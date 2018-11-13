Обида убивает. Как прощение других помогает нашему здоровью? Объясняет психолог

Умение отпускать обиды – одно из самых важных в жизни. Но правильно прощать умеют не все

За последние пять лет количество исследований прощения в сравнении с 1997 годом возросло на 65%. Интерес к прощению продиктован результатами исследований последних 20 лет, которые подтверждают: непрощение разрушает психическое здоровье и приводит к ранней смерти. Эта тенденция подтверждает тезис американской писательницы, автора бестселлеров Марианны Уильямсон о том, что прощение – самый важный вклад в исцеление мира. Однако исцеление мира начинается с отношений в семье. Семья – место, где формируется культура прощения. Поэтому, перефразируя Уильямсон: практика прощения – самый важный вклад в исцеление семейных конфликтов.

Как непрощение влияет на здоровье?

1. В семье мы проводим больше всего времени вместе на протяжении долгих лет. Наблюдения подтверждают, что обиды и боль сопровождают супругов с дня знакомства. Именно обиды становятся частой причиной измены.

2. Недавний опрос показал, что в 70% случаях людям сложно простить партнера.

3. Фундаментальные исследования показывают связь между непрощением и нарушением здоровья. Непрощение запускает психологический механизм стресса, прежде всего выделение кортизола. Это вызывает:

- увеличение риска инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний;

- увеличение массы тела, диабет 2-го типа (инсулиннезависимый диабет);

- нарушение регуляции клеток иммунных функций;

- ухудшение долгосрочной памяти (сдавливание мозга на 25%);

- остановку формирования яйцеклетки, снижение тестостерона на 25%;

- уменьшение гормона бета-эндорфина, влияющего на восприимчивость боли.

Эмоции – как термометр, показывающий наше состояние

4. Непрощение связанно с самообвинением. Прощение самого себя влияет на физическое и психическое здоровье у молодых людей и людей среднего возраста.

5. Мужчины и женщины по-разному реагируют на боль и обиду. Мужчины больше склонны к мести, чем женщины, а женщины больше склонны к обиде, чем мужчины. Исследование Миллер в 2008 году показало, что мужчинам тяжелее простить, чем женщинам. Возможно, это один из факторов ранней смертности мужчин.

6. Исследования доказали, что непрощение разрушительнее для здоровья женщины, чем мужчины.

История одной семьи

Марина, женщина средних лет, пришла на консультацию психолога. Главная причина – отсутствие эмоционального контакта с мужем и разрушенное здоровье. Николай, муж Марины, ощущает, что между ними нет эмоциональной связи уже последние 10 лет. Более того, женщина ощущает, что у мужа есть претензия и обида по отношению к ней.

«Когда появились претензии у мужа?» – спросил я Марину. – «В первые два года брака».

Марина жила с ощущением непрощения со стороны мужа. Невыносимый стресс, внутреннее напряжение привели к тяжелым последствиям. Ухудшилось здоровье Николая, было разрушено здоровье Марины. «После стольких страданий, которые я перенесла, после отвержения, я не хочу быть с ним», – говорила женщина. Но муж не готов просить прощения. Марина также не готова просить из-за душевной боли. Как можно помочь им?

Люди часто путают примирение с прощением, но это совсем не одно и то же.

Что такое прощение?

Исследователи разделяют два вида прощения: волевое и эмоциональное прощение. Волевое прощение – намерение отказаться от мести или игнорирование обидчика; несмотря ни на что, относиться к человеку как к ценности. Эмоциональное прощение – изменение негативных эмоций непрощения на позитивные, направленные на благо других. Примирение – обоюдное обновление доверия в отношениях. Прощение предшествует примирению. Если боль рождает агрессию и месть, то прощение останавливает этот поток боли и страданий. В Музее Холокоста в Вашингтоне вы можете долго ходить и рассматривать ужасы нацизма: срезанные женские волосы, детские вещи, семейные фотографии, кремационные печи. Но вы непременно столкнетесь с фразой: «Только берегите себя и тщательно храните свою душу, чтобы вы не забыли то, что видели ваши глаза, и чтобы все это не покидало ваше сердце во все дни вашей жизни, и вы сообщите это своим детям и детям ваших детей». Чтобы помнить об ужасе, и чтобы это не повторилось вновь – нужно прощение.

Невозможно прийти к примирению без решения простить. Невозможно простить, не разобравшись в чувствах.

Шесть шагов, которые помогу подготовиться к прощению

Изменение отношения к обидчику предполагает проявление эмпатии и симпатии, сочувствия, альтруистической любви. Это тяжело. Что же предшествует прощению – волевому и эмоциональному?

1. Обратитесь к своим эмоциям и примите их. Эмоции – как термометр, показывающий наше состояние. Тяжелые эмоции легко отрицать или избегать. Легко игнорировать унижения со стороны партнера и думать, что у вас все хорошо. Важно осознать эмоции и почувствовать их в своем теле.

2. Назовите эмоции. Будьте внимательны, называя эмоции. Не бойтесь сказать: «Я злюсь, я тревожусь» или «Я чувствую агрессию или радость». Решение любой проблемы в отношениях начинается с признания ваших чувств.

3. Примите ваши эмоции. Не отрицайте чувства. Но помните, что «Я» не равно депрессия, «Я» не равно боль, мое «Я» не равно вина.

4. Осознавайте, что эмоции могут измениться со временем. По мере высказывания своих чувств эмоции упорядочиваются – это как поставить разбросанные книги на полку. Появляется порядок и ясность.

5. Задавайте себе вопросы: «Что вызывает у меня боль? В связи с чем я чувствую пустоту?»

6. Перестаньте контролировать чувства. Будьте открыты результату, который проявится в результате выражения чувств.

Осознание своих тяжелых чувств может занять месяцы и даже годы. Это – важный этап, приближающий нас к прощению, но его недостаточно, чтобы простить. Американская писательница и поэтесса Майя Анжелу однажды сказала: «Историю, несмотря на ее мучительные страдания, нельзя отменить, но если мужественно посмотреть ей в лицо, то не надо проживать ее снова».

Продолжение истории

Проходя шесть этапов работы с тяжелыми чувствами, Марина обнаружила детский опыт отвержения в детстве. «Отец эмоционально был отстранен... я боялась сделать что-то неправильно, поскольку за это получала наказание», – вспоминает она. На эти тяжелые чувства наслоился конфликт с мужем. Работая над тяжелым чувством отвержения, Марина рассказала об агрессии, которую много лет скрывала. Отношения с Николаем осложнялись тем, что Марина до сих пор переживала боль отвержения со стороны отца. «Я не слышала от папы, что он меня любит. Было много требований, я чувствовала, что не должна ошибиться, потому что получала оскорбления». Муж также редко говорил о любви. Марина справилась с тяжелыми переживаниями и подготовилась к разговору с мужем о боли непринятия.

Что же нужно для прощения?

Давайте узнаем, что поможет нам прийти к прощению и вырваться из порочного круга самообвинения.

Шаги к прощению

Основателя концепции прощения зовут Эверетт Вартингтон. Он лицензированный клинический психолог и профессор психологии Виргинского университета предложил программу из пяти шагов, приближающих к прощению. Программа основана на двадцатилетних клинических исследованиях. Рассмотрим эти шаги:

1 шаг: Перестаньте себя обвинять.

Измените отношение к себе. Перестаньте винить себя. Вы не жертва, а ваш обидчик – не подонок. Вспомните ситуацию, в которой вам причинили боль. Попробуйте описать ситуацию по-другому. Обратите внимание на новые детали. За что вы можете уважать обидчика? Можете ли вы понять причины его поступка? Что им двигало в тот момент? Можете ли вы решить просить обидчика?

2 шаг: Проведите мысленный диалог с обидчиком.

Представьте, что обидчик сидит в кресле напротив. Что вы скажете ему? Какие чувства выразите? Запишите ваш диалог. Проявите сопереживание к тому, кто причинил вам боль. В основе поступков лежит мотив. Какой мотив был у обидчика? Это создает предпосылку для сочувствия.

3 шаг: Помните, что непрощение причиняет боль вам, а не обидчику.

Непрощение – способ контроля обидчика. Прощение – действие, направленное на освобождение себя от контроля и напряжения. Простившие люди говорят об освобождении, легкости. Если ваши эмоции стали менее негативными, можете ли принять эмоциональное решение простить? Улучшение физического и психического состояние сопровождается волевым и эмоциональным решением простить.

4 шаг: Зафиксируйте решение простить.

Напишите у себя в телефоне или в дневнике, что вы решили простить. Это поможет сохранять установку о прощении.

5 шаг: Придерживайтесь решения простить.

Будут приходить сомнения: «Точно ли я простил?» Помните, что воспоминание о боли не означает, что вы не простили. Не зацикливайтесь на негативных мыслях. Напоминайте себе, что вы простили обидчика.

Марина, моя клиентка, приняла решение простить своего мужа. Но боль еще долго не оставляла ее тело и душу. Муж Николай находится на пути к прощению. Ему сложно говорить о своих чувствах. Но он начал просить прощение у Марины. Процесс прощения занял примерно два года. Прощение – это сложная работа.

В Музее Холокоста я узнал об Ехиеле Динуре. Израильский писатель, узник Освенцима, свидетель на судебном заседании над немецким офицером Адольфом Эйхманом – сотрудником гестапо, ответственным за массовое уничтожение евреев. Динур вошел в зал суда и посмотрел на человека за пуленепробиваемым стеклом – человека, который руководил убийством миллионов. Суд замер, когда жертва встретилась с палачом своего народа. Вдруг Динур начал всхлипывать и упал на пол. Но не от гнева или горечи. Как он объяснил позже в интервью, его поразило страшное осознание. «Я сам боялся, – сказал Динур. – Я увидел, что я способен на это, я... так же, как он… Эйхман, – заключил он, – есть в каждом из нас».

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