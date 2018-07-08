Мои пять любимых городов Украины. Блог Маши Ефросининой

Я объехала всю Украину, и эти пять городов отпечатались в сердце навсегда

С Киевом у меня сложные отношения. Я живу здесь уже 22 года. Вначале его объятия были жесткими, затем – теплыми. Этот город не будет входить в эту “пятерочку”, хотя я, конечно, считаю его своим вторым домом.

№1. Одесса

Я родом из Крыма, из морского города. Когда переехала в Киев, то первое время дико не хватало моря – снились сны, будто открываю форточку и вдыхаю запах Черного моря, как и происходило всю мою жизнь до переезда в столицу. Одесса для меня – это единственный украинский город сегодня, куда я могу вернуться, чтобы подышать родным воздухом.

Одесса – это праздник, улыбчивые, очень не похожие на других люди. Одесса – это вкусная еда и много друзей. Я ездила туда и с мужем, и с подругами, и сама. Этим летом собираюсь отвезти туда детей на какие-нибудь выходные. Особенно Одесса прекрасна, когда у тебя нет никаких шансов поехать в отпуск, как это происходит со мной в этом году.

№2. Львов

Львов совершенно противоположен Одессе, но по-своему гостеприимен. Более душевного и открытого города я не припомню.

Одна из наиболее памятных для меня историй – это Рождество во Львове, когда мы отправились туда с мужем и дочкой в 2015-м году и попали в самое сказочное и настоящее Рождество из виденных мной. Все происходило на улице, где гуляли вертепы, показывали представления, глинтвейн лился рекой, а день сменял ночь. Это была настоящая рождественская сказка.

Одесса и Львов – города очевидные. Но вот третий город – вы вряд ли ожидаете здесь увидеть.

№3. Луцк

Последние два года я много езжу по Украине, устраивая встречи для женщин под общим названием Ты у себя одна. Во время этих встреч я рассказываю свою историю. И вот когда недавно мы ехали с такой встречей в Луцк, за 60 км до город у меня начались невероятные боли в правом боку. Я увлекаюсь анатомией и здоровым образом жизни, поэтому сразу поставила себе диагноз – аппендицит. И предположила, что есть вероятность умереть прямо тут, ведь куда ни посмотришь – везде поля с пасущимися коровами.

Я позвонила врачам в Киев, и они сказали ехать к их знакомым коллегам в Луцке. Получив адрес, я поняла, что это вовсе не частная клиника, а областная больница. Меня встретили два красивых доктора, которые все время шутили. Предложили перейти со мной на русский, на что я ответила, что в украиноязычной среде всегда практикую украинский. Те сказали, что с аппендицитом все хорошо, но, если хочу, меня могут разрезать, чтобы я недельку полежала и выучила украинский. Обожаю людей с чувством юмора.

Выяснилось, что причиной проблемы была сказавшаяся на почках разница воды и еды между Украиной и Мексикой, откуда я незадолго до того вернулась. Ничего страшного со мной не происходило. Спустя три часа я уже смогла выйти на сцену. Луцкие врачи так бережно, нежно и открыто спасшие, давшие не только укол, но и уверенность, что все будет хорошо, останутся в моем сердце навсегда.

Кстати, лечение, которое они мне посоветовали, часто хочется практиковать и без явных на то причин. Это горячая ванна и небольшая рюмка коньяка.

№4. Харьков

Это один из немногих городов, где я бывала чаще всего в Украине и бесконечно работала. Там есть Площадь Свободы – крупнейшая в Европе, на которой постоянно устраивались концерты и празднования. И это были самые яркие события на моей гастрольной памяти.

Харьков породил практически всех обладательниц титула Мисс Украина

Харьков – город, который породил практически всех обладательниц титула Мисс Украина. Там действительно невероятное количество красивых девушек, а красоту я люблю.

Когда нахожусь в Харькове, понимаю, почему он был первой столицей Украины. Там есть правильная крутизна, особый стержень. Там очень много талантливых людей и стратапов. Очень модный и прогрессивный город.

№5. Керчь

Этот город был и остается украинским – моя родная Керчь. Там я родилась, жила в невероятной любви родителей, видела, как появилась на свет сестра Лиза. Там случилось все самое прекрасное в моем детстве и юности. Там случился прекрасный морской воздух и вид моря в пяти минутах ходьбы от дома на переулке Майском. Там я влюбилась впервые, впервые пережила серьезные травмы. Там были мои первые успехи, золотая медаль. Там похоронен мой папа, но, к сожалению, попасть туда я сейчас не могу. Поэтому теперь это боль и надежда на то, что я смогу снова там побывать, побродить по любимым переулкам и паркам.

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