Маленькие люди на войне. Рецензия на украинский детектив «Позывной «Бандерас»

Плюсы и минусы нового военного детектива про зону АТО

Вначале была «Гвардия». Дёшево и сердито.

Потом пришли «Киборги». Глубоко и драматично.

В году текущем вышел «Позывной «Бандерас».

Новый фильм Зазы Буадзе («Червоный») оставляет после себя очень неоднозначное послевкусие, так что «Киборги» могут не беспокоиться. Пальму первенства новейшего украинского исторического кино выхватить у них из рук не получилось.

Основной вывод, что напрашивается при выходе из кинозала, – мы свыкаемся с войной.

АТО (или теперь уже ООС) постепенно теряет значение «суть», понемногу превращаясь в декорации, на фоне которых разворачиваются уже порой тривиальные истории.

Это всё было пройдено в «рембах», «коммандах» и «крепких орешках» тридцать лет назад

«Гвардия» была состряпанной на колене натуральной агиткой с минимальным бюджетом. Но за пророческую фразу Алексея Горбунова «Вот и выросли новые герои!» ей простить можно было многое. В конце концов, именно из «Гвардии» вышел Ахтем Сейтаблаев, который в прошлом году создал тех самых «Киборгов». Его фильм копал глубоко. Имея мелкие недочёты, через своих персонажей он очень тонко вёл диалог со зрителем, заставляя последнего заглянуть в себя и дать, в первую очередь, себе же ответ, почему стоит сражаться за Украину. Отдельными плюсами в карму легли проработанный сценарий, операторская работа и командир Серпень в исполнении Вячеслава Долженко, который был стержнем всей ленты.

А теперь по Борщову. По «Бандерасу». Грузинский режиссер состряпал комплексное киноблюдо, многие компоненты которого по вкусу всем, некоторые – на любителя, а отдельные – откровенно слабые.

Плюс. Интрига

Несмотря на банальный сюжет (найти «крота» среди своих), команде сценаристов удаётся до определённого момента удерживать интригу с антагонистом. Разбрасывая по хронометражу ложные подсказки, они ведут зрителя и самого Бандераса от одного подозреваемого к другому, чтобы, в итоге, «кротом» оказался тот, на кого грешно подумать.

Минус. Нераскрытые персонажи

Если на детективную линию умения авторов хватило с головой, то на раскрытии героев они явно выдохлись. Вдохновения осталось ровно на одного второстепенного персонажа – сепара Леху. Это единственный герой, который за весь фильм переживает хоть какое-то развитие, сожалеет о выбранном пути, раскаивается и изливает в зал свои эмоции. Все остальные, включая протагониста и «крота» – это щербатые кусочки паззла, которые в принципе невозможно собрать воедино. Прошлого нет, мотивация не понятна, участие в событиях минимально.

Плюс. Операторская работа

По качеству картинки «Позывной «Бандерас» ни в чём не уступает «Киборгам», а «Гвардии» дает несколько кругов фору. В этом заслуга Александра Земляного, который работал вместе с Буадзе над «Червоным». Внимательный зритель может заметить пару косяков, вроде того, что при артобстреле дома взрываются изнутри, а не снаружи, но даже в таких эпизодах стоит отметить усилия оператора по сглаживанию логических шероховатостей.

Минус. Провисшая концовка

Снова вопрос к сценаристам. Достойный военный детектив после выполнения своей главной задачи – найти лазутчика – скатывается в третьесортный боевик «всех убью – один останусь», где на потеху зрителю неумные сепары по-македонски стреляют в неуязвимого главного героя, а он такой вытирает грязь с лица и на последней секунде перерезает красный провод. Это всё было пройдено в «рембах», «коммандах» и «крепких орешках» тридцать лет назад. Авторы уверены, что АТО проводится именно так?

Плюс. Игра Олега Шульги

Непонятный бэкграунд персонажа оставим на совести сценаристов, а вот самого Олега Шульгу стоит отметить за достойное поддержание образа армейского контрразведчика. В любой ситуации он спокоен, собран, деловит и в меру загадочен. Держится молодцом, как настоящий рыцарь плаща и кинжала. После сепара Лехи это второй герой, которому веришь.

Минус. Языковой вопрос

Этим недугом приболело несколько заметных украинских фильмов последних лет. И если ранние ленты 2014-2015 годов (вроде «Мира вашему дому») ещё можно было оправдать переходным периодом, то что сегодня заставляет снимать на русском, а потом переозвучивать на украинском, остается только гадать. Актёры говорят чужими голосами, шевеля губами невпопад. А с учётом региона и обстоятельств, о которых идёт речь в «Бандерасе», уровень непонимания такого подхода превышает все допустимые значения.

Итого.

Презрев общепринятые правила математики, в случае с «Позывным «Бандерасом» можно уверенно констатировать, что «плюс» на «минус» будет «плюс».

Да, у новой работы Зазы Буадзе хромая нога сценария, и логика порой берёт отгул за свой счёт. Однако вместе с этим, под свою историю авторы подкладывают базис, который не зиждется исключительно на противостоянии идеологий. По логике создателей, мы для себя уже однозначно решили, чью сторону и почему нужно принимать. А, значит, теперь пришло время в канву геополитических событий вписывать истории «маленьких людей», чьей движущей силой будет не только долг или приказ, но и давние сердечные привязанности. Противостояние идеологий и лозунгов уступает место борьбе человеческих натур со своими силами и слабостями.

И за такой подход «Позывной «Бандерас» получает уверенный «зачёт».

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