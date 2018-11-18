На личном опыте. Чему учат в американских вузах

На некоторые методики стоило бы обратить внимание украинским университетам и работодателям

Во время учебы в американском колледже я получила интересный опыт работы в отделе карьерных услуг. Мне выпала возможность увидеть изнутри, как студентам в США помогают сделать первые шаги на пути к их профессиональным целям.

Хотя эффективность работы отдельных карьерных центров может отличаться, в целом они выполняют важную миссию, которая дополняет задачу университета – трудоустроить выпускников. Отделы карьеры предоставляют студентам базовые знания и поддержку на пути к поиску своего места на рынке труда. Основными направлениями их работы являются индивидуальные консультации, организация мероприятий и налаживание связей с работодателями.

Работа один на один со студентом

Директор отдела, в котором мне довелось работать, проводил большую часть рабочего дня, консультируя студентов. Многие приходили к нему, чтобы поработать над своим резюме или сопроводительным письмом, посоветоваться относительно того, какую карьеру выбрать, подготовиться к собеседованию на работу.

Я тоже воспользовалась возможностью индивидуальной беседы и получила отзыв на свое резюме, а также рекомендации относительно того, как использовать образование и опыт, полученные в Украине, чтобы начать карьеру в США. Кроме того, мы обсудили мои результаты онлайн-тестирования, использующиеся для выбора профессии.

Меня поразило, что в программу внесли новейшие профессии!

Тестирование заслуживает отдельного внимания. Колледж, в котором я училась и работала, закупил специальную компьютерную программу с подробным опросом, оценивающую сильные и слабые стороны человека, анализирующую его интерес и способности. После того, как выполните тест, вы получите рекомендации относительно того, на каких сферах самосовершенствования нужно поставить приоритет, а также вам будет предложен перечень профессий, которые могли бы вам подойти.

Меня поразило, что в программу внесли новейшие профессии! В каждую из них входят описание работы, примерная зарплата, необходимый уровень и тип образования. Человек, использующий ресурс, имеет возможность увидеть, на основе какой информации, предоставленной им самим, программа выбрала именно эти профессии.

Программа облегчает работу советников по карьере. Они также могут направлять студентов на другие ресурсы, где можно найти информацию о различных профессиях. Центры могут иметь собственные библиотеки, веб-сайт и даже базу данных выпускников, которые готовы обсудить свою карьеру с теми, кто находится в поиске.

Посредничество между работодателями и потенциальными работниками

Карьерные центры также предоставляют информацию о том, где и каким образом искать работу или стажировку. Часто такие офисы имеют собственную базу данных с вакансиями от местных работодателей и служат местом встречи двух сторон. Студентам предоставляется эксклюзивный доступ к внутреннему порталу университета, где можно просматривать объявления о работе, загрузить свое резюме, зарегистрироваться на события и назначать встречу с советником или рекрутером.

Карьерный отдел моего колледжа проводит различные мероприятия, которые помогают молодым людям в их профессиональных начинаниях, например ярмарки карьеры, куда приходят представители многих местных организаций, и мастер-классы по поиску работы, написанию резюме и другие: «Как одеваться на собеседование», «Как подготовиться к интервью на работу», «Как использовать социальные медиа для поиска работы».

Иногда карьерные центры сохраняют индивидуальные файлы студентов с рекомендательными письмами преподавателей. Они могут присылать их потенциальным работодателям и университетам, если студент об этом попросит.

Нередко услуги по карьере остаются доступными для людей даже после выпуска из учебного заведения.

Согласно опросу, проведенному в 2016 году, количество студентов, обращавшихся за помощью в такие отделы, выросло в последние годы:

50 лет назад – 35% выпускников;

2000-2009 годы – 55%;

2010-2016 годы – 61%.

Я считаю, что украинские высшие учебные заведения выигрывали бы от внедрения и расширения работы карьерных центров, особенно если делать это качественно, с учетом особенностей национального рынка труда и международных трендов. Университеты нередко дают хорошую теоретическую базу, но недостаточно готовят студентов к вызовам и задач современного мира.

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике и «Моя Америка» , передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

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