Мои покупки в Украине и США. Американец – о жизни в Киеве (часть пятая)

В США покупки делать легко и весело, а в Украине этот процесс может превратиться в кошмар

Если Соединенные Штаты – рай для тех, кто любит потреблять, то Украина ковыляет где-то в хвосте.

Если украинец, вероятно, переехал бы в США, стремясь приобрести все те вещи, который прежде были ему недоступны, то на меня освежающе подействовало обратное – жить и приобретать мало в Украине.

Пожалуй, сейчас я обладаю даже меньшим количеством вещей, чем будучи 15-летним.

Я стараюсь очищать жизнь от вещей, которые мешают двигаться вперед. Это помогает чувствовать большую свободу. К тому же в Украине мне много не нужно.

В этом есть что-то освобождающее. Позвольте объяснить.

Нельзя сказать, что в Украине чего-то не хватает – я могу найти практические все (кроме сальсы к яйцам на завтрак, так что кто-нибудь, пожалуйста, подскажите, где ее можно купить). Но дело в том, что потребительская среда в Украине абсолютно иная.

Здесь опыт покупки может превратиться в безжалостный кошмар. Всегда есть равные шансы встретить такого сотрудника магазина, который будет тебе рад, или такого, который окинет тебя подозрительным взглядом агента КГБ, будто ты отравил его любимого попугайчика. Того, что вроде бы доступно онлайн, может не быть в наличии. А заказ, который так сильно нужен, застрянет где-то на шесть недель.

Большинство повседневных разговоров в Америке вертится вокруг покупок

А есть магазин Metro – абсолютная катастрофа. Помню, в первое посещение искал там тарелку и вторую нашел в полукилометре от первой. Организация пространства была отвратительной, пришлось провести там несколько часов. В том затуманенном покупательском состоянии сознания мне даже показалось, что в голове произошло замыкание. Нечто подобное я испытывал, когда потратил день на поиск блокнота.

Америка мастерски делает потребительский опыт веселым, легким и непринужденным. В случае с Amazon всего секунды отделяют вас от выброса в мозг допамина, вызванного простым кликом и появлением заказа у порога – что, скорее всего, произойдет в тот же день. Если вещь не подошла, ее легко вернуть. Я знаю многих людей, среди них и я, которые возвращали абсолютно все, что только можно представить. Должен признать, это очень удобно. Однако, если себя не контролировать, то в ментальном пространстве может появиться опьяняющая, но серьезная пробоина.

Большинство американцев не осознают, как много потребляет ежедневно, пока не оставит все, не съездит в место вроде Украины и не вернется назад. И хотя по американским стандартам я потребляю мало, живя в Киеве, все же заметил некоторые поведенческие изменения.

Например, в США я никогда не мыл и не использовал заново пакеты на застежках. Никогда не развешивал сушиться одежду, но отправлял ее в сушильную машину. Мусорные ведра в моей киевской квартире поместились бы в кукольный дом приличных размеров, но мне их хватает. Одна из причин состоит в том, что упаковки здесь меньше. Это значит, что мой холодильник меньше, поэтому кухня не должна быть огромных размеров, а это значит, что квартира не должна занимать слишком большую площадь, следовательно, не нужно отапливать слишком большое пространство. Помножьте это на прочие сферы жизни, и все сложится в большой паззл.

Я помню, как впервые зашел в магазин сети здоровой еды Эко-Лавка и подумал: “Здесь ничего нет”. Теперь, заходя туда, я вижу очень много – изменилась моя перспектива.

Нельзя уйти от того факта, что в определенной степени все мы являемся продуктами нашего окружения. Маркетинговая машина, подстегивающая потребление в США, агрессивна. Она глубоко проникла в ткань культуры и ее мыслительные установки. Для многих американцев существование – это постоянная битва со временем, поэтому все, что поможет сэкономить несколько секунд, воспринимается как выигрыш – отсюда сушильные машины и выброшенные пакеты на застежках.

Несколько факторов уберегают украинцев от бесконечного бега внутри потребительского колеса. Культура не поощряет их превращаться в стервятников, которые ищут постоянных доз допамина от покупок, заполняющих пустоту (по крайней мере, здесь не такого сумасшествия, как в Америке). Причина в экономике и в том, что кредит получить сложней. Мне также не кажется, что избыточное потребление столь же глубоко вплелось тут в ДНК культуры, как это произошло в США.

Большинство повседневных разговоров в Америке вертится вокруг этой темы: покупка, продажа и апгрейд вещей, да и вещи сами по себе. Все вращается вокруг материального. В Украине разговоры, как мне кажется, меньше касаются темы покупок, но больше – философских вопросов жизни. По крайней мере, так было с теми людьми, которых я встречал.

Нельзя отрицать того, что невозможность позволить себе желаемую жизнь и приобрести необходимое для комфортной жизни, есть везде. Но гораздо меньше мы осознаем, что реальность, когда обладание слишком большим количеством вещей, давящая необходимость совершать покупки и постоянная потребность что-нибудь апгрейдить, становится бременем и приносит свой набор вызовов.

Я не из тех, кто говорит, что материализм – это плохо. И я люблю вещи. Хочу лишь сказать, что вырос в среде чрезмерного материализма, и обнаружил, что меньше – значит больше. Меньше времени на починку и поддержку состояния вещей – это больше времени для мыслей и работы над собой, больше времени делать, что хочется, больше свободы в голове.

Издалека американское потребление выглядит отлично, но многое, что с ним связано, слишком переоценивают. По моему мнению, вы ничего не теряете без игры в избыточное потребление, свойственное США. В Украине меньше – значит больше.

Теперь Питер живет в Киеве и продюсирует видео об Украине. Один из самых известных роликов Fish out of water – о его жизни в украинской семье в селе Осипенко. Больше о жизни Питера можно читать в Facebook или на его сайте petersantenello.com и следить за ним в Instagram.

Следующая часть истории Питера будет опубликована в разделе Мнения. Следите за обновлениями.

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