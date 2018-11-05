Миллениал – инструкция по применению. Как работать с поколением Y?

Для каждого поколения есть свои секреты эффективной работы, которые нужно знать при управлении коллективом

В нашу команду приходят люди разного возраста и поколений, у каждого свои ценности и видение жизни. В описаниях самого популярного на сегодняшний день поколения – миллениалов – десятки трактовок, в которых легко запутаться. Только в Google вы найдете более сотни ресурсов и статей о них и работе с ними. Опираясь на свой опыт, решила структурировать все, что знаю о нас с вами: да-да, я тоже миллениал.

Рожденные в период с 1980 по 2000 годы, миллениалы или поколение Y (а я как раз из их числа), внесли свои коррективы в правила ведения бизнеса, и с этим нужно считаться. В глазах представителей других поколений игреки – словно безумный ветер, врывающийся в вашу жизнь. Если говорить о моих ощущениях, то работать с миллениалами – все равно что учить иностранный язык, который очень похож на родной. Вроде все понимаешь, но описать словами не можешь. И здесь нужно искать варианты. Нужно учиться смотреть на мир другими глазами, не забывать о собственных ценностях, совмещать самые странные ингредиенты в работе, чтобы в результате получить желаемый продукт.

Миллениалы уже привнесли много нового, интересного и полезного в нашу жизнь. Вы замечали, что уже научились комфортно жить в бурлящем потоке постоянной информации и легко удерживаете внимание «трех экранов»? Это когда нам уже недостаточно просто смотреть телевизор, мы в это время еще и пролистываем ленту социальных сетей на планшете и отвечаем на сообщения в смартфоне. Те, кто ведет свой бизнес, создает специальные пространства в своих офисах, так называемые зоны отдыха с удобными ковриками, мягкими пуфами, чаем и плюшками. А все это ради нас – креативных максималистов – миллениалов, которые высоко ценят приятную рабочую атмосферу, расслабленность и комфорт. И все это дает свой результат, если за миллениалами, что называется, присматривать и направлять в нужное русло.

Не держите миллениала в четырёх стенах рабочего процесса

Мы способны трудолюбиво генерировать креативные идеи, создавать с нуля крутые проекты, улавливать новейшие тренды и выдавать готовые решения. Однако важно помнить и о том, что игреки – это студенты краткосрочного периода: воркшопы, тренинги, вебинары им по плечу, а вот в долгосрочном и методичном обучении они пасуют. Именно поэтому вам, как руководителю и представителю другого поколения, важно не пожалеть вложений в выстраивание процессного бизнеса и стратегических, финансово обоснованных планов развития, а также продумать способы «подружить» разные поколения, работающие на вас.

Кстати, о дружбе. Здесь важно учитывать еще одну особенность миллениалов: вопреки нашей кажущейся общительности и присутствии в сети 24/7, мы зачастую страдаем от чувства одиночества. Многие эмоционально поверхностны, мы стараемся избегать глубоких чувств, а все потому, что боимся страдать. Такие люди заменяют все это пиковыми эмоциями, всплесками адреналина от экстремального спорта, например. Но это, конечно, не заполняет пустоту в душе. Именно поэтому вы, как руководитель компании, можете подумать над неформальным живым общением ваших сотрудников на выездных ретритах и корпоративах, только делайте это креативно.

Опять же, лучше всех вам помогут с организацией подобного события сами миллениалы. Именно на таких мероприятиях можно достичь очень хороших результатов в плане взаимодействия и взаимообучения представителей разных поколений. Миллениалы получают шанс учиться быть профессионалами, учиться процессно подходить к задачам, не отказываться от наработок предыдущих поколений, вникать глубже в задачи, а представители старшего поколения смогут учиться быть смелее и креативнее.

Еще одно наблюдение касается мотивации. Здесь при использовании пресловутого метода кнута и пряника важно соблюсти тонкую грань. Миллениалы хотят всего и сразу, и нельзя обрезать им крылья, но в то же время нужно пытаться направить их по нужному течению. Уже сейчас я наблюдаю за тем, что теория «голубого океана» обретает реальные очертания в нашей жизни, и это происходит благодаря миллениалам. Появляются нестандартные бизнес-решения и форматы, как, например, салон красоты+бар, офисы-тренинг-центры-кафе, фестивали-коворкинги и так далее. Все это – идеи миллениалов, за что стоит делать на нас ставку.



В конце хотелось бы подвести краткий итог в любимой нами, миллениалами, манере.

Итак, «Миллениал – инструкция по применению»:

Станьте для него старшим другом, а не мамой-наседкой. Не держите его в четырёх стенах рабочего процесса. Помните, что миллениалу удобнее делать четыре задачи одновременно, чем одну комплексно. Миллениал – не значит «веселый клоун». У него есть чувства, и он может быть уставшим или расстроенным несмотря на позитивное мышление. Хвалите его минимум один раз в неделю, ведь он постоянно спасает мир. Уж поверьте!

Каждый день, каждый год мы берем сотни миллениалов, чудаков и мечтателей, на работу. Все, чему я учусь и о чем прошу своих коллег – это, требуя результата, ступать на их мечты помягче.

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