сколько вашего внимания будет удерживаться на этом вопросе. Тревога к концу срока будет фонить о-го-го! А если в этот завоз яблоки не привезли, хоть и обещали? Если продолжите ждать, за следующие полгода вы рискуете стать очень тревожным человеком.



А всего-то нужно было – признать, что в настоящем яблок не наблюдается, и нет никакой возможности их получить. Расстроиться от этого, погоревать, и начать думать – чем бы их заменить. Или переехать в место, где этих яблок – завались, если уж без них невмоготу. Но для этого нужно прислушаться к себе, признать, что без яблок – никак, найти в себе готовность бросить оседлую жизнь, собраться и поехать навстречу светлому будущему. Правда, это большая внутренняя работа. Но если потребность такая значимая, а с ней ничего не делается, через время человеку станет нехорошо. Тревога будет напоминать ему, что есть дело и надо что-то решать.



Конечно, пример с яблоком очень простой, хоть и наглядный. Кроме шуток, у человека ведь масса сложных потребностей. И распознавать их мало кого из нас учили. Можно одновременно испытывать фрустрацию в разных зонах своей жизни и одномоментно стремиться к противоположным вещам. Люди так устроены, что переживания с нами случаются помимо нашей воли. Мы выбираем только, как обходиться с этим. Мы порой сложнее, чем нам бы хотелось, и это бывает жутко неудобно. Зато не скучно.



Текст опубликован с разрешения автора

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