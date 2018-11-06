Неудобная правда. Когда ложь становится проблемой? Блог американского писателя

Все люди лгут, но при этом осуждают за нечестность других. Как понять, когда ложь плоха, а когда – допустима?

Доказано, что все мы врём, особенно самим себе. В чём же разница между нами, рядовыми обманщиками, и теми, кто заслужил презрение за свою ложь?

Неужели вопрос в степени лжи? Если так, то где должна проходить граница допустимого? Или ее нет? Должны ли презираться за ложь все или никто?

Разница между нормальным, повседневным обманом и статусом лжеца заслуживает больше нашего внимания. Без объективных критериев мы окажемся в тупике, а оппоненты продолжат обзывать друг друга лжецами, обращая внимание на соринку в глазах у других и не замечая брёвен в своих.

Например, сейчас мы, часть американцев, преподносим президента США как лжеца, а другая часть равнодушна, толерантна или вдохновлена его ложью, поскольку его слова перекликаются с их собственными идеями. И есть ещё одна категория людей с растущим цинизмом: мы должны смириться с ложью политиков, так как все не без греха.

Мы привыкли к двойным стандартам неправды, прощая приятный нам обман, называя его «ложью во благо», тактом, дипломатичностью, чувством юмора. Но что с ложью, которая нам не нравится? Вот это настоящий грех. Это зло, поскольку никто не должен врать.

Нам свойственна выборочная лояльность, с одной стороны, к беспристрастной рациональности, с другой – к надежде, вере и оптимизму. Мы хотим, чтобы люди оценивали всё честно, сбалансированно, по правилам. Но потом вспоминаем о надежде, оптимизме, вере – о том, что заставляет нас подчёркивать позитивное и приуменьшать негативное – но это мы, а не стоящие на нашем пути. Мы пытаемся обнадёживать и вселять веру в людей, а вот наши оппоненты должны отбросить предвзятость и столкнуться с реальностью.

Многие испытывают трепет перед лжецами из-за того, что им всё сходит с рук

Мы ненавидим ложь потому, что ненавидим, когда нам лгут, а мы хотим знать правду. Мы ненавидим игры, манипуляции и лицемерие потому, что ненавидим становиться жертвами игр, манипуляций и лицемерия.

Переводится ли эта ненависть в нежелание лгать, манипулировать или лицемерить? Теоретически это возможно, но на практике встречается редко. На практике мы все лжём.

Также мы любим доброту, вежливость, великодушие и корректность. Почему мы их любим? Потому что нам нравится, когда люди считаются с нами, если мы не в настроении сталкиваемся с откровенными фактами и мнениями. Переводится ли это в наше стремление любить доброту, вежливость, великодушие и корректность?

Теоретически да, хотя и не всегда. Мы постоянно принимаем решения, когда следует изложить всю правду, а когда промолчать. Большинство предпочтут говорить начистоту сами, а не слушать откровения других людей касательно личных вопросов. Мы можем думать, что тактичнее других, но зачастую это лишь потому, что мы используем коварные и обходные пути для демонстрации своего мнения. Даже приподнятая бровь или взгляд могут стать нежеланной честностью.

Мы воспеваем честность. Мы заявляем, что правда освободит нас. Мы чувствуем себя борцами за добросовестность, лечим этот мир от лжи – ведь у нас столько презрения к ней. Но что насчёт неудобной правды, которую мы стараемся игнорировать, искривлять и приуменьшать?

Куда чаще именно ложь делает нас свободными. Она помогает сглаживать углы. Она избавляет от проблем. Ложь освобождает нас от бремени выяснения отношений с людьми, обижающимися на нашу честность. Отрицание реальности угрозы – это побег от неё.

Куда чаще, чем хотелось бы признать, мы лжём Пете, чтобы остаться честными по отношению к Паше. Это компромисс. Вы когда-нибудь врали своему партнёру о его особенности, которая вам не нравится, чтобы в дальнейшем сохранять ему верность? Или вы поступали честно, и говорили всё, что думаете, не беспокоясь о чувствах партнёра? Когда вас спрашивали: «Ты всё ещё любишь меня?», отвечали ли вы: «Конечно, но не так сильно, как вчера, ведь сегодня я пофлиртовал с одной красоткой».

Ложь – это не просто отказ от фактов. Это также искажение или преувеличение. Когда мы хотим выйти сухими из воды, мы упрощаем неудобную информацию и подчёркиваем факты, которые должны спасти нас.

Нет простого ответа, когда врать нормально, а когда – нет. Как и со многими моральными дилеммами, даже простая постановка вопроса, поиск более объективных различий между хорошей и плохой ложью, уже являются шагом в правильном направлении.

Это проблема, которая должна беспокоить всех нас. Какая объективная разница существует между хорошей и плохой ложью? Но это не про ваше субъективное понимание, что если кто-то врал ради вас – то он очаровательный негодяй, обманывающий во благо, а все, кто представляли вам угрозу – наглые лжецы.

Мы часто слышим, что власть портит людей; абсолютная власть портит их абсолютно. А есть власть, которая стремится испортить. «Стремится» – это важный аспект, и не только во власти. Ложь стремится испортить что-то. Но она делает это не всегда. Иногда ложь – это именно то, что нужно в конкретной ситуации.

Тем не менее, абсолютная ложь портит абсолютно всё. Следовательно, проблема – это именно полные лжецы. Люди, готовые сказать всё что угодно, чтобы избежать сложностей для себя.

Многие испытывают трепет перед полными лжецами из-за того, что им всегда всё сходит с рук. Это завидная роскошь. Возможно, именно поэтому люди не признают лжецов лжецами и склонны давать им замаскированные характеристики вроде «мошенников» или «негодяев».

Для всех, кто не является полным обманщиком, есть мантра для постоянного повторения, а также сложная дилемма длиною в жизнь: «Дай мне беспристрастность, чтобы говорить важную, неудобную правду; дипломатичность, чтобы высмеивать людей с их удобной, спасающей ложью; и мудрость, чтобы понять разницу между ними».

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Джереми Шермана. Републикация полной версии текста запрещена

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