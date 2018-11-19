Недорогое удовольствие. Как не спустить все деньги на занятия спортом

Всегда есть возможность сэкономить и уложиться в свой бюджет

Увлекающиеся люди, они такие – если уже взялись за что-то, то серьёзно и надолго. Конечно, это касается спорта и всего, что с ним связано: покупка абонемента в спортклуб, работа с персональным тренером, одежда, обувь, обследования у врачей, специальное питание и дополнительные гаджеты, и, конечно же, участие в соревнованиях. Потому что у каждой тренировки должна быть цель. И хорошо, когда это не просто быть здоровым и красивым, но ещё и определённые этапы, по которым можно отслеживать свои достижения.

Вначале кажется, что всё равно где заниматься, в чём бегать и есть ли у вас тренер. Однако, как только вы начинаете углубляться в тему, изучать интересующие вас вопросы и набивать свои собственные шишки (кто же будет слушать других?), оказывается, что всё перечисленное очень важно. Что выбор правильных кроссовок спасёт от травм и прибавит скорости, хорошая спортивная одежда будет служить, словно вторая кожа, и не позволит заболеть. Консультация у врача предупредит проблемы со здоровьем, а помощь квалифицированного тренера поможет добиться желаемой цели в максимально короткие сроки и без травм.

Если посчитать финальную смету, получается внушительная сумма. Как не отказываться от любимых занятий и при этом не спускать все деньги на спорт? Делюсь своими лайфхаками!

Сезонные скидки

Ещё один хороший способ – ловить интересные акции с друзьями

Если вам всё равно, что кроссовки или куртка не из новой коллекции, и на первом месте стоит качество, тогда идеальный вариант экономии – сезонные распродажи и акции. Тут всё стандартно: покупаете одежду на распродаже в конце сезона. Конечно, не всегда получается найти понравившуюся вещь своего размера, а иногда бывает так, что она не попадает под скидки. Такое часто случается с классическими моделями, которые стоят одинаково в любое время года. Но если для вас это не критично, ждите сезонных распродаж.

Ещё один хороший способ – ловить интересные акции с друзьями. Часто бывают варианты, когда при покупке двух вещей вы получаете скидку 50% на вторую вещь или при покупке трёх вещей, одна из них достаётся бесплатно. Договариваетесь, выбираете вещи и делите стоимость на двоих или троих – получается хорошая сделка.

Ну и, конечно же, дисконтные магазина. Да, придётся повозиться с выбором, но зато точно будет дешевле.

Покупки в интернет-магазинах

В интернете можно найти практически всё. Есть магазины, в которых всегда есть вещи со скидкой. К примеру, известный многим 6pm.com или wiggle.co.uk – здесь всегда можно найти хорошие спортивные вещи. Доставку можно оформить через EasyExpress. Также не стоит забывать, что часто одна и та же вещь в офлайновом магазине и интернет-магазине будет стоить по-разному – в онлайновых магазинах она может оказаться дешевле. Так бывает не всегда, но проверить можно.

Если сомневаетесь, какой размер выбрать, примерьте в стандартном магазине, хорошо изучите размерную сетку и смело заказывайте.

Покупки абонементов

В спортклубах всегда есть сезонность. Очень часто перед летом они проводят акции, так как поток клиентов значительно снижается. Тут может быть несколько вариантов: дешевле цена, бонус в виде дополнительной суммы на карточке, которую можно использовать для коммерческих классов или персональных тренировок, бонус в виде дополнительного месяца тренировок (12 + 1), и другие варианты – всё зависит от возможностей клуба и фантазии маркетингового отдела. Лучше лично поговорить с менеджером по продажам, оставить свои контакты и попросить сообщать о скидках для уже существующих клиентов. Часто клубы делают рекламные рассылки об акциях по своей базе клиентов, но личный подход может выбить для вас дополнительные плюшки.

Если же дело касается не стандартных фитнес-клубов, а клубов с несколькими направлениями, в которых возможна помесячная оплата, стоит определиться, как долго вы будете этим заниматься. Если ответ утвердительный, лучше купить годовой абонемент. Для начала стоит взять пробный месяц или программу, пройти её и решить, хотите ли вы двигаться дальше к более серьёзным целям.

Текст публикуется с разрешения автора

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