Нужно ли платить за секс. Блог Ирины Говорухи

Если после близости образовывается пустота – значит, пора завязывать с партнером

Мы познакомились с ним во время съемки. На канале СТБ объявили конкурс на новую ведущую, и очень захотелось попасть в телевизор. Придумала формат программы, соорудила прическу как у Опры Уинфры и пригласила оператора. Парень выглядел впечатляюще: около двух метров роста, сорок седьмой размер ноги. Он отвез меня в городской парк и выбрал в качестве задника камышовое озеро. Слово за слово, поделился своими аксиомами. К примеру, что ни при каких обстоятельствах не платит за секс:

“Еще чего. Никаких норковых жилетов, “кино-домино” и сережек с брюлликами. Это она должна доплачивать за то, что была с настоящим мужчиной. Подобного принципа придерживаюсь давно и не позволю превратить себя в дойную корову”.

Моя подруга еле выбралась из разрушающего секса. Она встречалась с женатым, имеющим проблемы с потенцией. Он очень долго заводился и требовал сто три мануальные и оральные ласки. Затем взбирался на нее и пыхтел около часа. Или усаживал сверху, и приходилось прыгать, пока не парализовало поясницу. После такого коитуса накатывало ощущение, что на ней вспахали совхозное поле, а он вскакивал этаким молодцом, рассчитывая на обед, кофеек и интеллектуальный разговор. Только у нее не оставалось сил даже сделать тост.

Как-то раз после очередных изматывающих постельных упражнений рассказал о своем лохе-друге. Оказывается, тот оплатил любовнице обложку в журнале и презентовал авто:

“Во дурак! Зачем такие растраты? Я принципиально за секс не плачу".

Эта фраза подействовала отрезвляюще. Девушка еле дождалась, пока доел свою ветчину, провела за дверь и больше с ним не встречалась.

Полноценные отношения дают силы, а никак их не отбирают

Когда-то на тренинге Лариса Ренар подчеркнула, что если мужчина с вами спит, а любовь и блага достаются жене, подруге, невесте, то гоните его в три шеи. За сексуальную энергию нужно благодарить, так как не существует ничего сильнее и стимулирующее, чем эта субстанция. Я не агитирую к проституции и не выставляю прайс. Просто с кем спим, с тем утром и просыпаемся. Воспитываем детей, путешествуем, ездим за покупками и обсуждаем новости биржевого рынка. Нельзя иметь секс с одной женщиной, а заботиться о другой. Целовать одну, а кормить обедом вторую. Это, поверьте, наказуемо.

Мой бывший парень за период встреч со мной открыл три компании и купил два автомобиля. Летал ужинать в “Максим”, а ко мне приходил с пакетом арахиса и тут же его съедал. Просил благословить его новый проект, медитировать на его успехи, а сам в это время бесцеремонно шарился в холодильнике, уминая последний кусок колбасы. Я стала ощущать себя обесточенной, обворованной и вскоре его прогнала, а он еще долго вопил со всех трибун, что все бабы – алчные стервы.

Секс ради секса – нонсенс. Если после близости образовывается пустота – значит, пора с партнером завязывать. Ведь полноценные отношения дают силы, а никак их не отбирают!

Текст публикуется с разрешения автора

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