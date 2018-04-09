Молчание – золото. Рецензия на триллер с Эмили Блант Тихое место

Фильм с претензией на атмосферность, но большим количеством сюжетных дыр

Если Майкл Бэй взялся продюсировать фильм ужасов, то зритель вправе рассчитывать на зло воистину вселенского масштаба. Но после просмотра ленты закрадывается мысль, что именитый голливудский мастер четко разграничивает фильмы для заработка (а-ля дойная корова-франшиза Трансформеры) и кино для души. Как, например, Тихое место.

Это история семьи, которая после атаки инопланетян на Землю пытается выжить в одиноко стоящем средь кукурузных полей доме где-то в американской глубинке. Семейство состоит из отца (Джон Красински, он же по совместительству еще и режиссер), мама (Эмили Блант, известная по картинам Сикарио и Девушка в поезде), сестра (Милли Симондс – в быту и в кино девушка слабослышащая) и брат (Ноа Джуп из Субурбикона). Был еще один маленький братик, но команда творцов пожертвовала им еще в трейлере во имя нагнетания жути и привлечения народных масс в кинозалы. Раса инопланетян отличается обостренным слухом, и это вынуждает участников семейства общаться языком жестов, а зрителя приговаривает к полутора часам тишины.

Тихое место снято с претензией на атмосферность. Бэйевский размах сведен к рваным газетным заголовкам, намекающим, что нашествие — это планетарная катастрофа. За все прочие аспекты режиссуры отвечает Джон Красински, который ранее был замечен в режиссерском кресле сериала Офис и фильма Холлеры. Обе работы повествуют об относительно замкнутых пространствах (офисе и захолустном городишке соответственно). Так что и в Тихом месте очень ограниченный перечень локаций.

Красински удерживает внимание зрителя тишиной. Оставляя где-то за горизонтом атакующие силы землян и эпичные битвы с поналетевшими, он погружает аудиторию в атмосферу беспросветного молчаливого затворничества четырех человек. Преподает зрителю краткий курс языка глухонемых и азы физиогномики. Умело бросает героев в обстоятельства, где только неимоверной силой воли удается подавлять свой голос. И даже радость будущего материнства превращает в ужас выживания. Словом, делает все, чтобы заплативший за билет на полтора часа стал членом семьи и осознал, что настоящая любовь проявляется только в экстренных ситуациях, когда встает жестокий выбор между собственной жизнью и судьбами дорогих людей.

Тихое место грешно назвать бессмысленным ужастиком. Здесь тот редкий случай, когда нелицеприятные сцены обусловлены внешними обстоятельствами. Не изобилуя излишним натурализмом, фильм провоцирует зрительскую рефлексию.

Недочеты делают Тихое место откровенно скучным и предсказуемым фильмом

Вместе с тем, Красински не сумел покинуть зону комфорта своего жанра, наделив ленту клишированными ходами вроде резких громких звуков. А в совокупности с несколькими сюжетными дырами и местами излишне плавным повествованием, все эти недочеты делают Тихое место откровенно скучным и предсказуемым фильмом, заставляют искренне радоваться его полуторачасовому хронометражу.

Тихое место могло бы навязать конкуренцию Прибытию Дени Вильнева. Но та картина, помимо философского подтекста, способна порадовать еще и визуальными спецэффектами, которых не хватило в работе Красински. Что особенно прискорбно, с учетом задействованного в проекте Майкла Бэя.

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