Неизвестные факты о яблоках: почему их нужно есть каждый день, – диетолог Оксана Скиталинская

Вы уверены, что знаете о яблоках все?

Есть вещи, которые мы мало ценим только потому, что они всегда рядом. Мы верим в чрезвычайные свойства "суперфудов", и так мало знаем о действительно целебных продуктах, которые есть вокруг нас.

Так что мы знаем о яблоках?

Они богаты клетчаткой, в частности пектином, который поглощает токсины, радионуклиды, канцерогены, дарит свежий цвет лицу, предотвращает атеросклероз, многие виды рака, является хорошей профилактикой аллергии, укрепляет иммунитет, потому что питает полезные бактерии в кишечнике.

Что еще?

Яблоко богато витамином С и тартроновой кислотой, которая замедляет превращение углеводов в жир. Поэтому яблоки являются хорошим заменителем сладостей, когда наступает "ломка" при отказе от сахара.

Кроме того, яблоки – это:

Крепкий сон. Содержат мелатонин, который помогает крепко спать и восстанавливать и омолаживать организм во время сна.

Содержат мелатонин, который помогает крепко спать и восстанавливать и омолаживать организм во время сна. Эффективный антидепрессант. Фитонутриенты яблок "гасят" чрезмерную активность фермента, который расщепляет серотонин и дофамин (нейромедиаторы, дефицит которых приводит к появлению «серого» настроения и депрессии). Поэтому от депрессии яблоки очень помогают: одна-две штуки в день.

Фитонутриенты яблок "гасят" чрезмерную активность фермента, который расщепляет серотонин и дофамин (нейромедиаторы, дефицит которых приводит к появлению «серого» настроения и депрессии). Поэтому от депрессии яблоки очень помогают: одна-две штуки в день. Профилактика рака молочной железы. "Правда ли, что одно яблоко в день – и онколог не нужен?" Под таким названием было опубликовано исследование в журнале Annals of Oncology. Ученые исследовали связь между употреблением только одного яблока в день для профилактики рака молочной железы. Оказалось, что по сравнению с людьми, которые употребляли меньше одного яблока, у тех, кто ел одно или больше яблок, риск был на 24% ниже. Также ниже был риск рака яичников, гортани, колоректального рака и рака поджелудочной железы.

Особенно важно употреблять яблоки с кожурой. Комплекс антиоксидантов и фитонутриентов является первой линией защиты фруктов от агрессивной внешней среды. В кожуре яблок найдено особое вещество, которое активирует ген маспин, который используется организмом для предотвращения опухолей молочной железы.

Важно употреблять яблоки с кожурой

Когда развивается рак молочной железы, раковые клетки отключают этот ген, а компоненты яблочной кожуры способны активировать его снова. Поэтому ни в коем случае не выбрасывайте яблочную кожуру.

И обязательно покупайте местные яблоки.

Напоследок хочу поделиться оздоравливающим рецептом на основе яблок.

Запеканка яблочно-тыквенно-отрубе-шоколадная.

Тыква (500 г). Запекаем.

Яблоки (500 г). Очищаем, режем пластинками.

Финики или банан (вместо сахара, кому сразу трудно отказаться – одна полная столовая ложка допускается, так как клетчатка ее поглотит и гликемический индекс будет невысоким).

Отруби овсяные – полстакана.

Хлопья мелкие овсяные – полстакана.

Соли – щепотку.

Корица – по вкусу.

Лимон – половина с кожурой, косточки вынуть.

Яйца (3 штуки).

Взбиваем яйца в блендере, добавляем тонко нарезанный лимон, взбиваем опять, потом – банан или финики и печеная тыква, еще взбиваем, затем – отруби и хлопья.

Форму смазываем оливковым или сливочным маслом, посыпаем отрубями, накладываем слой яблок, нарезанных тонкими пластинками, сверху посыпаем корицей, выливаем тыквенно-яично-отрубную массу и выпекаем в духовке при 170 градусах примерно 30 минут (чтобы подрумянилось и появился приятный аромат).

Нарезаем только тогда, когда остынет, тогда яблочная основа станет желейной (за счет пектина).

Растапливаем шоколад и поливаем каждый порезанный кусочек.

Текст публикуется с разрешения автора.

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