Миф о старости. Сколько на самом деле жили люди в прошлом?

Многие считают, что современность подарила нам более длительную жизнь. Но так ли это?

Очень часто в я встречаю сакраментальную фразу: «а вот в древности жили на природе, но в 40 лет умирали». Также бытует представление, что продолжительность нашей жизни радикально увеличилась. На самом деле это не так. Продолжительность нашей жизни увеличилась практически незначительно, но резко снизилась смертность, а это совсем разные вещи. Больше людей стали доживать до старости, но намного дольше люди жить не начали. Давайте разберемся, почему этот миф «средней температуры по больнице» возник и как он возник.

Хоть многие убеждены, что в античности жили по 35 лет, вы удивитесь, что еще в VII веке до н.э. Гесиод убеждал мужчин не жениться до 30 лет, так как они были еще для этого не готовы. Римляне разделяли это мнение: так в политику можно было пойти только после 30, а вот стать консулом римлянин мог только после 40. В древнегреческих законах было прописано, что на войну брали всех мужчин до 60 лет, а вот стать судьей могли люди только старше 60!

Сначала поговорим про продолжительность жизни в древности. Согласно исследованиям археолога Кристин Кейв, для людей, живших традиционной жизнью в 600-700 годах н.э. без современной медицины, наиболее распространенным возрастом смерти было 70 лет. Для примера рассмотрим три аспекта этого искажения.

Продолжительность жизни практически не увеличилась с античных времен

Причина первая – ошибки определения. Например, возраст одного из великих королей майя дважды был определен в 40-45 лет научными методами. Когда письменность расшифровали, прочитали годы жизни: 26 июля 615 — 28 августа 683. Майя не умели считать? Нет, ученые неправильно определяли возраст. Лишь в 2003 году удалось научно подтвердить истинный возраст Ханааба Пакаля и подтвердить надпись.

Вторая причина – это очень высокий уровень насилия. Мы сейчас живем в самое мирное время. Археолог Лоренс Кили, изучив смертность в конфликтах охотников-собирателей, вывел смертность на войне 15-60%. Если бы так воевали в ХХ веке, то потери в мировых войнах составили бы больше 2 миллиардов человек.

Третью причину – детскую сверхсмертность, вы можете сами увидеть в метрических книгах даже ХІХ века, она очень высока и поэтому сильно снижала ожидаемую продолжительность жизни. Как только проходили опасные детские годы, вероятная продолжительность жизни, например в викторианскую эпоху, была практически современной. Так, девочка в возрасте пяти лет имела ожидаемую продолжительность жизни 73 (смертность в родах), а мальчик – 75 лет. Даже если мы возьмем современные дикие племена охотников-собирателей, то вероятность дожить до 15 лет составляет 55%, но уже после 15 ожидаемая продолжительность жизни составляет 58 лет. А если охотники-собиратели преодолевают рубеж в 45 лет (не умерли в родах, не убиты в стычках), то живут еще 29 лет до 65-67.

Таким образом, если учесть всего три аспекта: ошибки определения, войны и детскую смертность, то мы увидим, что продолжительность жизни древних людей была ненамного ниже современной – и это практически без медицины. Ряд авторов уверены, что продолжительность жизни практически не увеличилась с античных времен. Это значит, что для значительного прорыва в увеличении продолжительности жизни нужны действительно революционные инновационные подходы.

Текст публикуется с разрешения автора

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