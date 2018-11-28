На здоровье. Как правильно пить алкоголь?

Когда спиртное может быть частью здорового образа жизни?

Согласно последним заголовкам, бокал вина или пива в день сокращают нам жизнь. Так что забудьте о напитках на Новый год. Хотя подобные выводы основаны лишь на одном подходе к изучению алкоголя.

Никто не отрицает факт, что многие потребляют слишком большое количество алкоголя. Споры ведутся вокруг другого: безопасен ли алкоголь в малых дозах? На сегодняшний день доказано, что риски и преимущества сильно зависят от вида алкоголя и способа его употребления. Но до сих пор исследования не учитывают эти факторы, делая выводы о допустимых нормах алкоголя. Возможно ли пить так, чтобы это было безопасно и, может быть, даже полезно?

Данные склоняются к утвердительному ответу. Когда вы распределяете алкоголь равномерно на протяжении недели, риски смерти по всем фактором ниже, чем если употреблять это же количество спиртного один-два дня в неделю. Важно и то, как вы пьете: концентрация алкоголя в крови повышается, если выпить его залпом. В свою очередь, при повышении концентрации организм перерабатывает алкоголь таким образом, что выделяются вредные молекулы – свободные радикалы, – которые вредны для печени и повышают риски развития рака. К сожалению, многие исследования спиртного отталкиваются от общего количества выпитого за неделю, не обращая внимания на эти нюансы.

Яд – это исключительно вопрос дозировки

Во время приема пищи выпивка также действует иначе, так как еда замедляет процесс переваривания в желудке, таким образом, снижая концентрацию алкоголя в крови. Наименьшие риски развития рака наблюдаются при употреблении алкоголя в комплексе со средиземноморской диетой.

В основном, это объясняется большим количеством питательных веществ, что свойственно этой диете – а именно витамином В, снижающим канцерогенный эффект от алкоголя. Сегодня все популярнее становится идея, что влияние тех или иных продуктов на организм можно рассматривать лишь в контексте общей диеты и культуры питания. Но это понимание порой исчезает, если речь заходит об алкоголе.

Зачастую подтверждается, что маленькое количество вина снижает риск ранней смерти, по сравнению с полным отказом от него или употреблением других видов алкоголя. Вместе с едой вино способствует меньшей концентрации алкоголя в крови, чем при бокале натощак. Хотя до сих пор неясно, связано ли это преимущество вина – особенно красного – с более неспешным способом употребления или с содержащимися в нем антиоксидантами (полагают, что они защищают клетки от повреждений).

Вино как лекарство

Ряд экспертов склонны считать, что для снижения вреда от злоупотребления алкоголем, он должен быть запрещен, как все наркотики. С другой стороны, спиртное снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и, возможно, деменции. Если смотреть с этой точки зрения, то лучше воспринимать алкоголь как фармацевтическое лекарство.

Было бы странно выписывать рецепт на лекарства без предупреждения: каждый день вы должны принимать лишь пару таблеток – а не все залпом в пятницу вечером. Так любая польза превратится в ужасный вред. Такие же предостережения следует применять и к алкоголю.

Большинство питательных веществ, от жиров до витаминов, имеют ограничения, после которых становятся вредными для организма. Эти ограничения связаны со способностью тела перерабатывать вещества. Яд – это исключительно вопрос дозировки.

Конечно, некоторые люди, например те, у кого повышен уровень выработки канцерогенного ацетальдегида, не должны вообще пить. Выпивка залпом также абсолютно вредна. Но для тех, кто все же хочет выпить, лучше принимать алкоголь во время еды (лучше всего – вино в сочетании со средиземноморской диетой). Мы должны четко разграничивать злоупотребление и допустимую норму во время еды – так мы избежим путаницы и позволим алкоголю занять надлежащее место в здоровом образе жизни.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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