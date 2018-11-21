Не наступайте на эти грабли. 5 популярных предубеждений, которые вредят нашей жизни. Блог психолога Натальи Гаевской

Каждый раз мы делаем одни и те же ошибки – может, стоит прекратить?

Как утверждает Википедия, предубеждение – это заблуждение, складывающееся по отношению к кому- или чему-либо заранее, без ознакомления, и связанное с ним соответствующее отношение. Или, другими словами, предубеждение – это фантазия, иллюзия, в которую человек безоговорочно верит и все свои выводы и поступки «подгоняет» под это, не воспринимает реальность критически и адекватно.

Я собрала маленькую коллекцию наиболее типичных и распространенных предубеждений, поэтому хочу ею поделиться с вами.

1. «Это с другими он такой, а со мной – белый и пушистый» – предупреждение характерно для молодых девушек и женщин (хотя и не только), которые склонны идеализировать своего партнера, не замечая или откровенно игнорируя, что временами он далеко не «белый и пушистый», а очень даже «зеленый и гадкий».

Разочарую вас: «белый и пушистый» – это до поры, до времени. Если человек по отношению к другим ведет себя как дерьмо – дойдет очередь и до вас. И пусть это не будет тогда неожиданностью, когда «белый и пушистый» своими поступками откроет вам глаза на совершенно другую реальность. Боюсь, она вам не понравится.

Вспомнилось, как одна моя давняя подруга рассказывала, что в юности любила мужчин с тяжелым характером и склонных к непредсказуемым действиям, но как ей тогда казалось – с огромным внутренним потенциалом и нераскрытыми, недооцененными талантами.

Даже вы сами далеко не всегда знаете, какой вариант для вас лучший

Однажды за чашкой кофе она поделилась: «Мне тогда казалось, что в каждом дерьме есть скрытая прекрасная жемчужина, которой другие не замечают, и только я смогу ее там найти, а для этого просто нужно еще сильнее влезть в то дерьмо. Конечно, ни к чему, кроме разочарования и желания тщательно отмыться от очередных отношений это не приводило».

Поэтому, выбор за вами. Просто имейте в виду это, когда в один прекрасный день встретите на своем пути кого-то «белого и пушистого».

2. «Нужно уметь доверять другим»

А еще полагаться, надеяться, отдаваться на волю других в надежде, что кто-то может лучше позаботиться о вас чем вы сами. Себе нужно доверять в первую очередь. Себе.

А еще уметь слышать свою интуицию и уметь себя защищать и отстаивать собственные интересы. И доверять тем, кто уже неоднократно доказал свою надежность поступками. Хотя, по большому счету это ничего не гарантирует и ни к чему не обязывает, но по крайней мере так спокойнее.

3. «Я делаю это все для тебя, потому что хочу для тебя самого лучшего»

Вы действительно думаете, что кто-то может знать, как будет лучше для вас? Конечно, кроме вас самих. Хотя, давайте уже будем откровенны до конца – даже вы сами далеко не всегда знаете, какой вариант для вас лучший.

В очередной раз, услышав в свой адрес это предубеждение, можете уверенно разворачиваться на 180 градусов и идти своим путем, не обращая внимания на «я хочу для тебя как лучше». Открою маленький секрет: те, кто «знают», как будет лучше для вас, на самом деле заботятся вовсе не о вас, а о собственных интересах, часто просто манипулируя вами.

За примерами не нужно далеко ходить: мать «давит» своей заботой ребенка и игнорирует ее актуальные потребности, потому что для нее более важно быть хорошей мамой в глазах окружающих. Муж против того, чтобы жена продолжала образование ( «Для нее это же будет так сложно! Ей нужно поберечь себя и не переутомляться, у нее же такое слабое здоровье, я так беспокоюсь о ней»), а на самом деле просто ревнует и боится остаться один. Жена, по триста раз в день звонящая мужу и «задалбывающая» своими советами, на самом деле просто хочет контролировать каждое его движение, чтобы никуда он от нее не делся.

4. «Просто это такой человек»

Очень удобно, правда? Можно объяснить и оправдать практически все – от плохого настроения и сорванных договоренностей до откровенного насилия в вашу сторону, как эмоционального, так и физического, ведь «это просто такой человек».

Нет, каждый ведет себя так, как считает нужным. При этом делает свой выбор совершенно сознательно. А ваш выбор – решить, нужен ли этот человек в вашей жизни, или все же нет.

5. «Каждый имеет право на свою точку зрения»

Да, если не забывать того, что пока вас не попросят ее выразить, лучше держать при себе. Не надо заранее «осчастливливать» окружающих собственными выводами.

Текст публикуется с разрешения автора

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