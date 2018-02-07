Очень странные тела. Три увлекательные книги о непривлекательных персонажах

Именитые авторы проверяют нас на прочность и на человечность

Быть некрасивым сегодня немодно. Все, что не укладывается в аккуратный квадратик Инстаграма, – скучно и непопулярно. Если ты не можешь похвастаться идеальной кожей, идеальной фигурой и идеальной жизнью, то сиди себе тихонько и наблюдай, как это делают другие. Или пойди против течения и загляни за занавес, где прячутся те, кто никогда не попадет на обложку глянцевого журнала: горбунья-альбиноска, ластоногий мальчик и девушка, лицо которой склевали птицы. Поверьте и обязательно проверьте: их истории гораздо увлекательнее ленты Инстаграма.

Кэтрин Данн "Любовь гика"

Кэтрин Данн – американская писательница и журналистка. "Любовь гика" – ее третий роман. Он вышел в Америке в 1989 году и не только сделал писательницу знаменитой, но и породил целый культ. Полумиллионный тираж разошелся вмиг, и несмотря на то, что прошло уже почти тридцать лет, его до сих пор обсуждают, любят и ненавидят. А в определенных читательских кругах "Любовь гика" считается паролем, по которому определяют "своих".

Вынесенное на обложку слово "гик" может ввести вас в заблуждение, ведь нынче оно употребляется совершенно в ином смысле, чем в далеком 1989-м. Тогда оно означало человека, выступавшего в бродячем цирке и занимавшегося всяким непотребством – например, откусыванием голов живым курам.

Мы сами выбираем, кому сочувствовать и сопереживать

Но даже гики – не самые любопытные персонажи этой книги. Никаких шансов им не оставляют детишки Биневски – плоды невероятных экспериментов супружеской четы, решившей собственными чадами населить бродячий цирк уродов. Насколько они преуспели в этом, можно судить по описанному в книге случаю, когда мужик на парковке супермаркета, до смерти перепугавшись, начал палить по детишкам из ружья.

Невероятно, но в прошлом году роман впервые вышел на русском языке – в издательстве АСТ. Надеюсь, его когда-нибудь классно переведут на украинский.

Дорис Лессинг "Пятый ребенок"

Роман нобелевской лауреатки Дорис Лессинг "Пятый ребенок" запросто можно использовать в качестве рекламы контрацепции. И даже слямзить оттуда сюжет: счастливая парочка молодоженов, общая мечта о большой семье и уютном доме, первая пулеметная очередь детишек – раз, два, три, четыре. И, казалось бы, можно на этом остановиться, но – упс! – очередная беременность.

С пятым ребенком что-то не так с самого начала: он больно пинается в животе и не дает спать своей матери, рождается в ужасных муках и по виду напоминает не то гоблина, не то тролля. На этом семейная идиллия, естественно, заканчивается, и начинается лайтовая версия "Омена": пятый ребенок сворачивает шеи зверушкам, держит в страхе братьев и сестер и кидается на каждого, кто ему не нравится.

Дорис Лессинг избегает любых оценочных суждений по отношению к своим персонажам, и мы сами выбираем, кому сочувствовать и сопереживать. Но странным образом отношение к героям меняется на протяжении всей книги. И в этом, наверное, заключается мастерство автора: напугать нас чудовищем, к которому к последней странице мы сумеем если не привязаться, то, как минимум, проникнуться сочувствием.

Чак Паланик "Невидимки"

На самом деле "Невидимки" – первый роман писателя, хоть опубликован был уже после "Бойцовского клуба" и на гребне его успеха. Тут такой классический Паланик, которого не спутаешь ни с кем. Он нарочито и грубо эпатирует, размышляет о технике гомосексуального секса и классифицирует искусственные гениталии.

Последовательности событий как таковой здесь нет – автор хаотично скачет по времени, освещая лишь отдельные эпизоды из жизни персонажей, но нить он держит крепко, как, впрочем, и внимание читателя. А в конце делает такой кульбит, что Тайлер Дерден с его бойцовским клубом, смущенно опустив глаза, выходить курить в коридор. А сам Паланик с тем же видимым удовольствием, с которым он разоблачал общество потребления, сдирает кожу с каждого отдельного человека, обнажая в нем монстра, – непременного, просто невидимого до поры.

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