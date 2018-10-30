Научиться готовить легко. Пять советов для вкусных блюд от Евгения Клопотенко

Не бойтесь ошибок и экспериментов, и тогда приготовление пищи будет в удовольствие

«Я совсем не умею готовить» – эти слова все чаще и чаще произносят современные люди. Да, кулинарными талантами и навыками приготовления вкусной домашней пищи может похвастаться далеко не каждый. Но это легко исправить – главное иметь желание и много учиться. Но, должен заметить, что до того, как вы приступите к готовке, вы просто обязаны подготовить себя морально.

Вот 5 рекомендаций для того, чтобы вы начали вкусно готовить.

1. Избавьтесь от страха «невкусного блюда»

Многие люди боятся, что приготовленное ими блюдо получиться невкусным или не понравится родным. Избавьтесь от этого страха, ведь даже, если что-то будет не так – в этом нет ничего страшного, на ошибках тоже учатся, с ними приходит опыт. Вы сделаете выводы, и в следующий раз получится лучше. Поэтому не надо бояться!

2. Время есть всегда

Люди часто говорят, что у них нет времени на приготовление, ведь это долгий процесс. Но на самом деле существует тысячи рецептов быстрых и вкусных блюд. Например, можно взять обычный кус-кус, залить его кипятком на минуту и ​​посолить. Выйдет уже готовая база для многих блюд. К нему можно добавить порезанные кабачки, помидоры, яблоки или гранат – любой продукт, что есть под рукой. Таким образом, получится вкусный и питательный салат из кус-куса, который готовится очень просто за две минуты. Также можно взять куриное филе, разрезать его на две части и поставить в духовку. И просто пойти в душ, а когда вы вернетесь, ваше блюдо будет готово. Поэтому отговорки «нет времени» – это неправда.

Повара – это обычные люди, которые просто готовят больше, чем другие

3. Готовьте, готовьте и еще раз готовьте

Многие люди считают, что они не умеют готовить. Мол, они не повара, никогда не учились этому и не имеют опыта. Но на самом деле это совсем не так, потому что повара – это обычные люди, которые просто готовят больше, чем другие. Тем самым улучшая свои кулинарные способности. Когда человек начинает часто готовить, он практически становится поваром. Это как в тренажерном зале – чем больше вы тренируетесь, тем быстрее приобретаете навыки. Поэтому готовьте больше и чаще!

4. Экспериментируйте

Главным критерием в обучении кулинарии являются эксперименты. Ты должен сочетать различные продукты для новых вкусов, можешь даже приготовить вместе яблоко, свеклу и мясо. Для этого поджарьте яблоко с сахаром на сковородке, чтобы оно закарамелизировалось. Потом натрите сырую свеклу и обжарьте вместе с мясом. Вы будете удивлены, но из этого получится очень вкусное блюдо. То есть даже из обычных продуктов можно приготовить что-то необыкновенно вкусное. Поэтому экспериментируйте!

5. Попробуйте что-нибудь новое

Обратите внимание на те продукты, которых не ели ранее. К примеру, если вы всегда покупали рис или гречку, то попробуйте в следующий раз взять булгур или пшено и приготовьте что-то из них. Эти новые вкусы помогут развить ваши кулинарные способности. Также вы должны запретить себе готовить так, как вы готовили прежде, начните готовить привычные блюда другим способом. Например, если вы всегда варили гречку, то в следующий раз пожарьте ее либо залейте томатным соком или чаем. Да, это весьма странные рекомендации по приготовлению, но с их помощью, вы научитесь готовить по-новому, а это очень важно в кулинарии. Просто замените привычные продукты и технику приготовления. Результат вас удивит.

Чтобы начать готовить, нужно просто не бояться делать ошибки, попробовать изменить свой подход к еде и постоянно развиваться, стремиться сделать свою жизнь вкуснее. Поверьте, у вас выйдет!

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