Между надо и хочу. Какой должна быть мотивация для достижения успеха

Вопросы мотивации и достижения своих целей волнуют многих людей. Кто-то «заряжается» мотивацией, кто-то уповает на планирование, кто-то отдается фантазированию

Ученые тоже изучают вопросы мотивации, причем делают это уже давно. Первые научные эксперименты по мотивации были проведены еще на животных и воспроизведены на человеке еще 110 лет назад, в 1908 году. Ученые Роберт Йеркс и Джон Додсон ещё в 1908 году установили, что для того, чтобы научить животных проходить лабиринт, наиболее благоприятной является средняя интенсивность мотивации (она задавалась интенсивностью ударов тока).

Сначала проводили на мышах, потом на шимпанзе и наконец на человеке. У животных ученые вырабатывали навык на различение темного входа в лабиринт от светлого. Правильный выбор входа в лабиринт позволял мыши добраться до гнезда, где было положительное подкрепление — мышь противоположного пола. В случае ошибки применялся удар током как наказание. Сила наказания варьировалась. В разных сериях вырабатывались дифференцировки различной степени сложности.

Исследования на людях показали такую же закономерность: слабая мотивация недостаточна для успеха, но и избыточная вредна, поскольку порождает ненужное возбуждение и стресс. В качестве экспериментального материала выступали задачи-головоломки, в качестве мотивирующего стимула — денежное вознаграждение (сумма награды сначала ничтожная, постепенно возрастала до весьма значительной). Обнаружили, то за чисто символический выигрыш люди работали кое-как, и результаты были низкими. По мере возрастания награды росла и мотивация, улучшались и результаты.

Небольшой уровень стресса и активности полезен для запоминания

Однако в определенный момент, когда размер выигрыша достигал немалой величины, энтузиазм перерастал в возбуждение, и результаты снижались. Как и ожидали ученые, что слабая мотивация недостаточна для успеха, но и избыточная вредна, поскольку порождает ненужное возбуждение и стресс.

Закон Йеркса-Додсона гласит, что существует определенный оптимум мотивации, который можно установить экспериментально.

Оптимум мотивации – это такой ее уровень, при котором деятельность выполняется лучше всего (для данного человека, в конкретной ситуации). Существует разный оптимум мотивации для задач разной сложности. Для задач различной трудности максимальная результативность достигается: для сложных задач при слабой мотивации (при 2-3 по 10 бальной шкале), для средних — средней (около 5) и простых — высокой (7-8 и даже выше).

Одни ученые рассматривают этот закон через призму долговременной синаптической потенциации в гиппокампе и связанных с ним миндалиной и префронтальной корой. Оказывается, что активность гиппокампа и работа памяти имеет U-перевернутую связь с уровнем кортикостероидов. То есть избыток возбуждения снижает эффективность, равно как и полное спокойствие.

Но мне больше импонируют исследования, где изучается влияние уровня дофамина в префронтальной коре на когнитивные функции. Для префронтальной коры основными стимулирующими сигналами являются ветви мезокортикальной дофаминовой системы Если дофамина очень много, при сильном возбуждении или стрессе, то память и эффективность также ухудшаются.

Ученые установили, что зависимость эффекта дофамина от его концентрации в префронтальной коре носит перевернутый U-образный характер. Таким образом, для нормального функционирования префронтальной коры и рабочей памяти нужен некий промежуточный, не низкий и не высокий, уровень дофамина.

Существует мнение, что дезактивация префронтальной коры под действием стресса имеет приспособительное эволюционное значение. Ведь для принятия быстрых решений нужно отключить сознательную медленную часть мозга и активировать лимбическую систему. Наше поведение становится быстрым, автоматическим. В случае физической угрозы, это имеет важнейшее значение для выживания. Но вот для решения сложных задач совершенно не подходит, и накручивание себя может целиком отключить префронтальную кору (народное «сорвать башню»).

Заключение.

Важно не гнаться за мотивацией, а научиться определять ваш индивидуальный оптимум мотивации в конкретном деле. Накручивание себя «надо», «должен» и тому подобное может заметно снизить эффективность.

Для задач различной трудности максимальная результативность достигается: для сложных задач при слабой мотивации (при 2-3 по 10 бальной шкале), для средних — средней (около 5) и простых — высокой (7-8 и даже выше).

3. Небольшой уровень стресса и активности полезен для запоминания и повышает когнитивные способности.

4. Для тех, у кого в покое высокий уровень дофамина, негативная мотивация может быть эффективнее позитивной (т.к. делает уровень дофамина в префронтальной коре оптимальным). Восстановление чувствительности дофаминовых рецепторов важно для восстановления мотивации.

Текст опубликован с разрешения автора

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