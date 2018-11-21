Не бойтесь ошибаться. 5 способов принимать правильные решения, – автор книги Тонкое искусство пофигизма

Укрощайте свои эмоции, не сожалейте и – главное – задайте себе правильные вопросы

Однажды, когда я стану мультимиллиардером, я куплю огромный участок земли на ледяной пустоши на севере Канады и построю там большой комплекс ужасно спроектированных зданий. Никаких дорог. Никаких удобств. Никакого центрального отопления. Почти нет персонала для решения проблем. А потом я дам этому название: «Зал славы плохих решений».

Это прекрасно. Так как не только зал сам по себе будет плохим решением, но и каждый, кто захочет посетить его, также совершит плохое решение.

Внутри зала мы устроим выставку всех плохих решений в истории. Там будет случай фирмы Кодак, когда они, владея 90% рынка в индустрии камер и изобретя цифровую камеру, решили не продавать ее и, в конце концов, обанкротились. Или другая история со звукозаписывающим лейблом Decca Records, которые отказали The Beatles, посчитав, что «время гитарных групп прошло». Целое крыло мы отведем глупым полководцам, пытавшимся захватить Россию. Будет и специальная часть «Тайгер Вудс», где поместим знаменитостей, разрушивших свою карьеру чем-то очень глупым.

Это прекрасно. Думаю, когда люди приедут туда, мы пригласим пару спикеров и проведем семинары о том, как не совершать такие ужасные ошибки. Они дали бы несколько советов, как принимать правильные решения.

Возможный план семинара:

1. Подумайте о ценностях и предубеждениях

Все сложные решения строятся на взвешивании ценностей. Это финансовые, эмоциональные, социальные, интеллектуальные и другие ценности. Вы должны проанализировать их все и тщательно взвесить. Не только в ближайшей перспективе, но и в долгосрочной.

Это «взвешивание» ценностей безумно сложное, в основном из-за невозможности воспринимать вещи объективно.

Да, вы будете проигрывать чаще, чем выигрывать. Но при выигрыше вы отобьете все свои проигрыши

Как правило, мы все ориентируемся на быстрое вознаграждение и эмоциональную отдачу. Мы хватаемся за наши прошлые убеждения и защищаем свою репутацию. Мы также плохо понимаем долгосрочную выгоду, так как не можем избавиться от актуальных страхов и тревог. Наши эмоции влияют на все вокруг. Очень болезненными становятся решения прекратить что-то, над чем мы работали длительное время или осознать, что мы могли ошибаться годами.

Фактически, мы все ошибаемся годами. Мы все неправильно оцениваем себя. И пока мы не станем честны о прошлых ошибках, мы не сможем принимать объективные решения в будущем. Наши предубеждения также поощряют нас избегать краткосрочных провалов, даже если они приведут нас к долгосрочному успеху.

Главное в принятии решений – это найти небольшие ошибки, которые приведут нас к длительному успеху. С этим есть проблемы у большинства людей. Но именно эта способность ведет к большим возможностям.

2. Намеренный проигрыш (иногда)

Вы слышали когда-то истории ужасно успешных предпринимателей, которые провалили 23 бизнеса перед тем, как создать что-то грандиозное?

Урок, который нам следует из этого вынести: упорство и труд – это ключ к большому успеху.

Посмотрите на Амазон – кто знал, что они будут такими удачливыми?

Куча неподготовленных бизнес идей нацелены на небольшие вложения и очень высокие ожидания. В таком случае, если они проигрывают – они теряют немного. Но выигрыш всегда огромен.

Например, я вам даю кости и говорю, что в случае дубля вы получаете $10 000. Но каждый бросок стоит $100. Как много раз вы будете пробовать?

Если у вас все хорошо с математикой, вы понимаете, что вы должны потратить все деньги на эти чертовы кости.

Большинство людей рассматривают каждое решение как отдельный бросок костей. Они не осознают факта, что жизнь – это бесконечная череда таких бросков. И стратегия, при которой вы многое теряете при одном броске, позволяет вам стать победителем на длинной дистанции.

Да, вы будете проигрывать чаще, чем выигрывать. Но при выигрыше вы отобьете все свои проигрыши.

Вы можете попробовать такое же «рискованное» поведение и в жизни, чтобы достичь длительных результатов:

Предлагайте «авантюрные» идеи на работе, даже зная, что 90% из них отвергнут – но если одну поддержат, то это будет резкий скачок в карьере.

Приучайте ваших детей к сложным темам в раннем возрасте, понимая, что вероятнее всего они не справятся. Но если получится, то это станет огромным преимуществом в их жизни.

Будьте смелее в личной жизни, оставаясь самим собой и понимая, что большинство людей не подходят вам.

Купите множество сложных книг с осознанием, что большинство не принесут вам пользы, но одна случайная способна изменить вашу жизнь.

Говорите «да» каждому приглашению, даже если события/люди скучные, и вы просто раньше уйдёте домой – но вдруг вы встретите кого-то по-настоящему важного и интересного.

Когда вы ориентируетесь на быстрый результат, вы исключаете себя из гонки длинной в жизнь. Причина, по которой мы так себя ведем – все те же досадные эмоции. Наши эмоции краткосрочны. Они одержимы настоящим. И ограждают нас от эффективных решений.

3. Воспитывайте свои эмоции так, как вы воспитываете собаку

Есть у меня одно наблюдение: противные собаки имеют противных хозяев. Уровень дисциплинированности собаки отражает эмоциональную зрелость и самодисциплину хозяина. Очень редко можно встретить собаку, которая крушит дом, есть туалетную бумагу и писает на ковер, а хозяин всегда держит себя в руках.

Все потому, что наша связь с собаками чисто эмоциональная. И если мы плохо справляемся с собственными эмоциями, то этого можно ожидать и от собаки. Все просто. Если вы не знаете, как ограничить себя и сказать «нет», когда необходимо, тогда не заводите собаку. А если заведете – даже не переступайте через мой порог.

Наши эмоции похожи на собак, которые живут в нашей голове. У нас есть частичка, которая хочет есть, спать, заниматься сексом и играть, но не имеет ни малейшего представления о последствиях и рисках.

Именно эту частичку себя мы должны воспитывать.

Наши эмоции важны. Но есть преграда. Они не способны оценить результаты и учесть множество факторов. Наши эмоции реагируют на внешний вид вещей. Они были необходимы, когда мы охотились в саванне на буйволов или что-то подобное. Когда нам страшно, мы должны спрятаться или убежать. Когда мы злимся, мы хотим крушить все вокруг.

Спасибо мозгам, которые развили логику и способность анализировать прошлое, будущее и все такое. Именно они делают нас людьми. А не собаками.

Проблема в том, что именно «собачья сущность» определяет наше поведение. Вы можете логически понимать, что есть мороженое на завтрак – плохая идея, но ваша «собачья сущность» хочет именно это чертово мороженое на завтрак – и ваше тело слушается.

Только с помощью воспитания «собачьей сущности» вашим человеческим мозгом вы чему-то научитесь: «Нет, плохой Марк, мороженое на завтрак это плохо, найди что-то полезное».

Повторяйте это, и получите воспитанную «собачью сущность».

Эмоции отлично подходят для выброса страсти и энергии – как и собака, которая хорошо бегает, ищет вещи и лает, когда кто-то кричит под вашим окном.

Но собака ограничена. Ей нужны указания, как вести себя хорошо. И это ваша задача как хозяина. Точно так же и ваш мозг должен говорить «собачьей сущности», когда нужно сесть или замолчать. Вы должны направлять себя. Тренируйтесь искоренять плохие привычки и принимать лучшие решения. Награждайте и наказывайте себя.

Любите свою «собачью сущность» (то есть, любите себя), принимайте ее (то есть, принимайте свои эмоции), но также воспитывайте.

И изредка хвалите себя. Кто молодец? Правильно, вы молодец.

4. Пытайтесь не сожалеть

Психологи называют сожаление «рациональной эмоцией». Но не потому, что сожаление делает нас более рациональными – не напрямую, – а из-за того, что мы предсказываем свое сожаление рациональным способом.

Принимая решения, мы часто думаем о том, что случится в последствии и моделируем будущее после какого-то выбора. Мы также пытаемся почувствовать, как много сожаления мы испытаем в этой симуляции будущего. Потом мы опять представляем, уже другой вариант, и сравниваем уровень сожаление во всех возможных сценариях.

Такая способность чертовски увлекательна, если так подумать. И очень полезна, когда мы используем точную и полную информацию для моделирования будущего.

Большинство боится неудач и ошибок. Но мы редко задаемся вопросом: «Буду ли я жалеть о неудаче?» Если ответ отрицательный, то вы обязательно должны рискнуть.

Также многие любят представлять ошеломляющий успех. Но спросите себя: «Буду ли я жалеть, если этот успех никогда не произойдет?». Обычно ответ тоже отрицательный. Только если вы ответите «да», тогда вы должны чем-то жертвовать и достигать его.

Иногда правильное решение находится именно с помощью таких вопросов. История гласит, что Джефф Безос ушел с его перспективной и хорошо оплачиваемой должности чтобы запустить Амазон, потому что ему стало очевидно – именно об этом он будет сожалеть, если состарится и даже не попробует эту «интернет-авантюру». Оставаясь на своей работе, с другой стороны, цена сожаления была бы слишком высока для Безоса.

Я лично знаком с людьми – включая себя, – которые без сомнений приняли важные решения основываясь на предыдущих сожалениях. И эти решения почти всегда вспоминаются как лучшие в жизни. Дерзайте.

Вместо того, чтобы принимать решения на основе успеха/неудачи или счастья/разочарования, ориентируйтесь на то, чтобы избежать сожаления. Именно оно лучше всего показывает, что для нас действительно важно.

5. Запишите все, что беспокоит

Лучший способ разобраться с неразберихой в эмоциях и принять адекватное решение – это записать свои мысли.

Кажется, что это просто, но также это эффективный способ выяснить, что же вас так беспокоит. Я получал письма от читателей с длинными изложениями их проблем – а в конце они писали, что отвечать необязательно, так как уже само письмо им очень помогло.

Когда вы пишите, вам нужно упорядочить и найти конкретику в эмоциональном хаосе. Расплывчатые чувства обретают форму и структурируются. Противоречия обнажаются. Когда вы прочитаете свои записи, вы поймете собственную логику (либо ее отсутствие). А также перед вами откроются новые перспективы, о которых вы и не задумывались.

Если вы хотите принять решение, есть несколько пунктов, которые вы можете расписать для большей пользы:

Какова цена и преимущества? Во-первых, выделите время и по старинке просчитайте всю оценочную стоимость вашего решения. Но это не обычный список из двух колонок «минусов» и «плюсов». Добавьте еще пару столбцов. Разделите «плюсы» на долгосрочные и краткосрочные. Выделите по колонке для сожалений, которые ассоциируются с каждым решением. И зафиксируйте, есть ли возможность длительного успеха.

Какая у вас мотивация для решений, и что вы хотите развить в себе? Все решения, маленькие и большие, как-то смотивированы изнутри. Иногда это просто понять. Прошлой ночью я был голоден и хотел что-то съесть, поэтому и запихнул в себя буррито. В других случаях все не так однозначно. Проблемы возникают тогда, когда мы не честны перед собой или существует конфликт ценностей. Например, вы покупаете машину из-за выгоды или потому, что хотите впечатлить других? Хотите запретить другому родителю видеться с детьми потому, что это в их интересах или из-за желания мести? Вы хотите начать бизнес потому, что вам нравятся трудности и вызовы, или завидуете друзьям, у которых уже есть успешное дело?

Если вы обнаружили у себя скрытые мотивы перед принятием решения, тогда остановитесь и спросите себя, сочетаются ли ваши порывы с тем, кем вы хотите быть.

Возможно, вашим следующим вопросом будет: «Черт, да я же никогда не думал, кем я хочу быть. Что мне делать?» Мой совет – берите чистый лист бумаги и начинайте все записывать.

Публикуется с разрешения автора. Полную версию колонки читайте на markmanson.net. Републикация полной версии текста запрещена

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