Можно ли пить много воды? – совет врача

Как сохранить водный баланс в организме и не переборщить с количеством воды

Водный баланс – важный аспект здоровья. Действительно, обезвоживание негативно сказывается на нашем самочувствие, ухудшает когнитивные способности, провоцирует головную боль, нарушает работу многих органов, а восполнение водного баланса решает этот вопрос. Но сработает ли этот принцип в обратную сторону? Если мы будем пить больше?

Увы, это не так. Чрезмерное употребление жидкости не влияет на снижение риска заболеваний (данные анализа наблюдений на 120 тысячах участников на протяжении 10 лет). Избыточная вода даже не будет способствовать увлажнению вашей кожи. Кому же верить и как рассчитать количество воды, раз это величина изменчивая?

Так, она зависит от массы тела, количества натрия в еде, вида пищи, температуры, влажности воздуха, одежды, физической активности и ряда других факторов. Но у нас есть свой механизм регуляции водного баланса – жажда. И простой способ ее использовать – метод тестового глотка.

Он заключается в следующем: держите возле себя бутылку. Если вы вдруг почувствовали жажду (или вам показалось, что это жажда), то отпиваете один глоток и останавливаетесь. Если вы почувствовали удовольствие, и жажда стала более выраженной, то пьете в удовольствие, пока чувствуется жажда. Если первый глоток «не идет», то следует отставлять бутылку и возвращаться к ней позднее. Самое главное – почувствовать эмоцию после первого глотка.

Ключ к правильному использованию этого в общем очевидного метода, – умение прислушиваться к сигналам собственного тела, осознанность.

Текст публикуется с разрешения автора

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