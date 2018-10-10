Особенности украинского гостеприимства. Рецензия на комедию Безумная свадьба

Безумная свадьба – большой шаг вперед для украинского фильмопроизводства

Около года назад в отечественный кинопрокат вышла итало-украинская трагикомедия Izi. В глазах главного героя наша страна предстала холодной, негостеприимной и депрессивной местностью где-то за Карпатской грядой, по дорогам которой можно беспрепятственно путешествовать с положенным в гроб покойником. Фильм получился очень атмосферным, хотя атмосфера была абсолютно депрессивной.

И вот в году 2018-м под патронатом Юрия Горбунова выходит наш “ответ ихнему Чемберлену”. В Безумной свадьбе Украина вновь заключает в свои объятия иностранца, при этом пестрит живописными краями Подолья и поигрывает всеми уловимыми оттенками гостеприимства.

По сюжету, Катя, дочь главного героя (Полина Василина), привозит домой французского жениха, чтобы сыграть свадьбу на малой родине. Все бы ничего, но Франсуа (Джимми Воха-Воха) несколько смуглее, чем предполагал будущий тесть, Катин отец Василий Сердюк (Назар Заднепровский). Эта новость его так ошеломила, что он пускает в ход всю свою украинскую смекалку, дабы сорвать грядущую праздничную церемонию.

Безумная свадьба вторит словам Нила Армстронга. Это прыжок на месте для всемирного кинематографа, но большой шаг вперед для фильмопроизводства украинского.

Вторичность фабулы авторы “бьют” качественной операторской работой, умеренным семейным юмором и камео Олега Винника.

Несмотря на легкость жанра, комедия является, пожалуй, наиболее сложной формой подачи, при которой любая мелочь может свести к нулю результат всех усилий. Авторы рискнули замешать взрывоопасные компоненты и очень верно рассчитали их пропорции, так, что Безумная свадьба действительно зажигает, но без риска опалить зрителям брови.

Хоть фильм и раскрывает тему массового гуляния по случаю бракосочетания, в нем напрочь отсутствует посыл “пьянка – это уже смешно”. Поэтому еще одно Горько! или “Особенности национальной [чего-то там]” аудитория не увидит.

Безумная свадьба – это хорошее семейное кино

В актерский состав, помимо начинающих лицедеев, вошло много комиков, вроде Феди Бампера, дуэта “Загорецкая”, Инны Приходько (экс-“Винницкие перцы”). И здесь создатели зарабатывают еще один плюс, раздав таким участникам сугубо второплановые роли. Юмористы становятся приправой, усиливающей вкус основного блюда, но никак его не перебивающей. Таким образом, Свадьбе удается избежать участи Самого лучшего фильма, когда концентрация “камедиклаба” на один кадр превысила все допустимые значения, нивелировав качество продукта до противоположного названию уровня.

Основной колорит фильма, помимо живописного Подолья и нетленной “Смереки”, создает Назар Заднепровский. Его персонаж харизматичен ровно настолько, насколько того требует стиль изложения. И пусть порой не обходится без перегибов на местах, поставленную задачу главный актер выполняет. Василий Сердюк смешен без смехотворства, а в конце его устами глаголет основная мораль всей истории.

Безумная свадьба – это хорошее семейное кино по духу и качественный кинопродукт по форме. Несерьезная попытка посмотреть на себя со стороны глазами влюбленного экспата.

8 из 10

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь