Никто никому ничего не должен. 8 правил, которые сделают жизнь проще

Вы не обязаны тратить свое время ни на кого, если это вам неприятно

Когда моя дочь была маленькой и очень нуждалась во мне, у меня не было на нее времени. Ее растили моя мама, мои братья, няня, двор и, в основном, она сама себя. Тем не менее, вся эта странная компиляция сработала весьма качественно – получилась не просто достойная умная личность, а к тому же изысканная и элегантная леди. Мне до этого благородства вряд ли когда-нибудь дорасти.

Недавно мы разговаривали и я, в приступе материнских сожалений, тосковала о времени, которое я потратила не на нее. На что мой мудрый ребенок сказал, что на самом деле я открыла ей многие истины и именно благодаря им она стала личностью. А еще она сказала, что главное, чему я ее научила – это постулат "никто никому ничего не должен" и он помогает ей идти по жизни с большей легкостью и уверенностью, чем если бы его у нее не было.

Я ужаснулась, потому что да, никто никому ничего не должен, но:

Это не вы никому ничего не должны. Это вам никто ничего не должен. Ни родители, ни дети, ни родные, ни друзья, ни знакомые, ни френды в Facebook. Вот никто и ничего. Более того, скорее всего, если вы вдруг начнете что-то от кого-то ожидать как некую данность, хуже будет только вам. Гораздо продуктивнее воспринимать все хорошее от людей в вашей жизни, как подарок и быть искренне благодарным именно как за подарок, а не данность. И да, вы не должны быть благодарным, но если можете – будьте. Никто никому ничего не должен в этой жизни, кроме родителей своим детям до их совершеннолетия. Дети не должны своим родителям ничего. Они могут помогать, могут общаться, могут встречаться, а могут и нет. Все зависит от того, какими и как эти самые родители своих детей воспитали. Если родитель весь подростковый возраст доказывал девственнице-дочке, что она проститутка, подкрепляя доказательства побоями; дочка точно не обязана тратить время на своего отца, когда ему за 70 и ему очень нужна поддержка. Если мама снисходила к сыну с посылом, что ничего путного из него не получится, безмозглого дурака; сын-миллионер может делиться, а может и не делиться с матерью своим "ничего". Никто никому ничего не должен в плане всех родственников вместе взятых. Вы не обязаны тратить свое время ни на кого, если это вам неприятно, неудобно, не с руки, по той или иной причине. Объяснение вашей мамы, что вы должны съездить к двоюродной сестре на свадьбу в село за 300 км на своей машине, потому что "им нужна хорошая машина и они же наши родственники, мы должны" не работает вообще ни разу. Вы хотите (поздравить, помочь, поддержать, одолжить, что угодно) или не хотите – это единственно важная причина делать что-то. Никто никому ничего не должен, если это "должен" не оплачено. К сожалению, очень часто (слишком часто) заметно, что у нас в стране, особенно наши государственные и народные служащие, руководствуются только первой частью этого правила. То, что у них/у вас/у нас/у меня написано в должностных обязанностях не зря называется "должностными" потому что вот тут вот да, должны. Американцы давно вывели правило, что с человеком нельзя говорить на тему религии, политики и личной жизни. Личная жизнь – это не только сексуальная ориентация и размер дохода. Это еще и любимые вопросы сельских родственников: "Так що, ти вже заміж вийшла чи не беруть?". "Тебе Діма покинув чого? Ти йому хоч їсти варила? Домівкою займалася?". "А чого в вас дитинки немає, ви ж уже три роки одружені?". "Одна дитина в домі – то неправильно! Коли на другого зважитеся?". Мы никогда не должны заходить на личную территорию человека без персонального приглашения. Вы никому ничего не должны только на своей территории, не вовлекая на нее других. Ваша свобода не быть должным заканчивается там, где начинается территория других людей. Во всех смыслах этого слова. Вы не должны подвергать опасности других людей, управляя чем-либо, что может быть опасным. Например, вы не должны поворачивать влево или вправо со средней полосы. Вы не должны задерживать зарплату своим сотрудникам. Если вы пишете пост у себя в аккаунте о другом человеке, сначала подумайте, что и кому вы должны или не должны. Кстати, вы абсолютно никому ничего не должны в интернете, если там кто-то не прав. Например, комментировать публикации некрасивого по вашему мнению бьюти-блогера, о том, что не ей говорить о красоте. Вы не должны понимать, что я пытаюсь сказать, а я не должна вас убеждать, что должны. Потому что – смотрите в название колонки. Мы ничего никому не должны, если мы сами на себя не возлагаем это долженствование. Я, например, для себя решила, что я должна себя любить (и это было очень сложное и самое важное решение в моей жизни). Я должна быть полезной окружающим – по-разному и в разном. Я должна любить свою страну и свой город, раз я осознанно выбрала жить именно здесь, и я должна делать их как можно более удобными для меня же, собственно. Мы, в общем-то, ничего не должны даже себе. Но! Если мы не будем должны себе, то нас, как личностей, не будет. Потому лучше признать, что должны ухаживать за своим телом, а оно в ответ должно нам быть красивым и здоровым. Ухаживать за своим мозгом, а он в ответ должен нам быть умным, мудрым и продуктивным. Ухаживать за своей душой, а она в ответ должна нам давать внутренний покой и счастье.

Если эта колонка была полезной вам, значит, сегодня я свой долг и обязательства перед собой выполнила. Хотя, смотрим выше, я никому ничего не должна.

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