Магический сторителлинг. 7 правил создания историй на примере фильма "Фантастические звери и где они обитают"

Принципы сторителлинга от голливудских студий – это беспроигрышный вариант для разработки собственного контента

Умение рассказывать истории – это не прирожденная способность. Можно применять приемы и соблюдать некоторые «правила» сторителлинга. Тогда обязательно появится шанс, что ваш рассказ надолго задержится в сердцах слушателей, зрителей и читателей.

Соблюдать правила – лишь первый этап. Второй – их нарушать. Рассмотрим, к примеру, «Фантастических зверей и где они обитают» по сценарию Джоан Роулинг. На каких принципах основана история и как их использовать вне кино?

1. Введите персонажа, в котором зритель увидит себя

Благодаря такому персонажу легче открывать мир. Его знания ограничены тем, что известно зрителю. Поэтому все, что происходит с персонажем, основано на нашем опыте и наших ожиданиях.

В «Фантастических зверях» таким отражением зрителя является Якоб Ковальски. Он работяга, мечтающий превратить свое хобби в бизнес – открыть кондитерскую лавку. Он ничего не знает о магии и его удивление близко каждому из нас, словно если б мы впервые имели дело с чудесами. Такой персонаж помогает нам пройти весь путь. Поэтому он – замечательный главный герой.

Удивление – прямой путь в нашу память

Кроме того, именно из-за персонажа, который на нас похож, проще понять, как на нас повлияет продукт, услуга, как бы мы вели себя при таких обстоятельствах.

Если судить по Якобу Ковальски, то целевой зритель «Фантастических зверей» – человек с мечтой, стремящийся узнать больше и по-детски увлекающийся чудесами.

2. У каждого персонажа рассказа должна быть цель. Если цели нет – персонаж не дополняет историю

Прошли те времена, когда персонажи разделяли на хороших и плохих. За каждым действием, которое совершает даже неприметный персонаж, должна скрываться определенная цель. В результате история становится многогранной, полноценной и позволяет ей бытовать вне сюжета.

Чтобы проверить, есть ли у вашего персонажа мотивация, задайте вопрос: можно ли о нем создать отдельную историю? Если ответ категорически отрицательный, то стоит или подумать дольше над его целью, или вообще избавиться от персонажа.

В погоне за зрелищностью авторы фильмов порой забывают о мотиве. В «Фантастических зверях» он есть у всех: и у преступника Геллерта Гриндельвальда, а также в банкира, который отказал Якобу в кредите. К концу фильма мы уже четко знаем, какие цели у каждого главного персонажа.

Благодаря этому история становится нам ближе, мы будто «увязаем» в ней. Она живет в наших головах дольше. Именно это является целью сторителлинга.

3. Используйте детективные приемы и заставьте зрителя сомневаться

Иногда автор постоянно намеками указывает на убийцу, однако им оказывается кто-то другой. Это привычный прием в детективах, но его можно использовать не только там. Благодаря этой технике создается необходимый контраст. Чем больше мы верим в то, что нам говорит автор, тем больше будет наше удивление, когда мы узнаем правду. А удивление – прямой путь в нашу память.

В «Фантастических зверях» нам кажется, что загадка одна: в каком ребенке живет существо, повлекшее разрушения Нью-Йорке и убийство сенатора? И весь фильм нас запутывают, указывая не на того персонажа.

А потом оказывается, что загадка была не одна, а две. Когда фильм открывает вторую загадку, появляется много ответов, еще больше вопросов, а больше всего – сомнений. И конечно же, удивлений.

4. Историю продвигает не рассказчик, а действующие лица. Поэтому покажите персонажей во взаимодействии: так они будут развиваться лучше

Все основные моменты повествования не возникают сами по себе – их активизируют действующие лица. Никаких форс-мажоров – только последствия действий.

В «Фантастических зверях» этот прием используют еще лучше. Все основные персонажи развиваются, эволюционируют прежде всего во взаимодействии с героем, который представляет целевую аудиторию. И вся история запускается, поскольку этот персонаж действует. Таким образом зрители чувствуют, что они очень важны.

Историю запускает Якоб Ковальски, когда открывает чемодан Ньюта Скамандера и десятки удивительных животных устремляются в Нью-Йорк. Сотрудник Магического Конгресса США Тина Гольдштейн меняется, чтобы защитить своих друзей, среди которых и Якоб Ковальски. В начале фильма она напоминает бюрократа, а в конце – защитника справедливости. Магозоолог Ньют Скамандер в начале фильма говорит, что люди – самые опасные существа в мире. Но, прощаясь с Якобом, он назвал его другом. Сестра Тины, Квини, кажется пассивной и робкой, но именно она спасает главных героев из неловких ситуаций и нарушает важнейший закон – влюбляется в Якоба.

5. У каждого главного героя должен быть внутренний конфликт

Конфликт – это подпитка для героя, благодаря ему он развивается и меняется, из-за него он становится сильнее. Именно из-за конфликтов проявляются ценности персонажей. А ценности – это такие принципы, согласно которым зритель произносит фразу: о, это про меня.

Чтобы проверить, есть ли у вашего персонажа конфликт, задайте вопрос: почему ему трудно достичь цели? Если вы знаете ответ, то у вас есть конфликт. Если ответа нет, то персонаж не будет развиваться.

Конфликт Якоба Ковальски – это борьба между желанием обрести стабильность и исполнить мечту. Конфликт Тины Гольдштейн – борьба между желанием соблюдать закон и сделать мир более справедливым. Преодолевая эти конфликты, они развиваются и становятся сильнее. У других героев такие конфликты не слишком выражены – поэтому за ними наблюдать не особо интересно.

6. Основной конфликт истории должен быть интересным, чем просто борьба между хорошими и плохими

Во-первых, хороший и плохой – это субъективно. Во-вторых, это сторителлинг прошлого. Сегодня люди понимают, что кроме черного и белого есть миллионы оттенков.

Как выйти из этой ситуации? Когда рассказываете историю, покажите, против чего и за что ведет борьбу герой. В «Фантастических зверях» он борется не против злого волшебника. Герои защищают права живых существ на их права, как бы странно это ни звучало.

Когда мы формулируем основной конфликт таким образом, получаем неожиданные комбинации. Мы начинаем понимать, что «отрицательные персонажи» на самом деле защищают те же принципы, но другими методами. Видим неожиданные противостояния.

В «Фантастических зверях» наиболее неожиданный конфликт – между свободолюбивым волшебником Ньютом Скамандером и тихим запуганным Карденсом, который побаивается своей магии.

7. Демонстрируйте контраст и конфликт не только словами, но и цветом, и звуком, и стилистикой. Подходят все методы

Чтобы показать счастье, изображайте картинку яркой и красочной. В грустные моменты подойдут тусклые цвета. Кульминация должна быть громкой или, наоборот, – приглушенной.

Спокойные персонажи будут говорить длинными, полными фразами с большим количеством синонимов и эпитетов. Напуганные – обрывать фразы. Опасные – говорить кратко. Хорошие герои – провозглашать. Злые – обрезать.

В случае приближения опасности картинка станет багровой. Печального героя накроет синий свет. Радостную семью, скорее всего, покажут в пастельных тонах.

Авторы «Фантастических зверей» мастерски используют цвета, чтобы показать контраст между миром магов и немагов. Когда нам показывают главных персонажей – все яркое, много деталей. Когда видим семью Карденса, картинка резко тускнеет, становится серой и размытой.

«Фантастические звери и где они ибитают» – доказательство того, что привлечь и заинтересовать зрителей можно и без сложного сюжета, но с функциональными конфликтами, удивительными персонажами и хорошей картинкой.

Кстати, что более важно, их методы понятны и доступны каждому, кто хочет рассказывать основательные истории. Возможно, у вас не будет миллионных бюджетов, но всегда остается возможность рассказать историю с помощью персонажей, конфликтов, мотивов и удачно подобранных слов.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь