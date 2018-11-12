Образование для самых главных. Где учиться, если вы руководитель?

Если все методики уже испробованы, стоит обратить внимание на неклассические форматы учёбы

Сидел я с одной своей знакомой в 2006 году в кафе. Она тогда работала в одной из известных украинских бизнес школ, я также имел опыт работы с поступающими на программы МБА. Мы обсуждали простую тему: где и как учиться руководителям? МБА они уже закончили, книги все перечитали, тренинги переходили. Так как же учиться первым лицам? […]

Есть мнение, что степень МБА не помогает никаким образом улучшать знания или получать новый опыт. Стоит сказать, что есть как успешные, так и неуспешные примеры. В Украине и России я знаю десятки людей, которые находятся у руля компаний и при этом были выпускниками известных бизнес школ, либо они управляли большими бизнесами, в том числе стартапами.

Нет единого ответа, помогает ли МБА собственникам или первым лицам управлять компанией, является ли для них это удобным вариантом получения новых знаний.

Ещё одна категория руководителей любит тренинги. У меня был один хороший знакомый – руководитель и собственник небольшой компании. Он переходил все тренинги, которые только есть, он просто с них не вылазил: и тренинги личностного роста, и развития коммуникативных навыков, и эмоциональная компетенция, и коучинг… Всё это, конечно, слилось в одну большую кашу, и, когда наступил 2008 год, его компания успешно слилась. Для меня это был хороший пример, что тренинги в классическом варианте тоже не подходят первым лицам. Они очень часто тренируют базовые навыки, но эти навыки не дают знаний и практического опыта. Они затачивают, условно говоря, острый нож – если он есть.

Именно в голове руководителя рождаются идеи, которые потом поднимают компанию вверх

Первое лицо компании, президента или вице-президента очень тяжело затянуть в аудиторию. Большинство знаний, которые предлагают любые современные университеты и бизнес школы, отечественные или западные, так или иначе опираются на теорию, разработанную много-много лет назад. Те же теории управления Питера Друкера или Майкла Портера были разработаны десять, а то и двадцать лет назад. Соответственно, у руководителя заведомо стоит вопрос: что, где и как мне изучить, чтобы эти знания можно было применять и они были актуальными? Вариант подготовки или получения новых знаний через посещение классических образовательных программ, на мой взгляд, тоже не очень хорош. Бывают полезные программы, но их мало, нужно тщательно отбирать и собирать отзывы. Иначе очень легко потратить много времени и в середине бросить программу.

Так что же подходит первым лицам компании для обучения?

Я бы разделил варианты обучения на две больших группы:

1. Если вы хотите получить новые знания.

2. Если вы хотите получить и знания, и опыт.

В 2006 году мы придумали формат, который уже 12 лет используем, и он хорошо подходит именно руководителям. Мы называем этот формат «менеджмент-турами». Их суть состоит в том, что на неделю-две мы погружаем первых лиц компаний в тот или иной сектор и, таким образом, даём новые знания. Моё личное мнение: для руководителя, для первых лиц, это один из лучших способов. Он позволяет прямо окунуться в индустрию, посетить компании подобные собственной и увидеть, действительно ли та или иная теория работает. Такой формат позволяет приехать через неделю и иметь некий заряд знаний, заряд энергии, который позволяют руководителю творить. Как мы знаем, именно в его голове рождаются идеи, которые потом поднимают компанию вверх. […]

Мой вывод: руководитель нуждается именно в знаниях, которые работают сейчас или в тех, которые будут использоваться дальше. По этой причине многие едут в Кремниевую долину. Они заряжаются этими новыми подходами, этими управленческими методами, которые вы не увидите у нас – или же они только начинают появляться. После этого первые лица приезжают и начинают внедрять методы управления, холократии, открытого или закрытого офиса. То есть, всё то, что придёт в наши страны на несколько лет позже.

Итак, какие же опции для вас доступны, если вы руководитель?

1. Кастомизированные программы в университетах. Это программы, созданные специально на определённую тематику: лидерство или другие блоки.

2. Программы, направленные только на первых лиц. Например, в Гарварде есть так называемая президентская программа, которая длится около двух лет и стоит порядка ста тысяч долларов. Руководители со всего мира наездами, 3-4 раза за весь цикл программы, решают кейсы с себе подобными и погружаются в глубокие знания, необходимые для руководителя.

3. Онлайн-программы в крупнейших бизнес школах – этот метод я рекомендовал бы не отбрасывать. Они тоже заточены исключительно под руководителя.

4. Когда руководителям постоянно не хватает времени, советую набирать знания на таких ресурсах, как Audible. Вы можете выбрать любую книгу, на любую тематику и слушать её в машине, на бегу – там, где у вас есть свободное время. Таким образом, вы будете улучшать свои знания.

5. Менеджмент-туры. Позволяют погрузиться, получить инсайты и опыт от компаний-лидеров рынка.

6. Менторство или наставничество. Этот способ не пользуется большой популярностью в нашей стране, но есть несколько предложений, когда вы можете выбрать ментора, обладающего определённым опытом в вашей индустрии. Часто первые час-два работы могут быть бесплатными. Таким образом, вы можете найти себе наставника, который будет вам подсказывать, куда дальше идти. Это крайне важно для руководителя, потому что вы не можете всё перечитать, всё перепробовать – подсказки вам нужны также, как и любому другому человеку.

Текст публикуется с разрешения автора

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