Море абсурда. Рецензия на комедию Дэдпул-2

Новый Дэдпул меняет режиссера, но грамотно развивает сильные стороны оригинальной картины

Собрав миллиардную кассу на эпичном финале команды Мстителей, боссы Marvel резко меняют тон и окунают фанатов в бурный поток сознания альтернативно одаренного персонажа в красном трико. Ставка, сделанная на второстепенного героя вселенной Людей Икс, сыграла уже второй раз. И Райан Рейнольдс в роли Дэдпула пока еще медленно, но настойчиво занимает место лидера зрительских симпатий.

В 2016 году первый Дэдпул обратил на себя внимание непринужденным общением с плохишами, пошлым юмором и прямым обращением к кинозалу. Он оказался глотком свежего воздуха в затхлой атмосфере противостояния донельзя серьезных Мстителей и дышавших им в пупок DC. Фильм собрал со всемирного зрителя $ 780 млн. И приказал ждать сиквела.

Режиссер первой серии Тим Миллер отправился перезагружать мир Терминатора, поэтому режиссерский стул занял Дэвид Литч. Перед Дэдпулом он приложил руку к обоим Джонам Уикам с Киану Ривзом и Атомной блондинке с Шарлиз Терон. А еще годом ранее успел обкатать “красноштанника” в короткометражке Дэдпул. Никаких добрых дел.

Актерский состав был сохранен и преумножен. К обязательному Райану Рейнольдсу, Морене Баккарин (Ванесса), Стефану Каличичу (Колос) и Бриане Хильдебранд (Сверхзвуковая Боеголовка) добавился тяжеловес Джош Бролин (Танос из Мстителей, здесь – Кейбл), Зази Битц (фартовая Домино) и молодой, но уже дерзко подающий надежды Джулиан Деннисон (огненный Рассел).

Дэдпул развлекает аудиторию взрослым юмором на грани фола

Команда сценаристов во главе со все тем же Рейнольдсом осталась без изменений, поэтому сиквел – это тот же оригинал, только с прокачанными скиллами. Создатели умело вычленили из первенца самый сок и, не стесняясь, его приумножили. Насмехаясь над всеми законами геройского кино, Дэдпул развлекает аудиторию взрослым юмором на грани фола и сыплет таким количеством “пасхальных яиц”, что недавний спилберговский Первому игроку приготовиться отдыхает. Если включить критическое мышление, можно отметить периодически зашкаливающий градус неадекватности повествования. Но стоит помнить, что нарочитый абсурд, местами доведенный до гротеска, – одно из главных преимуществ фильма.

Грамотный маркетинг картины и приколы местных переводчиков напускают туману, за которым трудно (но все же реально) разглядеть недостатки ленты. А таковых, несмотря на старания создателей, избежать не удалось. В хронометраж фильма режиссер и его команда вложили слишком много событий, в результате чего Дэдпул-2 болеет сюжетной аритмией, а мотивация героя Джоша Бролина будет понятна только истинным фанатам Людей Икс, читавшим оригинальные комиксы.

Но, несмотря на мелкие недочеты, второй Дэдпул однозначно рекомендуется к просмотру.

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