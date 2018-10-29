Осеннее тепло. Как общение согревает в наступающие холода

Несколько зарисовок из жизни людей вокруг

Вечером пятницы небо бросило щедро пригоршню белых облаков, нанизанных на солнечные лучи. Потеплело коротко и сразу поверилось, замечталось по глупости, что вернулось лето. Но нет, дорогие. Если кто и согреет теперь – то только мы. Давайте, давайте согреем друг друга.

По Арене-сити шла рыдающая девочка, наряженная ведьмой, за ней бежал мальчик-скелет.

– Даша, – кричал скелет. – Даша, поверь, ты самая красивая! Правда! Я просто потрогал ее метлу! Это ничего не означает.

Если кто и согреет теперь – то только мы

В аэропорту Борисполь сердитая женщина вычитывала всех вокруг. Дети ей казались слишком громкими, обнимающиеся пары – неуместными, ожидающие багажа – невоспитанными. Аэропорт почти замер, потому что знаете, есть такие женщины, которых нужно просто перетерпеть, перемолчать и, если повезет, пережить. Наконец, приехал ее чемодан. Сердитая женщина наклонилась, чтобы снять его с багажной ленты, и вдруг раздался негромкий хруст. У сердитой женщины эффектно треснули штаны. Она захохотала искренне и сразу, сразу стала голопопой женщиной, с которой можно иметь детей и дела.

На встрече достала резво из кармана визитную карточку и вместе с ней в руки клиента вылетел большой пластиковый глаз – видимо, мягкие игрушки вчера снова играли в прятки.

В лифте девушка сказала своему взрослому мужу:

– Как ты не понимаешь, мне очень нужны эти сапоги!

– Кать, – сказал он. – Кать, прости, мне это безналично.

Это даже не по Фрейду, это по Жванецкому оговорка.

Или вот официант сказал пафосно:

– Попробуйте, наш новый салат, он сэлф-мейд.

Надо же, надо же, сегодня и салат может выбиться в люди.

В супермаркете парень стоял в очереди сразу за пожилой, очень пожилой женщиной.

Смотрел, как она медленно отсчитывает. Вначале крупную купюру из одного кармашка старого кошелька, потом помельче из второго, наконец, открывает отделение для мелочи и долго присматривается, какую монетку дать.

– Все, – вдруг говорит парень. – Все. Хватит. Я заплачу за ваши покупки.

– Что? – не понимает женщина.

Он рассчитывается.

– Стойте. – командует ей строго.

– Стою. – говорит она робко.

– Я донесу ваш пакет. – говорит он.

– Куда? – часто моргает она.

– Куда скажете!

Так они и идут. Он с пакетом, она, облокотившись на его руку. А следом иду я – с его покупками, которые он, хороший, заботливый, настоящий мальчик, безрассудно забыл на кассе.

Спасибо, Киев. За каждого человека, который дарит вечное лето в самом конце октября.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени