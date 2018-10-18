Мужской мир. С чем приходится сталкиваться женщинам-учёным? – профессор

Почему так мало женщин удостаивается Нобелевских премий?

Нобелевская премия – важнейшее достижение для каждого ученого. Одним из последних лауреатов по физике стала канадка Донна Стриклэнд. Но большинство новостей посвятили тому, что она оказалась третьей женщиной-физиком, получившей такую награду: до неё были только Мария Кюри в 1903 году и Мария Гёпперт-Майер шестьдесят лет назад.

И хотя лауреатом этого года в области химии также стала инженер-биохимик Фрэнсис Арнольд, по-прежнему актуален вопрос: насколько исключены женщины из научного образования и карьеры? Исследовательницы проделали долгий путь за последние сто лет. Но есть убедительные доказательства того, что женщины и сейчас не до конца представлены в таких сферах как наука, технологии, инженерия и математика.

Статистика утверждает: те, кто с упорством продолжает карьеру, сталкиваются с внешними и внутренними барьерами, мешающими развитию. Предвзятость особенно распространена в «мужских» областях. Когда женщины добиваются высших результатов в спорте, политике, медицине и науке, они становятся примером для всех нас, особенно для девушек. Но работает ли это в условиях равной представленности? Что останавливает женщин в аудиториях и лабораториях, в лидерстве и победах?

Сперва о хорошем

Согласно традиционным стереотипам, женщина «не любит математику» и «плохо разбирается в науке». Эти взгляды присущи как мужчинам, так и женщинам – но исследователи опытным путём оспаривают их. Результаты показывают, что девушки избегают технического образования не из-за умственных способностей, а после первых соприкосновений с наукой, системой образования, культурными особенностями, стереотипами и нехватки примеров для подражания.

Женщины-учёные получают меньше уважения и признания

На протяжении нескольких поколений проблема видимости женщин в науке решалась путём избавления от стереотипов с помощью образовательных реформ и индивидуального подхода. Таким образом может расти число девушек, остающихся в науке и после школы поступающих в технические институты.

Этот подход работает. Женщины проявляют всё больший и больший интерес к научной карьере и выбирают технические программы в университетах. Сейчас они составляют более 50% сотрудников в области психологии и социальных наук, а вот компьютерные и математические кафедры до сих пор являются для них исключением. По данным Американского института физики, 20% бакалавров и 18% докторов науки – женщины, хотя это число и возросло с 1975 года, когда только 10% заканчивали бакалаврат и 5% – аспирантуру.

Всё больше женщин после аспирантуры идут работать по техническим специальностям. Но дальше их ждёт «стеклянный потолок», с которым нужно бороться для академического будущего.

Для женщин это не работает

Женщины сталкиваются с рядом институционных преград в научной работе. Помимо вопроса о неравной оплате труда, часто возникает проблема вырваться вперёд и сохранить при этом баланс между карьерой и личной жизнью. Иногда нужно тратить годы на непрерывную лабораторную работу. Это грозит общественным осуждением, сложностью выбора между карьерой и семьёй, а иногда и невозможностью иметь детей.

К тому же, работа в мужском коллективе может создать чувство изолированности у женщины, ощущение символичности своего вклада или восприимчивость к харассменту. Женщинам часто сложнее наладить деловые контакты. Таким образом, возникает впечатление непричастности к жизни лаборатории, кафедры или области в целом.

Когда женщины составляют существенную часть коллектива (15% или больше), то не требуется так отстаивать свои позиции – они уже не выглядят меньшинством или исключением из правил. В противном случае, девушку куда вероятнее привлекут к специфично-гендерной работе: как обязательную квоту в комиссии или наставницу для студенток.

Изоляция может усугубляться и в том случае, если женщина не может участвовать в конференциях или рабочих мероприятиях из-за детей или домашней работы, а исследовательские фонды не компенсируют траты на уход за ребёнком.

Университеты, профессиональные объединения и государственные органы начали работу по преодолению подобных ограничений. Например, внедрение ориентированных на семью стратегий, повышение прозрачности по зарплатам, развитие менторских программ для женщин-учёных. У таких шагов разные последствия. Так, согласно исследованиям, стратегии по созданию семьи могут увеличить гендерное неравенство: у мужчин растет продуктивность, а женщины получают больше обязанностей по воспитанию и домашней работе.

Скрытые стереотипы про учёных

Каждый из нас – общество, СМИ, университетское управление, студенты и профессора – рассуждают, как должен выглядеть лауреат Нобелевской премии. Обычно это образ белого пожилого мужчины, что правомерно в 97% научных Нобелевских премий.

Это пример скрытого предубеждения: бессознательного, непроизвольного, естественного – так смотрят на мир и мужчины, и женщины. Люди принимают решения, опираясь на неосознанные допущения, предпочтения и стереотипы – порой, даже если они идут вразрез с собственными убеждениями.

Исследования показывают, что скрытые предубеждения в отношении женщин в науке – очень популярны. Это проявляется в том, что мужские стипендии ценятся, уважаются и стоят куда больше женских. Скрытые стереотипы мешают справедливой оценке. Например, в поисках технической должности женщина куда более вероятно столкнется с тем, что ее станут рассматриваться с позиций персональных данных и внешности. А рекомендационные письма для женщин содержат больше сомнений и таких фраз, которые негативно оцениваются рекрутерами.

Скрытые предубеждения могут повлиять на возможность женщин публиковать свои исследования и добиваться признания. Мужчины ссылаются на собственные работы на 56% чаще, чем женщины. Тогда как женские труды будут с меньшей вероятностью цитироваться другими и нередко приписываются мужчинам. Работы, где автором выступает одна женщина, проходят процесс рассмотрения вдвое дольше, чем остальные. Женщины мало представлены в журнальных редколлегиях как старшие учёные и ведущие авторы, а также как эксперты. Такое вытеснение с главных позиций работает против популяризации женской академической работы.

Когда же женщина становится первоклассным учёным, скрытые предубеждения влияют на вероятность того, что она будет приглашена как основной спикер для рассказа о своих изобретениях – а это сразу понижает шансы быть замеченной в научном обществе и выдвигаться в будущем на премии. Такой гендерный дисбаланс особенно заметен в том, как редко женщины-эксперты цитируются в новостях по большинству тем.

Женщины-учёные получают меньше уважения и признания, если смотреть на их достижения. Согласно данным, зачастую люди обращаются к мужчинам-профессионалам по фамилии, а к женщинам – по имени. Почему это важно? Те, кого называют по фамилии, воспринимаются более известными и выдающимися. По статистике, опрошенные выбирают их как более достойных премий на 14% чаще.

Женщина-лауреат по физике №3

Стриклэнд получила Нобелевскую премию будучи младшим профессором по физике – и это главное достижение. Женщина, добившаяся этого после всех преград на своём пути, которые отсутствовали у мужчин, на мой взгляд, достойна памятника.

Когда её спросили, каково это – быть третьей женщиной-лауреаткой на Нобелевскую премию, Стриклэнд ответила, что сначала она поразилась, как мало женщин получали награду: «Хотя, полагаю, мы живем в мужском мире, так что неудивительно наблюдать большинство мужчин и здесь».

Мужской мир был историей науки. Надеюсь, преодоление системных и скрытых предубеждений в точной науке не позволит ждать ещё полстолетия до появления новой женщины-лауреатки Нобелевской премии. Я жду дня, когда награждение женщины самой престижной премией привлечёт внимание к её исследованиям, а не к её полу.

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