Лучшие витамины ранней весны. Блог Татьяны Годард

Если вы сделаете основой своего питания сезонные витаминные продукты, то навсегда забудете о простудах, плохом настроении и лишнем весе

Самое лучшее лекарство – это еда. Перестаньте быть рабами фарминдустрии и покупать аптечные витамины. В любом супермаркете и овощном рынке можно найти дешевые и вкусные продукты, которые укрепят здоровье, помогут сопротивляться вирусам, наполнят энергией и повысят настроение. А приятным бонусом станет красивое стройное тело.

Особенно важно укреплять иммунитет ранней весной, когда все устали от зимы и физически, и эмоционально. Благо, в нашем распоряжении немало натуральных, вполне доступных продуктов, в которых есть все, что нам нужно для здоровья. Проблема в том, что многие из этих продуктов мы просто не пробовали, а потому не знаем ни их вкуса, ни с чем их лучше есть, ни какую ценность они представляют.

Основное правило здорового питания – сезонность. Сейчас, например, пора корнеплодов. И это не только привычные нам свекла, морковь и картофель. О картофеле, кстати, вообще стоит забыть – в это время ничего, кроме крахмала и “пустых калорий” в нем нет. Он только перегружает желудок и пищеварительную систему. Ну, и увеличивает вес, конечно. Другое дело – корень сельдерея, пастернак, топинамбур, дайкон, а также другие виды редьки.

Например, дайкон – замечательный корнеплод, из которого можно приготовить множество вкуснейших блюд. Это та же редька со всеми ее полезными свойствами, но намного сочнее и слаще. Кроме того, она не содержит горчинки, из-за которой большинство не любит редьку. Дайкон – кладезь клетчатки, в нем много калия, кальция и пектина. Они нормализуют пищеварение, укрепляют иммунитет, сердце, сосуды, опорно-двигательный аппарат, другие жизненно важные органы и системы.

Дайкон также считается одним из наилучших продуктов для похудения, он очень мягко чистит кишечник, способствует его прекрасной работе. Из этого корнеплода можно приготовить вкуснейшие салаты. Один из моих самых любимых: дайкон с морковью, сладким перцем, сырыми тыквенными семечками и натуральным йогуртом. Очень вкусно сочетание дайкона с корнем сельдерея и зеленью, с тыквой и тыквенными семечками или грецкими орешками.

Полезен не только дайкон, но и все виды редьки: красная, белая, черная. Мне очень нравится белая снаружи и ярко розовая внутри: она очень сочная и сладкая. Во всех видах редьки много калия, кальция, магния, железа, фосфора, а также разных витаминов. А – положительно влияет на состояние кожи, повышает сопротивляемость к инфекциям, В1 – нормализует работу обмена веществ, полезен для мышц и нервной системы, В2 – поддерживает зрение, В5 способствует регенерации кожи. С – усиливает иммунитет, укрепляет сосуды, выводит токсины. Е, как известно, задерживает старение, а РР положительно влияет на состояние волос и кожи.

Горечь редьке придает очень полезное горчичное масло, которое, в частности, нормализующее работу желудочно-кишечного тракта. Редьку хорошо добавлять в салаты, и, чтобы минимизировать остроту, можно натереть на терке и дать немного отстояться, а употреблять с нежирным натуральным йогуртом.

Заменяйте бесполезный, и даже вредный в этот сезон картофель корнем сельдерея. В нем в много пищевых волокон, органических веществ, витамины С, Е, РР, почти вся группа В, а также железо, магний, натрий, фосфор, кальций. Корень сельдерея очищает кишечник, омолаживает организм, а также действует как общеукрепляющее средство. Кроме того, улучшает состояние кожи, волос и здоровья в целом, помогает в борьбе с вирусами.

Из корня сельдерея получается прекрасное пюре, которое гораздо вкуснее картофельного. Оно готовится точно так же, как и из картофеля: отварили, добавили немного оливкового масла или, кто не любит оливковое, немного сливочного или ложку нежирной сметаны, взбили в блендере и готово. Вместо соли можно положить свежую или сушеную зелень, перетертую ламинарию.

Весной высока опасность развития анемии, поэтому стоит налегать на железосодержащие продукты. Один из них – топинамбур, известный также, как земляная груша. Кроме железа, в нем много калия, кальция, магния, а также витамины В1, В2, В6, С, РР. В топинамбуре есть инулин, обладающий очищающим эффектом: быстро выводит из организма разного рода бактерии, соли тяжелых металлов, токсины, радионуклиды.

А еще в топинамбуре много кремния, благодаря которому наши кости хорошо усваивают кальций, а волосы, ногти и тело остаются здоровыми. Особенно полезен топинамбур весной, чтобы легче справиться с сезонным гиповитаминозом. Ученые также доказали, что он препятствует развитию онкозаболеваний. Этот корнеплод не зря называют земляной грушей: он сладкий и сочный. Поэтому вкусный и в составе салатов и в сыром виде, как десерт.

Корнеплоды быстро усваиваются, кормят организм витаминами, микро- и макроэлементами, повышают иммунитет

Обратите внимание на пастернак. Из него можно готовить много чудесных блюд: есть в составе салатов, делать пюре, тушить с овощами, запекать. В пастернаке есть большая часть витаминов группы В, также витамины С, К, А, РР, железо, натрий, фосфор, кальций, калий, цинк и магний. Это настоящий корень молодости, поскольку стимулирует обновление и рост клеток, предотвращает развитие болезней сердца, снижает уровень сахара и “плохого” холестерина в крови, помогает при проблемах с печенью и почками. Противовоспалительные свойства пастернака позволяют его использовать для лечения вирусных заболеваний. Он улучшает работу системы пищеварения и очищает организм от токсинов.

Совершенно уникальный продукт – корень имбиря. Кроме того, что это один из наилучших продуктов для укрепления иммунитета, имбирь еще и прекрасно разгоняет метаболизм, а также является мощным природным тоником, помогающим просыпаться и “заводиться” по утрам с пол оборота. Гораздо эффективнее, чем кофеин.

В имбире множество полезных веществ, витаминов и минералов, не зря его применяли еще 3 тыс. лет назад для лечения самых разных заболеваний. Имбирь можно и в блюда добавлять, и готовить на его основе согревающие коктейли и чаи. Особенно удачные комбинации: имбирь плюс цитрусовые, прежде всего, лимон. Однако имбирь острый и употреблять его стоит, изучив противопоказания.

О пользе моркови и свеклы мы прекрасно знаем. Просто напомню, что морковь стоит есть с полезными жирами (оливковым маслом, семенами, орехами, сметаной или йогуртом низкой жирности) – так ее полезности максимально усваиваются. Как и свекла, морковь полезна не только в сыром, но и вареном виде.

А вот другие корнеплоды желательно есть все же в сыром виде. Можно делать салаты из какого-то одного продукта, а можно смешивать разные: дайкон-топинамбур-морковь или сельдерей-морковь-пастернак-редька. Такие миксы прекрасно насыщают, витаминизируют, питают организм и после них долго не хочется есть. Так что можно легко и вкусно избавиться от лишних килограммов. Они подходят как на обед, так и на ужин. Ищите свои сочетания, радуйтесь новым вкусовым открытиям.

Такие витаминные смеси можно заправлять нежирным натуральным йогуртом, сметаной, оливковым или любым другим растительным маслом. Добавлять к ним сырые тыквенные семена, семена подсолнечника, орехи, кунжут, замоченное льняное семя. Это правда очень вкусно! Корнеплоды также прекрасно сочетаются с белковыми продуктами. Если вы будете есть свежие салаты с мясом, рыбой, яйцами, то тяжелый белок гораздо быстрее и проще усвоится, не загружая пищеварительную систему лишней работой.

Корнеплоды быстро усваиваются, кормят организм витаминами, микро- и макроэлементами, повышают иммунитет. Отсюда энергия, легкость, здоровье и хорошее настроение. Кроме корнеплодов, весной еще есть тыква, разные виды капусты, зелень. Они прекрасно сочетаются со всеми упомянутыми корешками. Если вы сделаете основой своего питания сезонные витаминные продукты, то навсегда забудете о простудах, плохом настроении и лишнем весе.

Даже ранней весной можно есть вкусно, разнообразно и дешево. И не забывайте, что гораздо большую пользу от еды вы получите, если дополните ее правильным питьевым режимом и регулярной физической активностью, которая вам нравится. А еще – общением с дорогими вам людьми, любовью в сердце и умением радоваться жизни.

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