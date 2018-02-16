Мир будущего: забудьте о конкуренции. Блог Дариуса Фору

В прошлом людей можно было заинтересовать лишь зарплатой, теперь им важен уровень счастья

Если вы думаете, что должны соревноваться за лучшие позиции на рынке труда, вы ошибаетесь так же, как ошибался когда-то я.

Мысль о соревновании встроена в наши умы. Мы верим, что должны конкурировать за места. Если кто-то получает работу, значит, мы уже не можем получить такую же. Если компания занимает определенную долю рынка, значит, вы должны с ней соперничать, чтобы заполучить часть их доли.

По крайней мере, именно об этом говорят все советчики. Этому учили меня в бизнес-школе. Все мое образование было построено на конкуренции с другими бизнесами. Практически каждая бизнес-книга, которую я читал, также говорит о том, что бизнес – это соревнование.

Они не могут ошибаться.

Но когда вы соглашаетесь с тем, что необходимо конкурировать с другими бизнесами или людьми за деньги, работу или внимание, вы ограничиваете собственное мышление.

Вместо этого, стоит научиться мыслить широко. Воллес Воттлс, один из первых авторов, писавших о развитии, сформулировал это лучше всего:

«Избавьтесь от мыслей о соревновании. Вы должны создавать, а не конкурировать. Не отбирать что-либо у других».

Главная ошибка традиционных мыслителей от бизнеса – верить в то, что предложение ограничено. Но это не всегда так. Даже если бы и было так, то мыслить так вредно.

Думаю, большинство людей – предприниматели и сотрудники – боятся, что кто-то их переплюнет. Правда? Мы боимся, что потеряем клиентов, бизнес, контракты, внимание. Нами движет страх потерять все то, ради чего мы так усердно работали.

Но дело в том, что страх порождает страх. Когда вы боитесь, что не сможете расти, знаете, что происходит? Правильно, вы перестаете расти.

Жизнь разнообразна.

Если взглянуть на историю, выяснится, что человечество всегда двигалось вперед. Конечно, случались времена войн и экономических спадов, но мы всегда восстанавливались и развивались.

Поэтому, если вы ожидаете, что мировая экономика перестанет расти, вы буквально спорите с целым человечеством. Я в это не верю. Люди всегда находят способ выживать и процветать. Это то, чем мы занимаемся.

Нужно верить, что живешь в мире изобилия. Возможностей и богатств хватит на всех. Просто не позволяйте себе думать, что у вас не получится. Это совершенно ни к чему не приводит.

Если вы не можете найти свой карьерный путь, создайте его.

Вы знаете, что жизнь непроста. И найти карьеру, которая удовлетворяла вас как финансово, так и умственно, довольно трудно. Миллионы людей сталкиваются с этой проблемой. Но дело в том, что многие из них просто ограничивают собственное мышление, предполагая, что не могут создать свой путь.

Так же, как предприниматели и компании должны создавать свое место на рынке, так и людям стоит создавать свои карьеры.

Недавно я познакомился с «управляющим по вопросам счастья» в компании, не связанной с технологиями. Это довольно необычно. Я провел небольшое исследование и выяснил, что первым «управляющим по вопросам счастья» стал в 2003-м Рональд Макдональд.

После этого технологичные компании взяли это на вооружение. Такой человек отвечает за счастье и благополучие сотрудников. Я также читал, что Тони Шей, CEO компании Zappos, является защитником счастья подчиненных.

Но проблема в том, что традиционные компании считают такую позицию бредом.

Не сосредотачивайтесь на ограниченности ресурсов и словах скептиков

Нетехнологичная компания, которую я перед этим упомянул, также когда-то так думала и не имела такой позиции в штате. Но потом они просто ее создали.

В прошлом лидеры верили, что единственная причина, по которой люди захотят на вас работать, это деньги. Чем больше денег вы можете предложить, тем лучших сотрудников получится привлечь.

Для кого-то это по-прежнему работает. Но больше денег – не всегда лучше. Многих людей больше интересует, хорошо ли им на работе, чувствуют ли они, что их ценят, счастливы ли они.

Не важно, что говорят другие. Если вы во что-то верите и если можете создать ценность, действуйте. Всегда найдутся люди, которые скажут что-то вроде «это никому не нужно», «ты занимаешься черти-чем», «ты просто тратишь время попусту».

Не слушайте их. Пускай они погружаются в собственное ограниченное мышление. Вы, тем временем, создавайте, создавайте и еще раз создавайте.

Возможностей в этом мире хватит на всех. Проблема лишь в том, что большинство людей не используют возможности.

Если вы хотите построить определенную карьеру, создайте ее. То же касается бизнеса. И не сосредотачивайтесь на ограниченности ресурсов, словах скептиков или любых других причинах, по которым вам не стоит что-то делать.

Научитесь мыслить широко. Ведь перед вами может оказаться столько возможностей, что вы не будете знать, что с ними делать.

Перевод НВ

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