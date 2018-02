Не IQ единым. Как эмоциональный интеллект влияет на карьеру

Успех человека обусловлен не столько его интеллектуальным развитием, сколько коммуникационными способностями

Вам, вероятно, знакома ситуация, когда на встрече одноклассников выясняется, что отличник – гордость педагогов, призер физико-математических олимпиад, в совершенстве владеющий тремя языками и собирающий ПК из школьного металлолома – уже 15 лет работает рядовым IT-специалистом с окладом ниже среднего. Он не защитил докторскую, не уехал преподавать в ведущие технические вузы мира и даже не открыл собственное дело. Хотя был одним из самых одаренных и перспективных в классе.

Почему люди с высоким уровнем IQ зачастую менее успешны в бизнесе и личной жизни, чем их одногодки-середнячки, не подававшие особых надежд? Все дело в уровне развития эмоционального интеллекта (EQ), который играет не менее значимую роль в достижении успеха, чем интеллект академический (IQ).

Пока отличник штудировал учебные пособия, сверстники предпочитали больше общаться. Они учились устанавливать контакты, договариваться, приспосабливаться и искать выход из нестандартных ситуаций, в которые рационально мыслящий интеллектуал никогда не попадал. В результате те, кто недополучил необходимое количество знаний, прогулял, недочитал, недоучил – в совершенстве овладели навыками коммуникации. Они стали более стрессоустойчивыми и гибкими, научились лучше справляться с форс-мажорными и внештатными ситуациями. И именно благодаря этим качествам «пошли вверх».

Данные многочисленных исследований в разных научных областях свидетельствуют о том, что для успеха и продвижения по карьерной лестнице недостаточно только хорошей памяти, развитого логического мышления и высоких интеллектуальных показателей. Ведь интеллект состоит не только из логической (рациональной), но также из эмоциональной части. Поэтому ежедневно подпитывая мозг новой порцией информации, нельзя забывать об эмоциональной сфере и заниматься развитием EQ.

В Америке сейчас стало популярным высказывание: благодаря IQ вы устраиваетесь на работу, а благодаря EQ — делаете карьеру ("IQ gets you hired, but EQ gets you promoted"). Психологи утверждают, что, если сотрудник обладает высоким IQ, но уровень его EQ низкий, он не сможет грамотно реализовать управленческий потенциал.

Широкую популярность понятие эмоционального интеллекта приобрело благодаря Дэниелу Гоулману, психологу, научному журналисту, чья рукопись "Emotional Intelligence" вышла в США в 1995 году. Она разошлась тиражом свыше 5 млн экземпляров и была переведена более чем на сорок языков. Такие авторитетные СМИ как The Financial Times и Wall Street Journal считают Гоулмана одним из самых влиятельных бизнес-лидеров и мыслителей этого столетия.

В его понимании, эмоциональный интеллект — это «способность выработать для себя мотивацию и настойчиво стремиться к достижению цели, несмотря на провалы, сдерживать порывы, контролировать свои настроения и не давать страданию лишить себя возможности думать, сопереживать и надеяться».

Если брать шире, то эмоциональный интеллект – это умение понимать и распознавать свои и чужие эмоции, намерения, желания и чувства, а также эффективно влиять на свое и чужое поведение посредством управления эмоциями и чувствами. Это способность направлять эмоции в помощь разуму, использовать знания для понимания причин проблем и возможности эти проблемы решать. Чем лучше развит EQ, тем более точно человек может анализировать и интерпретировать ситуацию и, соответственно, меньше подвержен стрессу. А в спокойной обстановке и уравновешенном эмоциональном состоянии результаты деятельности всегда выше.

Привлекательность подхода Гоулмана в том, что управление эмоциями — это навык, который можно нарабатывать и развивать. Если IQ с возрастом может снижаться, большинство элементов в составе EQ лишь оттачиваются. Соответственно, человек, который занимается развитием собственного эмоционального интеллекта, достигает высоких результатов.

Теория Гоулмана и может быть интересна всем, кто хочет детально изучать взаимосвязь эмоций и успеха, научиться искусству социального взаимодействия, эмоциональной грамотности, правилам построения отношений и избегания конфликтов в семье и обществе. С ней важно ознакомится родителям, которые закладываю фундамент гармоничного развития личности.

Проверить свой уровень эмоционального интеллекта можно с помощью ряда методик и тестов, которые помогут выявить у вас уровень его сформированности:

Тест эмоционального интеллекта Мейера-Сэловея – Карузо.

Тест на эмоциональный интеллект по методике Н. Холла.

Тест на эмоциональный интеллект Гоулмана.

Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн».

Какими бы ни были ваши показатели тестов и на уровень EQ и коэффициент IQ нужно помнить: «Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы его ждать». Прислушивайтесь чаще к своему внутреннему голосу, не обходите вниманием советы профессионалов и, конечно же, читайте больше книг.

