Начистоту. Как узнать всю правду с помощью одного вопроса? Блог бывшего агента ФБР

Правильная постановка ваших предложений и вопросов способна повлиять на то, будет ли человек вам лгать

С помощью гипотетических фраз или вопросов спрашивающий может создать иллюзию, что он знает куда больше, чем есть на самом деле. Когда вы начинаете разговор с предположения, ваш собеседник подтвердит его или внесет свои поправки, если оно неправильно.

Гипотеза ставит человека в ситуацию, когда нужно либо согласиться со сказанным, либо предоставить дополнительную информацию, чтобы подкорректировать предположение. Люди зачастую чувствуют необходимость в таких исправлениях, так как очень хотят быть правыми и любят поправлять других.

Вместо того, чтобы спросить: «Знаешь ли ты этого человека», переформулируйте: «Когда ты впервые встретил этого человека?». Вместо того, чтобы задать своим детям вопрос: «Ты употребляешь наркотики?», спросите: «Когда ты последний раз принимал наркотики?». Такой гипотетический вопрос поставит детей в затруднительное положение. Им будет казаться, что вы знаете про них и возможное употребление веществ больше, чем предполагалось. Реакция ваших детей на подобное предположение прольет свет на их отношения с наркотиками. Если они их не пробовали, то с большей вероятностью начнут сразу протестовать, чтобы вы усомнились в своей правоте. В таком случае скажите: «Конечно, ты не употребляешь наркотики. Я тебе верю». Если же ваш ребенок принимает запрещенные вещества, тогда он, скорее всего, будет отвечать на вопрос неуверенно, так как должен оценить, правда ли вы знаете что-то об этом.

Люди очень хотят быть правыми и любят поправлять других

После секундного колебания спросите: «Ты правда думал, что я не узнаю?». Такое продолжение гипотезы сделает ситуацию еще более затруднительной. Ответ «Да» – это признание в употреблении. Ответ «Нет» – это признание в употреблении. Единственный приемлемый вариант: «Узнаешь о чем?». Когда есть только два варианта, лжецы чувствуют необходимость выбирать между ними. Те, кто говорят правду, обладают бесконечным множеством ответом и не должны выбирать только из двух предоставленных.

Гипотетические фразы или вопросы могут успешно использоваться в разных личных, социальных и деловых ситуациях, чтобы раскрыть правду.

Больше советов Джек Шафер дает в своей книге “Включаем обаяние по методике спецслужб”, переведенной на 18 языков.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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