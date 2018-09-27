Не только мышцы. Как спорт улучшает работу мозга. Объясняет спортсмен-любитель

Регулярная физическая активность увеличивает объем определенных отделов мозга

Мы начинаем заниматься спортом, когда речь заходит о здоровье и красоте тела, когда понимаем, что дальше так нельзя. А еще где-то прочли умную статью о том, что физическая активность — зарядка не только для тела, но и для мозга.

Здесь же можно упомянуть огромное количество исследований о положительном влиянии спорта на людей пожилого возраста и помощь в борьбе со слабоумием и болезнью Альцгеймера. Но мы никогда особенно не задумывались о том, каким образом тренировки влияют на наше психическое здоровье.

Стресс, тревожность, апатия, агрессия, депрессия — подарки современного мира, пространство которого перегружено не всегда полезной информацией. Мы не можем остановиться ни на секунду, иначе подлые роботы займут наши рабочие места. Страх оказаться на обочине подгоняет и заставляет жить в режиме, к которому нас, к сожалению, не успела подготовить эволюция. Не было у нее положенных миллионов лет, чтоб перестроить наши синапсы для переваривания такого потока. Ведь в нашем мире для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать, а чтобы двигаться, нужно бежать еще быстрее. Ирония заключается в том, что из-за огромного количества работы у нас практически не остается времени ни на бег, ни вообще на какую либо физическую активность, отличающуюся от клацанья пальцами по клавиатуре или перебежек между транспортом, офисом, рестораном и домом.

Конечно, мы помним о том, что физические упражнения включают выработку дофамина уже через 30-40 минут после начала тренировки. Именно поэтому после зала вместе с приятной усталостью в теле ощущается прилив энергии и хорошего настроения. Не зря ведь появились демотиваторы с надписью “Не знаешь, что делать — приседай/делай жим/бегай”.

Но на этом их польза не заканчивается. Они помогают справляться с умеренной депрессией, тревожным состоянием, слабоумием и даже проблемами с восприятием реальности у больных шизофренией.

Психиатры рекомендует тренироваться три раза в неделю

Дело в том, что тренировки влияют непосредственно на мозг, как и на тело. Регулярная физическая активность увеличивает объем определенных отделов мозга. Это происходит частично благодаря улучшению кровообращения, частично – за счет увеличения нейротрофических факторов и нейрогормонов, которые поддерживают передачу сигналов, рост и связи нейронов.

Нейротрофический фактор мозга (также нейротропный фактор мозга; англ. brain-derived neurotrophic factor) — белок человека, кодируемый геном BDNF. BDNF — относится к нейротрофинам, веществам, стимулирующим и поддерживающим развитие нейронов.

Особенно важное значение для психического здоровья имеет гиппокамп, область мозга, принимающая участие в таких процессах как память, обучение и регулирование эмоций. Исследования с животными показали, что физические упражнения стимулируют рост новых нейронов в этом области (нейрогенез). Это же верно и для людей.

Дело в том, что многие нездоровые психические состояния связаны с замедлением нейрогенеза в гиппокампе. Особенно это верно в случае с депрессией. Многие лекарственные препараты, применяющиеся в этом случае, стимулируют рост нейронов в этом отделе мозга. Новые нейроны улучшают процессы запоминания новой информации и лучше отделяют старые воспоминания от новых. Весь этот процесс обеспечивает здоровый уровень гибкости нашего мозга в использовании воспоминаний и в обработке поступающего потока информации, то есть делает его нейропластичным.

Психиатры рекомендует тренироваться три раза в неделю (аэробная или силовая нагрузка) в течение 40—45 минут. Это поможет справиться с хронической депрессией. Эффект станет заметен через четыре недели после начала активной жизни.

Конечно же, не стоит останавливаться и бросать тренировки, как только становятся заметны улучшения в настроении. Наш вариант — никогда не останавливаться.

Текст публикуется с разрешения автора

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