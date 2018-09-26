Недетский детектив. Рецензия на криминальную комедию Игрушки для взрослых

Создатель Маппет-Шоу выпускает новый фильм для повзрослевших фанатов серии

Герои улицы Сезам выросли, обзавелись семьями и щетиной, а их тряпичная кожа больше не такая синяя. Симметричный путь проделали их фанаты, поэтому Брайан Хенсон, режиссер и продюсер оригинального шоу 1980-1990-х, освежает историю полюбившихся персонажей под биркой рейтинга 18+.

Со зрителем, который не удосужился внимательно изучить постер или не посмотрел трейлер, Игрушки для взрослых могут сыграть злую шутку. Как и двухлетней давности мультик Полный расколбас. Вроде бы ярко и весело. Но тут же пошло и цинично. Суть полностью оправдывает наложенное возрастное ограничение, а форма заставит не только посмеяться. Кое-где придется подумать.

Итак, в современном Лос-Анджелесе относительно мирно уживаются люди и куклы. Внезапно один за другим гибнут участники некогда популярного кукольного ТВ-шоу. За дело берется бывший полицейский детектив кукла Фил Филлипс и его бывшая напарница Конни Эдвардс (Мелисса МакКарти известная по Душе компании и Шпиону).

Игрушки для взрослых – это типичный бадди-муви вроде классической трилогии Смертельное оружие под острым современным соусом Полного расколбаса и легкой приправой Основного инстинкта. На детективный стержень сюжета авторы наматывают клубок из цветастых кукольных тушек, предлагая зрителю самостоятельно его распутывать вплоть до финальных сцен. Режиссер отбрасывает политкорректную мишуру, откровенно выставляя кукол “людьми” второго сорта, которым на каждом шагу приходится отстаивать свои права и отвоевывать место под калифорнийским солнцем, что порой приводит к кровавым межвидовым разборкам.

Игрушки для взрослых – хороший вариант, чтобы провести вечер

Плюс этой истории в том, что в фильме нет глубоких отсылок к олдскульным „маппетам”. Весь сюжет и персонажи достаточно неплохо раскрываются в рамках картины.

Фланг юмора, помимо плюшевого Фила, надежно прикрывает Мелисса МакКарти. Актриса очень удачно нащупала подходящий ей образ грубоватой рубахи-тетки, в котором кочует из фильма в фильм. Стоит признать, что вплоть до Игрушек эксплуатируемый ею имидж гармонично вписывается в каждую отдельную киновселенную.

Игрушки для взрослых не содержат сверхоткровений. Но свою историю они излагают по-настоящему смешно и зачастую с особым цинизмом.

Если вы не зритель с тонкой душевной организацией и вам не чужд юмор 18+, то Игрушки для взрослых – хороший вариант, чтобы провести вечер.

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