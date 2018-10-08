Не только веселье. Сколько калорий сжигают танцы. Блог спортсмена-любителя

Танцы — это не только про душевное состояние и самовыражение через движения. Это еще и про избавление от лишних сантиметров на талии

Казалось бы, сколько калорий можно сжечь за час “непонятно чего”? Кто-то даже не считает это серьезной нагрузкой. И правда, какая может быть нагрузка? Просто перемещаешься под музыку по залу, а что это дает — не совсем понятно.

На самом деле танцы — хорошая кардионагрузка. В зависимости от физической формы и самочувствия можно выбрать что-то действительно легкое, а можно нагрузить себя так, что потом ходить будет тяжело, а вы узнаете много нового о своем теле, его возможностях и “новых” мышцах, которые до этого практически не были задействованы в работе.

Так сколько же калорий сжигают танцы?

Как это работает

Большую роль в количестве потраченных калорий играет вес тела. Это касается не только танцев, но и любой физической нагрузки. Чем вы тяжелее, тем больше потратите по сравнению с более легким коллегой. Согласно данным Гарвардской Медицинской Школы при весе около 60 кг, танцуя в умеренном темпе, вы будете сжигать примерно 5,5 ккал за минуту. Это значит, что за час вы похудеете на 330 ккал. Человек весом в 70 кг будет тратить 7 ккал за минуту или 420 ккал за час.

Для того, чтобы похудеть, танцуя, желательно обратиться к специалисту по питанию, который выполнит необходимые расчеты и составит подходящее меню с учетом всех потребностей. Можно сделать это самостоятельно, главное, выполнять все инструкции и не отступать. К тому же стоит помнить о том, что часто к танцевальным занятиям добавляются классы по стретчингу или йоге для гибкости и какая-нибудь функциональная тренировка (TRX, функциональный тренинг, табата) для развития скорости и выносливости. А это уже гораздо больше калорий.

“Калорийность” по стилям танца.

Теперь давайте разберемся, сколько калорий можно сжечь за час, занимаясь разными видами танца.

Балет, джаз, современные танцы — 380–450 ккал в зависимости от интенсивности.

Аэробика — 374 ккал.

Фламенко, танец живота — 238 ккал.

Сальса — 405 ккал.

Бальные танцы — от 250 (медленные) до 320 (быстрые) ккал в зависимости от скорости и интенсивности.

Танго — 389 ккал.

Вальс — 136 ккал.

В результате вы получаете красивое и подтянутое тело без перекосов в какую-либо сторону — стройные ноги, изящные руки, ровная спина, царственная осанка. Ах, да! Мы совсем забыли про дискотеки, милонги и сальсатеки — теперь всегда можно будет сказать, что вы не пошли гулять с подругами, а активно жжете калории.

Текст публикуется с разрешения автора

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