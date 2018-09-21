Они правят миром. Почему вам пора стать подлецом, – автор книги Тонкое искусство пофигизма

Забавная вещь, которую вам предстоит сейчас узнать

80 лет назад ученые затеяли один из самых долгосрочных и сложных проектов, нацеленных на то, чтобы понять поведение человека. Для его реализации потребовалось почти 50 лет. Но эта работа стала определяющей для всей психологии.

Все началось с идеи: у людей – разные черты характера. Они наследуются и не меняются на протяжении всей жизни. Это была идея о личности. Но ее проблема заключалась в том, что бесконечное количество человеческих поступков не дает ответа, какие наши действия продиктованы личностными особенностями, а какие – внешними условиями?

Чтобы выяснить это, а также найти устойчивые черты личности, исследователям пришлось бы составить исчерпывающий список всех возможных человеческих поступков. После чего необходимо было следить за этим поведением (у массы людей) в течение длительного времени, чтобы определить, какие действия – фундаментальные особенности личности, а какие – внешний шум.

Проект начали достаточно скромно. В 1936 году Гордон Олпорт и Генри Одберт вооружились словарем и проверили в нем каждую запись, фиксируя все слова, способные потенциально описать поведение человека. Эта работа была действительно очень важной, поскольку слова ограничивают наше понимание человеческого поведения. Поэтому, чтобы получить весь спектр заранее определенного человеческого поведения, нам нужно проштудировать весь проклятый словарь. В конце концов, они собрали список из 4500 слов, которые описывают все то нелестное, что творят люди. Все, от «фетишизации» и «подхалимства» до «непристойности», вероятно, было в списке ... То есть, предположим, что все эти слова были в словаре тех времен.

Следующий этап заключался в том, чтобы перебрать список и группировать слова в большие категории, которые охватывают как можно больше значений. Такие слова, как «разговорчивый», «многословный» и «болтливый» – разместить в категории «разговорчивость». Такие слова, как «депрессивный», «плаксивый» и «жалеющий себя», можно отнести к категории «меланхолия». И так далее.

Это заняло почти 10 лет. Затем появился еще один психолог, которого звали Раймонд Кэттелл. Основываясь на исследованиях Олпорта и Одберта, он выделил 16 основных черт личности, определивших все человеческое поведение. Но со временем выяснилось, что многие из этих черт могли проявляться/или нет в зависимости от обстоятельств. В то же время, были и стабильные характеристики. Каждый раз, когда какая-то черта становилась слишком изменчивой, ее вычеркивали из списка.

К 1960-му осталось пять стабильных характеристик личности: экстраверсия, открытость к новому опыту, доброжелательность, добросовестность и невротизм. Считалось, что эти пять категорий способны объяснить все человеческое поведение. Но понадобилось еще 20 лет, чтобы появились новые исследования и данные, способные подтвердить это утверждение.

И вот к 1990-м у нас уже были данные: можно и праздновать. Ну ... экстраверты начали праздновать. А люди с высоким уровнем невротизма очень волновались и беспокоились о том, что надеть.

Если вы – хороший человек, этого еще недостаточно

Дело в том, что эти пять характеристик с тех пор стали известны как черты «большой пятерки» личности: они являются одним из самых известных и научно обоснованных измерений в области психологии. Которое, если вы не еще не обратили внимания, имеет очень мало установленных и научно обоснованных измерений.

Время идет, а «большая пятерка» остается относительно стабильна. Она упорно проявляется при любых обстоятельствах. Также учитывается генетический компонент. Они частично определяют, кто вы, что вы делаете, и насколько хорошо вы это делаете.

В среднем экстраверты испытывают больше положительных эмоций, имеют более многочисленные социальные сети и, как следствие, зарабатывают больше денег. Люди добросовестные здоровее и живут дольше, возможно, потому, что они моют руки после похода в туалет. Люди с высоким уровнем невротизма часто ведут эмоциональную борьбу: вероятность, что они могут потерять работу, развестись, впасть в уныние – в разы выше. Любопытные люди (более открыты к новому опыту) часто бывают креативными, любят риск или становятся политическими либералами. Люди, менее открытые к новому опыту, как правило, политически консервативны и вряд ли захотят экспериментировать в постели.

Но из всех «пяти черт личности» одна главнее всех в определении профессионального успеха: покладистость. Вернее, отсутствие покладистости.

В основном, подлецы зарабатывают больше денег – зачастую, гораздо больше. Да, сейчас стало легко оплакивать это еще одно доказательство испорченности мира: самые жестокие и грубые представители общества всегда оказываются впереди остальных.

Но я считаю, что такой подход – незрелый способ отнестись к этому. Если вы – хороший человек, этого еще недостаточно. И только потому, что кто-то груб, это не значит, что он – плохой человек.

На самом деле, я считаю, что мир нуждается в справедливой доле подлости. И умение быть подлецом – важный жизненный навык. Под «быть подлецом» я имею в виду желание не нравиться и/или расстраивать других людей. Как мы увидим, иногда ущемление чьих-то чувств (или просто желание нанести вред чьим-то чувствам) является необходимостью – как для себя, так и для общего блага. И я считаю, что, если бы больше людей смогли и хотели «щелкнуть переключателем подлеца», мир стал бы лучше.

Основы поведения подлецов

Допустим, у вас есть две стороны бизнес-сделки. Давайте также предположим, что это – крупная, важная деловая сделка, которая потенциально принесет много денег для всех участников, а также она полезна для мира.

Теперь, предположим, одна сторона научилась тонкому умению быть подлецом, а другая – нет. То есть, одна сторона полностью хочет нравиться, а другая – нет.

Что должно случиться? Ну, это очевидно: подлец собирается переманить другую сторону и получить сделку, которая в значительной степени благоприятствует обоим. Воплощайте эту ситуацию много раз каждое десятилетие, и вы попадете в ситуацию, когда подлецы управляют миром. Не удивительно.

Но давайте снова проведем эксперимент с двумя неудачниками – два человека, которые не хотят не нравиться.

Если обе эти стороны соберутся и, вместо того, чтобы настаивать на каждом небольшом преимуществе для своей стороны, они не захотят быть подлецами – то согласятся с условиями, которые неплохи, но уж точно им не подходят. Сделка по-прежнему состоится, но она будет неоптимальной, поскольку ни одна из сторон полностью не расширяет свои возможности. Так что в процессе может потеряться ценность сделки в принципе.

В других ситуациях два не-подлеца не смогут договориться, потому что изначально предложения сторон будут настолько далеки от желаемого, что им даже не захочется прилагать усилия, чтоб о чем-то договориться. Вместо этого оба любезно скажут: «Эй! Думаю, это не сработает! Но ничего личного: давай просто поиграем в кости». И они сыграют в кости ... за игровые деньги, потому что сами они разбиты.

Третья ситуация – к бизнес-переговорам приступают два подлеца. Обе стороны полностью готовы не нравиться. И они не только будут добиваться всего, что им нужно, чтобы сделка была выгодной для них, но они будут продвигаться еще дальше. Они будут сознательно противодействовать другой стороне, потому что они понимают, что антагонизм изнашивает людей и подталкивает их к капитуляции.

Как ни странно, это действительно очень неприятное обстоятельство – то, что в итоге даст самый оптимальный результат. Обе стороны, скорее всего, будут договариваться, пока обе стороны не будут максимально удовлетворены. Обе стороны будут чувствовать, что они проиграли, но достигнутое соглашение, вероятно, принесет лучшие результаты для обеих сторон, потому что они предприняли все возможное, чтобы получить лучшее для них самих.

Итак, да, подлецы управляют миром. Но это потому, что в ситуациях с высокими ставками выгодно быть подлецом. Иногда полезно, чтобы ваш босс подумал, что вы как бы подлец (когда-либо слышал высказывание: «Он козел, но он наш козел?»). Иногда друзьям полезно думать, что ты подлец (странно, но это говорит им, что тебе можно доверять). И вы когда-либо пытались расстаться с кем-то, не причиняя вреда их чувствам? Да это невозможно. Таким образом, большинство не-подлецов просто в итоге остаются в плохих отношениях гораздо дольше, чем следовало бы.

Итак, давайте подведем итог:

Чем важнее что-то, тем выше ставки.

Чем выше ставки, тем более эмоционально люди вовлечены в получение результата

Чем более эмоционально вовлеченные люди получают результат, тем труднее будет кого-то расстроить или рассказать им то, что они не хотят слышать.

Поэтому, чем важнее что-то, тем важнее найти в себе силы наехать, если это будет необходимо.

Это умение, которое не принимает общество. Черт, это умение, на которое мы смотрим сверху вниз, как с точки зрения общества, так и культуры – ведь это неприятно. Но это неотъемлемая часть мира. То есть, предположите, что у подлеца есть кодекс чести.

Кодек чести подлеца

Когда мы думаем о придурках, которые нам не нравятся, мы имеем в виду аморальных людей. Они лгут, обманывают или крадут, чтобы получить то, что им нужно.

Да, эти люди – подлецы. Но они также неэтичны. Давайте рассмотрим это следующим образом:

Всех аморальных люди не любят

Все, кого не любят – подлецы.

Правдиво или ложно. Все подлецы аморальны.

A: Правдиво – значит, я плохо разбираюсь в логике

B: Правдиво – да пошел ты, Мэнсон! Только я решаю, что является правдой!

C: Ни то, ни другое – этот вопрос нарушает мои религиозные убеждения

D: Ложно. Даже когда все аморальные люди – подлецы. не все подлецы аморальны.

Правильный ответ - «D».

Да, есть такое понятие, как этичный подлец. И, я бы сказал, этичные подлецы – это национальные сокровища. Нам нужны этичные подлецы, потому что они – единственные, кто защищает нас от неэтичных подлецов.

Итак, если вы считаете себя этичным, как стать еще и подлецом?

Ну, как мы уже установили, некоторые люд рождаются такими. Да, некоторые люди очень неприятны. Они думают, что люди в целом довольно дрянные, поэтому им все равно, нравятся ли они людям.

Но для тех, кто покладистый, учиться быть подлецом – это навык, который нужно практиковать. Точно так же интроверт должен практиковаться в использовании экстравертных навыков, когда это необходимо, приятный человек должен научиться быть неприятным, когда это необходимо, чтобы об него не стали вытирать ноги.

Вот несколько шагов, чтобы стать подлецом:

Решите, что для вас важнее, чем чувства людей

Большинство людей считают, что их жизнь продиктована чувствами – как их собственными, так и чувствами других. Они даже не осознают этого, потому что не постоянно думают об этом. Но, как я уже писал, если вы позволите своим чувствам диктовать жизнь, тогда вы навсегда застрянете в заднице.

Ключом к тому, чтобы стать готовым расстраивать других людей является понимание того, что более важно, чем их расстройство. Смогли бы вы опустить чьи-то чувства, чтобы спасти умирающего члена семьи? Да, наверное. Как насчет сохранения вашей карьеры? Надеюсь, что тоже да (некоторые, наверное, не так). Как насчет того, чтобы продвигать доброе дело, о котором вы беспокоитесь?

Неэтичные подлецы – уроды, потому что они заботятся о себе больше, чем о других. Они нарциссичны и видят мир только с точки зрения того, что выгодно им. Очевидно, это плохо. Они неэтичны, потому что причины их действий плохи. Поиск лучших причин, которые бы выходили за рамки собственных интересов, – первый шаг к тому, чтобы стать этичным подлецом.

Научитесь быть по-настоящему плохим

Большинство людей, которые слишком хороши, думают, что они хороши, потому что слишком много заботятся о чувствах других людей. Они говорят себе: «Что ж, я никогда не смогу сказать это ей, потому что ей будет плохо». Но они лгут себе. Они думают, что они альтруисты, но это не так.

Они не хотят говорить этого ей, потому что плохо от этого будет им. Их симпатия к другим – инструмент, который удерживает их. Они не причиняют вреда чужим чувствам, потому что тогда они будут плохо себя чувствовать из-за этого человека, и они не могут чувствовать себя плохо.

Почувствуйте себя плохо, и вам станет хорошо, когда другие будут чувствовать себя плохо, когда это необходимо. Вчера вечером я позвонил другу. Я оскорблял его за то, что он сделал что-то довольно глупое, что втянуло и меня. Он чувствовал себя ужасно. Я чувствую себя ужасно из-за того, что он чувствует себя ужасно. Но я также знаю, что хорошо, что мы оба чувствуем себя ужасно. Это по хорошей причине. Поэтому я могу это вынести.

Но чтобы я смог заставить его чувствовать себя ужасно, важно изначально знать, что я выдержу, когда сам буду чувствовать себя ужасно.

Примите вызов болезненной честности

Мы все были в ситуации, когда хотели сказать что-то важное, при этом зная, что есть все шансы расстроить этим. Внутри нас возникает неудобная напряженность, когда мы вновь и вновь возвращаемся к мысли, следует ли говорить об этом или нет.

Создайте для себя новое правило: если есть что-то неудобное, что, по-вашему мнению, важно сказать, просто скажите это. Не думайте об этом. Просто верьте, что в долгосрочной перспективе, скорее, вы будете рады, что сказали это. На самом деле, скорее всего, в будущем и люди будут рады, что вы это сказали.

Первые несколько раз, когда вы окажетесь подлецом, это будет ужасно. Но как только вы получите какую-то положительную социальную обратную связь, вы начнете чувствовать себя более комфортно в этом статусе. И это будет более естественно. Вы будете козлом. Но вы будете их козлом.

Ведь забавная вещь, которую вам предстоит узнать, когда вы начнете оттачивать свои навыки подлеца: будут люди, которые подойдут к вам лично, как только все остальные покинут комнату или, возможно, закроют вас в отдаленном коридоре где-нибудь, и, взяв вас за плечи, чтобы только вы могли слышать, скажут вам: «Эй, спасибо, что так сказал. Боже, это действительно нужно было сказать. Я так рада, что ты это сделал».

И так будет происходить все время. На самом деле, это шокирует, как много не-подлецов полагаются на этичных подлецов, а потом заступаются за них.

Публикуется с разрешения автора. Полную версию колонки читайте на markmanson.net.Републикация полной версии текста запрещена

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