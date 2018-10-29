Ошибки молодости. 10 вещей, которые нужно понять после 20 лет, – американский писатель Дариус Фору

В каком-то смысле мы все совершали эти ошибки. Вопрос в другом: что каждый из нас осознал впоследствии?

Одна из наших самых больших ошибок: мы считаем, что всегда учимся на своих ошибках. Хотя я встречал немало людей, которые на самом деле вряд ли делали выводы из собственных провалов.

Знаете, почему? Чертовски сложно учиться на своих ошибках. Я никогда не встречал человека, который по-настоящему любил бы неудачи.

Будем откровенны, никто не любит ошибаться, как и тратить свои время, энергию или деньги. Именно поэтому нам нужно приложить усилие, чтобы научиться чему-то. Джон Дьюи, отец функционализма и прагматизма в философии, так сформулировал эту мысль: «По-настоящему мыслящий человек учится как на своих неудачах, так и на своём успехе».

Польза от ошибок не приходит сама собой – она требует размышлений и рефлексий. Так что я задумался: какие уроки можно извлечь из оплошностей, совершённых в 20 лет?

В каком-то смысле мы все совершали эти ошибки. Вопрос в другом – что каждый из нас понял впоследствии?

1. Не думай, что знаешь всё

Есть специальное слово для людей, уверенных, что они знают всё на свете – идиоты. Я постоянно сталкиваюсь с идиотами. И узнаю их по одной причине – я сам таким был.

Вся твоя жизнь состоит из маленьких решений

Каждый раз, когда ты не слушаешь тех, кто умнее тебя, когда хочешь выглядеть умным или думаешь, что всё тебе известно – ты превращаешься в идиота. Так что настало время умерить своё самолюбие и понять, что ты не обязан нравиться всем вокруг.

Важнее исполнительность, сотрудничество и общее благополучие. Если хочешь достичь этого, должен быть скромным. Есть хорошая новость и для тех, кого идиоты раздражают: если они не станут скромнее, то жизнь в какой-то момент поставит их на место.

2. Никогда не вини других в своих неудачах

В детстве кто-то заботится о тебе. Это могут быть родители, сёстры или братья, родственники, приёмные семьи или любой другой человек, на которого возложена ответственность. Следовательно, ты убеждаешься, что кто-то за тебя ответственен.

Но это не так. Когда ты вырастаешь, лишь ты несёшь за себя ответственность. Так что не ищи виновных в своих бедах – это нечестно по отношению к людям в твоей жизни. Лучше осознай свои несчастья и реши, что делать дальше.

3. Не трать время на лузеров

Вполне вероятно, что люди из твоего окружения не стремятся к тем же целям, что и ты. В свои двадцать я был окружён людьми, которые бросали университет, употребляли наркотики и постоянно отрывались.

Но всё может быть не настолько очевидно. Многие живут попросту скучно. Например, не хотят ничего от жизни или проводят всё время перед экраном телевизора.

Не трать на таких людей время. Цена слишком высока – ты можешь стать одним из них.

4. Любовь – это не то, что ты думаешь

У большинства из нас искажённое представление о любви. «Я хочу, чтобы ты относилась ко мне так-то и так-то». Сколько из вас предъявляли такие требования? А если кто-то не соответствовал нашим ожиданиям, то мы злились или уходили.

Это называется «любовь с условиями». Стремись к противоположному. Я до сих пор этому учусь. Сложно избавиться от своих требований к любви, но необходимо. В противном случае, ты никогда не будешь счастлив в отношениях.

5. У тебя не так много времени

В молодости нам кажется, что у нас море времени. Ты можешь делать всё, что хочешь. А потом раз – и ты уже празднуешь своё тридцатилетие.

Чистая математика. Ответь себе на следующие вопросы:

Сколько времени я трачу на вещи, которые приносят мне удовлетворение?

Нравится ли мне моя работа?

Нравятся ли мне люди в моей жизни?

Твои ответы прояснят, насколько качественно ты используешь своё время.

6. Скорее всего ты не настолько классный, как думаешь

Всегда есть кто-то симпатичнее, веселее, умнее, сильнее чем ты. Всегда.

Так что перестань думать, что ты превосходен. Сравнительно с кем? Такое утверждение употребляется при сравнении себя с другими. Так что просто будь собой и не равняйся на остальных.

7. Учёба никогда не прекращается

Когда ты заканчиваешь учиться и развиваться – ты умер. Я не шучу. После окончания колледжа я перестал учиться. И знаешь что? Через два года я закоченел.

Заставляй себя узнавать что-то ежедневно. Если ты не становишься лучше, ты становишься хуже.

8. Трудности доставят тебе больше удовольствия

Я всегда избегал сложных вещей. Работа над собой, тренировки, накопление денег, основание бизнеса, помощь другим, время на отношения – всё это нелегко при правильном подходе.

Но встреча с трудностями компенсирует все деньги, время и энергию. Когда ты делаешь что-то, требующее серьёзных усилий, ты чувствуешь удовлетворение. Например, если ты устал, но всё равно идёшь в спортзал, то появляется ощущение гордости за себя – и это неоценимо.

То же самое с карьерой. Не сталкиваясь со сложностями, не удивляйся потом, что не ощущаешь себя живым.

9. Одиночество приносит гармонию

Плохой знак, если ты не способен переносить одиночество. У меня очень сплочённая семья, и я всегда был окружён близкими друзьями. Но я осознавал, что для взросления требуется личное пространство. Поэтому я путешествовал самостоятельно.

Но и этого было недостаточно. Я решил переехать в Лондон. Когда ты один, то появляется время на поиски самого себя. Когда ты всегда окружён другими людьми, то становишься лишь их отголоском. Иногда нужно дистанцироваться от остальных – это сделает тебя лучше.

10. Маленькие решения приносят большие последствия

Ещё один коктейль не навредит, верно? Поспать подольше – не так уж и плохо, да? И ведь никто не пострадает, если я не приду сегодня на работу? Ничего страшного не случиться, если я потрачу полторы тысячи долларов на новый iPhone?

Ответ: нет, нет, нет и НЕТ на каждое незначительное решение, которое, как тебе кажется, никак не повлияет на твою жизнь. На самом деле вся твоя жизнь состоит из таких маленьких решений.

Ты – это все твои ежедневные поступки. Поразительно, но вообще-то это хорошие новости.

Это значит, что свою жизнь ты можешь изменить уже сегодня – просто поступай в мелочах так, чтобы это положительно меняло будущее.

А что, если ты и дальше будешь ошибаться? Да кому какое дело! Просто убедись, что всегда извлекаешь из этого пользу.

Перевод НВ

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