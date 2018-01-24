Одна хитрость, чтобы сделать тренировку эффективней. Блог ученого

Профессиональные атлеты улыбаются, чтобы легче преодолевать марафоны

Для атлетов любого уровня выносливость состоит из психологических и физиологических факторов. Физиологические факторы – это сердечно-сосудистая система и то, насколько эффективно они тратят энергию (их «экономика движений»). Важнейшим психологическим фактором является восприятие приложенных усилий – насколько трудно нам во время тренировки. Чем меньшим нам кажется такое усилие, тем легче мы переносим занятие.

Любая стратегия, благодаря которой тренировка кажется атлету легкой, позитивно сказывается на выносливости. Одним из неожиданных способов добиться этого могут стать манипуляции с выражением лица. Как бы странно это не звучало, многие атлеты, в том числе золотой призер олимпийского марафона Элиуд Кипчоге, специально время от времени улыбаются во время забега, чтобы расслабиться.

Специальное исследование также показало, что намеренная улыбка помогает снизить воспринимаемое усилие во время тренировки в сравнении с намеренно хмурым выражением лица.

Исследование

Мы попросили 24 опытных бегуна сделать четыре шестиминутных забега на беговой дорожке. Все забеги проводились в один заход с двухминутными паузами. Во время каждого забега спортсмены или улыбались, или хмурились, или пытались намеренно расслабить руки и верхнюю часть тела, или же сосредотачивались на чем-то привычном для себя.

Каждый участник эксперимента также надевал специальную дыхательную маску, которая позволяла нам определить количество потребляемого ими кислорода. Так мы могли выяснить, сколько энергии использовал бегун. После каждого забега мы просили спортсменов оценивать свое состояние, в том числе – необходимые для предстоящего забега усилия.

В результате мы обнаружили, что участники тратили меньше всего энергии, когда бежали с улыбкой. Если быть более точными, то улыбка делала их на 2,8% эффективней, чем нахмуренное лицо. Также с улыбкой они бежали на 2,2% лучше, чем в привычном состоянии. Такого количества сэкономленных усилий может быть достаточно, чтобы ожидать значительных улучшений результатов во время соревнований.

Улыбка помогает бегуну расслабиться

Участники также отмечали, что их воспринимаемые усилия были больше, когда они бежали нахмуренными, чем когда бежали с улыбкой или с расслабленными руками и верхней частью тела.

Подытоживая результаты, мы предполагаем, что улыбка может быть выгодной стратегией для улучшения «беговой экономики» и для уменьшения воспринимаемых усилий.

Почему так происходит? Интересно, что наши выводы подтверждаются концепцией воплощенных эмоций, согласно которой принятие определенного выражения лица может влиять на то, как мы переживаем эмоции.

Также известно, что различные стратегии расслабления хорошо сказываются на экономике бега. А улыбка помогает бегуну расслабиться, в то время как другие техники расслабления могут потребовать определенной практики, прежде, чем принесут желаемый эффект.

Улучшение показателей тренировки

Какова же практическая польза нашего исследования? Улыбка может оказаться эффективным инструментом для улучшения ваших беговых показателей. А вот хмурое выражение лица сделает более напряженными и усложнит пробежку.

Впрочем, многие вопросы остаются пока без ответа. К примеру, как долго нужно улыбаться? К примеру, Кипчоге практикует периодические 30-секундные улыбки. Но, возможно, стоит улыбаться в течение всей тренировки, как это делали участники нашего эксперимента? Кроме того, мы пока не знаем наверняка, помогает ли улыбка в других занятиях, как, например, езда на велосипеде.

Более продолжительное исследование, вероятно, поможет ответить на эти вопросы. А пока мы бы советовали улыбаться как можно чаще. Даже если дистанция кажется изнурительной, постарайтесь сосредоточиться на приятных воспоминаниях, улыбнуться и поприветствовать прохожих, улыбаться камерам наблюдения или себе – по окончании каждого преодоленного километра.

Исследование проводилось автором совместно с Ноэлем Бриком из Ольстерского университета.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

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