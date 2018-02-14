Одиночество со знаком плюс. Блог Беллы ДеПауло

Человек может не иметь друзей, однако чувствовать себя счастливым

Паника вокруг одиночества, кажется, превратилась в настоящую лихорадку. День за днем в СМИ появляются новые статьи, объявляющие, будто мы оказались в центре эпидемии. В Великобритании даже появилось Министерство одиночества.

Ученые, политики и прочие люди с лучшими намерениями стремятся достучаться до тех, кто обособился, и вернуть их в лоно общества. Но дело в том, что изолированность – не равна одиночеству. Некоторые люди просто не хотят, чтобы их заставляли социализироваться. Они любят проводить время наедине с собой. По некоторым объективным критериям (вроде количества людей, которые входят в их круг общения, или тому, что они живут одни), их действительно можно отнести к категории социально изолированных. Но это вовсе не значит, что они одиноки.

Одиночество – это чувство. Его испытывают, когда реальные отношения не похожи на желаемые. В жизни индивида может меньше людей, чем им хотелось бы, или мало глубоких и осмысленных отношений. Или то и другое сразу. Какой бы не была причина, она приносит боль одиночества.

К счастью, ученые все аккуратней подходят к различию между социальной изолированностью и чувством одиночества. В 2017 году в «Журнале социальных и персональных отношений» Нэнси Неволл и Верена Минек проанализировали четыре категории людей, исходя из их принадлежности или непринадлежности к одиноким или изолированным личностям.

Наиболее подходящей для нашего нынешнего разговора является категория людей, которые могут жить отдельно от общества, но которые не чувствуют одиночества. Авторы ответили на два вопроса о таких людях: кто они и что нам с ними делать?

Кто они?

Чаще всего социально изолированные люди, не испытывающие одиночества, попросту любят быть одни. Они выбирают одиночество.

Некоторые из них описывают себя как «одиночек». И употребляют это слово в позитивном смысле. А вот другие называют их интровертными или стеснительными.

В жизни таких индивидов могут быть другие люди. Например, ограниченное число тех, с кем они разделяют близкую дружбу. Или наоборот, люди в их жизни могут не быть им близки – к примеру, лишь соседи, с которыми они шапочно знакомы. Какими бы ни были эти отношения, таких людей они вполне удовлетворяют.

По результатам одного исследования, люди, не имеющие детей, с очень высокой вероятностью попадали в группу тех, кто живет изолированно, однако не чувствует одиночества. И хотя их никогда не спрашивали, было ли отсутствие детей сознательным выбором, логично предположить, что те, кто предпочитают уединение, не стремятся заводить детей. Даже несмотря на сильное социальное давление и высокий статус родительства в обществе.

Те, кто предпочитают уединение, не стремятся заводить детей

В течение жизни мы теряем людей. Они умирают, переезжают, или мы просто расходимся с ними эмоционально. Люди, которым нравится быть одним, скорее всего, будут прикладывать меньше усилий, чтобы расширить свои социальные связи после потери. Их не так уж беспокоит сужение круга общения.

Те, кто живет изолированно, но не одиноки, чаще всего счастливы. Но даже если это не так, они не связывают свою грусть с одиночеством. К примеру, один социально изолированный мужчина сказал, что чувствовал себя немного подавленным, но причиной были проблема со здоровьем, которые ограничили его подвижность. Он очень скучал по тем занятиям, которые любил, вроде садоводства или длинных прогулок.

Неволл и Минек добавили также еще одну черту, которая, вероятно, свойственна людям изолированным, но не одиноким. Возможно, они просто снизили свои стандарты. Кажется, авторы не нашли подтверждений такой гипотезе. Предполагаю, они просто не хотели закрывать дискуссию о людях, предпочитающих одиночество, не бросив легкую тень на их способ жизни.

Что нам делать с такими людьми?

Помните, что мы в эпицентре паники. Авторы начинают свою статью, рассматривая громкие заявления о том, что социальная изолированность и одиночество представляют опасность для системы здравоохранения.

В своих рассуждениях, они отмечают: «Мы знаем, что изолированные от социума индивиды больше рискуют здоровьем». И задаются вопросом, насколько полезной была бы образовательная кампания, объясняющая все выгоды для здоровья от более обширного круга социальных связей.

То есть они собираются постучаться в мою дверь и сказать: «Заведи побольше друзей, не то скоро умрешь»?

Результаты исследований, посвященных социальной изоляции, вызывают у меня некоторые вопросы. Безусловно, изоляция может быть связана с рисками для здоровья. Но такие исследования не учитывают различия между теми, кто живет один по собственному выбору и теми, кто потерял супруга.

Есть и другие сомнительные моменты, связанные с исследованиями и их методологиями. К примеру, живущие и не живущие изолированно могут отличаться по многим параметрам (возраст, доход, здоровье, социальный статус, образование, доступ к ресурсам). В таком случае, если социально изолированные люди живут меньше, это может быть связанно с другими факторами (к примеру, ограниченным доступам к ресурсам), а не с их обособленностью. И если бы такие люди получили необходимый доступ, то, возможно, продолжительность их жизни выросла.

Может быть, выход из ситуации – сделать ресурсы более доступными. Возможно, вместо того чтобы заставлять кого-то социализироваться, стоило бы сделать более доступной медицинскую помощь.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Беллы ДеПауло. Републикация полной версии текста запрещена

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