Мой большой автотрип по Америке. Блог путешественника

Америку лучше всего рассматривать из окна автомобиля, а покупать билеты на желаемые развлечения необходимо заранее

Путешествие на автомобиле — это лучший способ увидеть Америку. Подъезжая к огромному мегаполису, успеваешь рассмотреть близлежащие маленькие города. Недалеко от заповедника можно устроить кемпинг, а в пути слушать музыку, рассекая по хайвею на кабриолете, как в фильмах. Итак, начнем.

Нью-Йорк

Началось все с города, «что никогда не спит». Пешие экскурсии заняли у нас 2,5 дня — за это время мы успели многое увидеть. Меня поразила нерабочая эстакада, где местные жители высадили деревья, поставили лавочки и создали красивый парк. Вечером гуляли по Бруклинскому мосту и наслаждались закатом. Я задавался только одним вопросом: как инженеры и рабочие догадались в 1880-х годах построить его именно таким?

В Нью-Йорке я столкнулся с типичной для Штатов ситуацией — здесь большое количество людей в возрасте работают в сфере обслуживания. Во-первых, им самим так комфортно. Во-вторых, не всем финансовая ситуация позволяет встречать старость за вязанием носков и игрой в шахматы. А работодатели в свою очередь хотят поддержать у пожилых людей чувство собственного достоинства. Минус в том, что люди в возрасте часто все делают медленно — в этом я убедился, когда арендовал авто.

Ниагарский водопад

Ниагарский водопад — это настоящий «монстр». В день экскурсии мы сильно промокли — гуляли по оборудованным дорожкам прямо под «волнами». Дождевики выдают, но это не помогает — иногда брызгами окатывает с головы до ног.

Невозможно побывать на Ниагарском водопаде, не услышав легендарные истории о самоубийцах, которые прыгали с вершины, и авантюристах, пытавшихся выжить. Мы не стали экспериментировать, но идея о рафтинге по реке Ниагара промелькнула. Нас сразу предупредили, что это будет последний сплав в нашей жизни, поэтому пришлось отказаться.

Лос-Анджелес

Мировая столица шоу-бизнеса выглядит круто, когда там проходят фестивали, кинопремьеры, концерты и прочие мероприятия. Но звезды не ходя толпами по «Аллее славы» ежедневно, как принято считать.

В самом «городе ангелов» есть два интересных места — старейший кинотеатр, куда можно сходить на какой-нибудь фильм, и театр «Долби», в котором проходит церемония награждения «Оскар».

Один из самых красивых пляжей в округе Лос-Анджелеса находится в Санта-Монике. Мы устроили прогулку по побережью, кто-то даже успел искупаться. Понравилось в историческом центре города — его основали мексиканцы и создали небольшой музей из старого аутентичного домика.

Гранд-Каньон знаменит благодаря своему мягкому свету и теплому оранжевому оттенку скал

В Беверли-Хиллз практически нет дешевых домов — здесь живут знаменитости.

Лас-Вегас

Это не первый мой визит в «неоновый город». За шесть лет с момента моего первого путешествия тут мало что изменилось, разве что построили три новых отеля в очень выгодных местах.

Из окон нашей гостиницы открывались виды на музыкальные фонтаны. Участникам нашей экспедиции понравилось в баффетах — в таких заведениях за 45 долларов пробуешь все, что угодно и сколько угодно: начиная от крабов и заканчивая необычными десертами.

В Лас-Вегасе полно развлечений: можно поехать в пустыню кататься на багги, потренироваться в мотострелковом клубе или побывать в парке аттракционов — главное, чтобы позволял тайминг и бюджет. Но едва ли не больше всего мне запомнилось шоу Cirque du Soleil.

Знаменитые каньоны США

Первым стал Гранд-Каньон — это впечатляющее место. Здесь ты можешь остаться наедине с собой и своими мыслями — даже связь не ловит. Мы встретили закат прямо возле обрыва — сидели над пропастью и смотрели на догорающие лучи солнца.

Каньон Антилопы вживую выглядит намного интереснее, чем на фотографиях. Долина знаменита благодаря своему нежному мягкому свету и теплому оранжевому оттенку скал. Вместе они создают идеальную обстановку для фотосессий. Тут разрешены экскурсии только с гидом — местами в Антилопе очень темно и легко заблудиться. Нам повезло, что мы попали не в сезон дождей — в противном случае каньон был бы затоплен и закрыт для посещения.

Долина смерти и национальный парк «Секвойя»

Долина смерти — одно из самых жарких мест планеты. Сначала мы не знали, стоит туда ехать или нет, но все же любопытство взяло верх. И мы не пожалели. Со смотровой точки открываются виды на разноцветные горы. Погуляли по солончаку Бэдуотер — он похож на пчелиные соты.

Когда читаешь или слышишь где-то о «больших деревьях», проникнуться довольно сложно. Но когда перед тобой лежит огромная секвойя, в которой сделали дыру, чтобы сквозь нее могли проехать машины, восприятие меняется.

Мы побывали у подножия легендарного «Генерала Шермана» — его высота 83 м, а окружность ствола — 33 м. Каждый год ширина дерева увеличивается на 1,5 см. Когда в 2006 году ветвь диаметром около 2 м упала, то оставила крупную вмятину на дороге. Перед тем, как покинуть «Секвойю», мы хотели собрать шишек и забрать их в Украину. Но в итоге привезти сувениры удалось не всем — они просто не влезли в чемодан.

Заповедник Йосемити и Долина монументов

В Йосемити гулять можно очень долго — заповедник огромный. Лучшие панорамы на парк видны с Глейшер-Пойнт. До этой точки мы добирались 1,5 часа. Ощутили своеобразный контраст — ехать туда было жарко, а с вершины открывались пейзажи на заснеженные пики гор. Наша машина перемещалась на летней резине, но дискомфорта это не доставило.

Долина монументов понравится тем, кто всегда мечтал посмотреть на типичный Дикий Запад, как в вестерне «Хороший, плохой, злой». Рыжие скалы посреди пустыни и бескрайние просторы — только и ждешь момента появления перекати-поля.

Когда едешь на машине, горы заметны не сразу — сначала одна, затем вторая. И через некоторое время они превращаются в удивительные природные композиции.

Сан-Франциско

Все знают об одной из главных достопримечательностей Сан-Франциско— канатном трамвае. Мы прокатились в нем стоя, но так и не поняли, кому и как платить — проехались «зайцем». Вообще это веселый «аттракцион» — дистанция между встречными трамваями крайне мала, людей внутри много, ты только и думаешь: «А не врежемся ли мы сейчас?».

Алькатрас — остров-тюрьма, самым знаменитым заключенным которого был Аль Капоне в 1934 году. Внутреннее наполнение поражает: темные, грязные, крохотные и холодные карцеры. Заключенных особо не баловали — давали кров и пищу, а посещение библиотеки или украшение помещения (насколько это возможно) считалось большой привилегией. Попасть на экскурсию в музей можно и ночью, но для этого нужно заказать билет за несколько месяцев.

Пирс 39 — место колоритное. Здесь с 1989 года живут морские котики, и никто не знает о причинах их миграции. Власти провели реконструкцию причала и сделали все возможное, чтобы животные чувствовали себя уютно и в безопасности.

Мы гуляли по легендарному мосту Золотые Ворота — тут особая атмосфера. Понравились виды с площадки Виста-Пойнт — залив плавно превращается в океан, а над ним возвышается «тропа» золотоискателей.

Советы:

Рассчитайте бюджет и составьте точный план путешествия. В таком случае неожиданные расходы не испортят общее впечатление от страны. Если едете в США за развлечениями, поезжайте в Лас-Вегас. Там найдут, чем удивить даже тех, чья стихия — вечеринки и веселье. Бронируйте заранее все. Мы не попали в Universal Studios, потому что нужно было либо купить билет за месяц, либо стоять в огромной очереди. Определите, куда вы больше всего хотите, и заказывайте как можно раньше. Будьте готовы, что ожидания немного расходятся с реальностью. Каньон Антилопы в действительности в разы красивее, чем на фото. А вот Лос-Анджелес далеко не такой яркий, как в кино. Хорошо продумайте одежду для прогулок и треккинга. У Ниагарского водопада мокро, в Долине смерти жарко, а на Глейшер-Пойнт прохладно. Куда бы вы ни поехали, обдумайте, что наденете — так избавитесь от лишнего дискомфорта. Арендуйте авто. Если путешествие включает более, чем три туристических пункта, авиаперелеты вас разорят. В идеале поезжайте с группой, так аренда машины обойдется значительно дешевле, а гиды сделают скидку на экскурсии из-за количества людей. Следите за сезонностью. Во всех местах было разное количество туристов — мы ехали не в пик сезона. Да, трава уже не такая сочно-зеленая, но летом на некоторых локациях безумно жарко — особенно в Долине смерти.

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